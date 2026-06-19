20 июня в рамках второго тура группы С ЧМ-2026 сыграют Бразилия и Гаити. Начало встречи — в 03:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.
Бразилия
Перед матчем: Бразильцы делят второе-третье место в квартете с Марокко, набрав один балл по итогам первого тура.
Последние матчи: В игре первого тура группового этапа «селесао» вынуждены были отыгрываться с марокканцами. Отыграться-то отыгрались, но очки потеряли — 1:1.
В контрольных матчах перед мундиалем бразильцы выступили успешно, поочередно обыграв Панаму (6:2) и Египет (3:1).
Состояние команды: Команда Карло Анчелотти трудно назвать фаворитом грядущего мундиаля на фоне таких команд как Аргентина, Франция, Португалия и Испания.
Да и первый матч против марокканцев крайне настораживает поклонников «селесао» касаемо перспектив южноамериканской команды на этом турнире.
Гаити
Перед матчем: Гаитяне замыкают турнирную таблицу группы С по итогам первого тура, не набрав ни одного балла.
Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 команда Себастьена Минье минимально проиграла Шотландии, при этом совсем не боясь своих европейских оппонентов.
Перед мундиалем гаитяне провели две встречи — сначала команда разгромила Новую Зеландию (4:0), а затем проиграла Перу (1:2)
Состояние команды: Команда под руководством Себастьена Минье уже и так сотворила историю, отобравшись впервые за 52 года на мундиаль.
В первом туре Гаити показал весьма достойный уровень сопротивления против шотландцев, да и единственный пропущенный мяч от «тартановой армии» был по-своему нелепым
Статистика для ставок
- Гаити только в одной из семи последних встреч пропускал более 1,5 мяча за игру
- Бразилия только в трех из десяти последних игр пробивал личный тотал по голам больше 2,5
- Три очные встречи завершились разгромными победами Бразилии, последняя из которых произошла в 2016-м году — 7:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа сборной Гаити— в 23.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно противоположными коэффициентами — 3.05 и 1.33.
Прогноз: Разница в классе между командами ожидаема, да и вряд ли «селесао» захотят церемониться с аутсайдерами после не самой яркой игры против Марокко в своем исполнении.
Ставка: Тотал больше 4,5 по ударам в створ за 1-й тайм за 2.07.
Прогноз: Бразильцы обладают потрясающей атакующей мощью, с которой будет грех не забить гордым, но не самым матерым островитянам более трех мячей.
Ставка: Тотал Бразилии больше 3,5 за 2.34
Ставка на исход и фору
Не пропустите второй прогноз на матч с коэффициентам для ставок 1.89 и 2.05.