Бразилия покажет свою атакующую мощь во всей красе с Гаити?

прогноз на тотал в матче ЧМ-2026 по футболу, ставка за 2.07

20 июня в рамках второго тура группы С ЧМ-2026 сыграют Бразилия и Гаити. Начало встречи — в 03:30 мск. Редактор отдела Футбол Никита Головахин подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.07.

Бразилия

Перед матчем: Бразильцы делят второе-третье место в квартете с Марокко, набрав один балл по итогам первого тура.

Последние матчи: В игре первого тура группового этапа «селесао» вынуждены были отыгрываться с марокканцами. Отыграться-то отыгрались, но очки потеряли — 1:1.

В контрольных матчах перед мундиалем бразильцы выступили успешно, поочередно обыграв Панаму (6:2) и Египет (3:1).

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Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Команда Карло Анчелотти трудно назвать фаворитом грядущего мундиаля на фоне таких команд как Аргентина, Франция, Португалия и Испания.

Да и первый матч против марокканцев крайне настораживает поклонников «селесао» касаемо перспектив южноамериканской команды на этом турнире.

Гаити

Перед матчем: Гаитяне замыкают турнирную таблицу группы С по итогам первого тура, не набрав ни одного балла.

Последние матчи: В матче первого тура ЧМ-2026 команда Себастьена Минье минимально проиграла Шотландии, при этом совсем не боясь своих европейских оппонентов.

Перед мундиалем гаитяне провели две встречи — сначала команда разгромила Новую Зеландию (4:0), а затем проиграла Перу (1:2)

Состояние команды: Команда под руководством Себастьена Минье уже и так сотворила историю, отобравшись впервые за 52 года на мундиаль.

В первом туре Гаити показал весьма достойный уровень сопротивления против шотландцев, да и единственный пропущенный мяч от «тартановой армии» был по-своему нелепым

На что ставят в матче Бразилия — Гаити Букмекерские коэффициенты на матч Бразилия — Гаити: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

Гаити только в одной из семи последних встреч пропускал более 1,5 мяча за игру

Бразилия только в трех из десяти последних игр пробивал личный тотал по голам больше 2,5

Три очные встречи завершились разгромными победами Бразилии, последняя из которых произошла в 2016-м году — 7:1

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают сборную Бразилии безоговорочным фаворитом с коэффициентом 1.11. Ничья оценена в 10.00, а победа сборной Гаити— в 23.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно противоположными коэффициентами — 3.05 и 1.33.

Прогноз: Разница в классе между командами ожидаема, да и вряд ли «селесао» захотят церемониться с аутсайдерами после не самой яркой игры против Марокко в своем исполнении.

2.07 Тотал больше 4,5 по ударам в створ за 1-й тайм Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.07 на матч Бразилия — Гаити принесёт прибыль 1070₽, общая выплата — 2070₽

Ставка: Тотал больше 4,5 по ударам в створ за 1-й тайм за 2.07.

Прогноз: Бразильцы обладают потрясающей атакующей мощью, с которой будет грех не забить гордым, но не самым матерым островитянам более трех мячей.

2.34 Тотал Бразилии больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.34 на матч Бразилия — Гаити принесёт чистый выигрыш 1340₽, общая выплата — 2340₽

Ставка: Тотал Бразилии больше 3,5 за 2.34

Ставка на исход и фору

Не пропустите второй прогноз на матч с коэффициентам для ставок 1.89 и 2.05.