3 августа в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Талант». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.
«Нефтчи» Кочкор-Ата
Турнирное положение: «Нефтяники» находятся в середняках лиги. Сейчас они пребывают на 11-м месте турнирной таблицы.
При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 8 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 26 мячей в 16 матчах чемпионата.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, сумев переиграть «Алдиер» (3:1).
До того команда была бита тем же соперником (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Талантом» (1:1).
В последних пяти матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата победил один раз. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата в минувшем туре наконец-то победил. Впервые с начала мая.
Зато «Нефтчи» Кочкор-Ата в последнее время удачно противостоит «Таланту». В пяти последних очных поединках команда 2 раза одолела соперника при трех ничьих.
«Талант»
Турнирное положение: «Оранжевые» находятся в группе середняков. Команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.
При этом «Талант» на 8 очков отстает от топ-6. Причем забила команда 21 мяч при 17 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл, не уступив «Дордою» (0:0).
До того «Талант» учинил разгром «Кыргызалтыну» (6:1). При этом чуть ранее команда не сумела одолеть записного аутсайдера (0:0).
При этом «Талант» в пяти своих последних матчах добыл 2 виктории. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при всего двух пропущенных.
Состояние команды: «Талант» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 6 своих последних поединках.
В 8 выездных поединках «Талант» набрал 11 зачетных баллов. Да и пропускает вне родных стен команда в среднем меньше одного мяча за матч.
«Оранжевые» вполне способны подняться на пару строчек вверх. Вот только «нефтяников» они не могут победить уже больше двух лет. Пора менять традиции?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.25, а победа «Таланта» — в 3.34.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.15, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.72.
Прогноз: «Нефтяники» крайне нестабильны, тогда как «Талант» ныне выглядит достаточно монолитно.
Ставка: Ничья за 3.25.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Оранжевые» не проигрывали в 6 последних матчах
- «Талант» в гостях в среднем пропускает меньше одного мяча за матч
- «Нефтяники» уже больше 2 лет не проигрывают «Таланту»
- «Нефтчи» Кочкор-Ата уступил в 2 своих последних домашних поединках
- «Нефтяники» победили в двух домашних матчах из восьми