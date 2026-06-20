Бразилия подходит ко второму туру группы C без права на ещё один вялый матч. После ничьей с Марокко команде Карло Анчелотти нужна победа над Гаити, чтобы не превращать последний тур против Шотландии в нервотрёпку. Гаити проиграло Шотландии, но по игре не выглядело безнадёжно — команда много била, заходила в штрафную и точно не собирается просто смириться с разгромом.

До матча 20 сек. 20 секунд

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03:05 Карло Анчелотти сделал два изменения по сравнению с матчем против Марокко, и оба выглядели ожидаемыми. Справа в обороне вместо Рожера Ибаньеса вышел Данило — более опытный и универсальный вариант для игры, где Бразилии важно не только атаковать, но и не давать сопернику пространство для редких контратак. В центре нападения Матеус Кунья заменил Игора Тиаго, который в первом туре не смог зацепиться за роль основной девятки.

03:00 А состав сборной Гаити выглядит вот так: Плесид, Аркюс, Ад, Делькруа, Эксперьянс, Дювернь, Беллегард, Жан Жак, Провиданс, Пьерро, Казимир.

02:57 В таком составе начнёт команда Карло Анчелотти: Алисон, Магальяйнш, Маркиньос, Данило, Дуглас Сантос, Каземиро, Гимарайнш, Пакета, Винисиус, Кунья, Рафинья.

02:50 В центре поля Бразилии важно быстрее двигать мяч. Против Марокко команда временами застревала в позиционных атаках, а соперник спокойно встречал её в средней зоне. Гаити тоже будет защищаться компактно, но даст больше пространства после потерь. Это матч, где Бразилия обязана чаще включать темп и не доводить владение до стерильного переката.

02:45 Неймара в этом матче точно не будет, он вне заявки. Поэтому атакующая роль остаётся за Винисиусом, Рафиньей и Матеусом Куньей. После матча с Марокко у Анчелотти есть основания освежить состав, и не только стартовые 11, но и пересмотреть стратегию замен (конечно же, речь об Эндрике). Главный ориентир впереди — Винисиус. Он уже участвовал в четырёх голах в пяти матчах чемпионата мира, два забил и две передачи отдал. На фоне отсутствия Неймара именно от него ждут не только рывков слева, но и конкретного результата в штрафной.

02:40 Особенно выделялся Ханнес Делькруа. Он завершил матч со Шотландией без единой неточной передачи — 66 из 66, а также был одним из лучших в команде по возвратам владения и выносам. Для игры с Бразилией его спокойствие под давлением станет критически важным. В атаке Гаити будет рассчитывать на скорость и редкие переходы, но главная проблема очевидна — против Бразилии моментов будет меньше, чем против Шотландии, и тратить их так же расточительно нельзя.

02:35 Гаити вернулось на чемпионат мира спустя 54 года и начало с поражения от Шотландии. Формально команда снова осталась без очков на ЧМ, где проиграла все свои матчи в истории. Но против Шотландии у Гаити были рабочие отрезки, и статистика не выглядит пусто. 15 ударов — лучший показатель среди команд группы C в первом туре, 22 касания в чужой штрафной — это воообще на уровне Бразилии.