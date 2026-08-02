прогноз на матч 15-го тура чемпионата Кыргызстана, ставка за 3.25

3 августа в 15-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Нефтчи» Кочкор-Ата и «Талант». Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.25.

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«Нефтчи» Кочкор-Ата

Турнирное положение: «Нефтяники» находятся в середняках лиги. Сейчас они пребывают на 11-м месте турнирной таблицы.

При этом «Нефтчи» Кочкор-Ата на 8 очков опережает опасную зону. А вот в свои ворота команда пропустила 26 мячей в 16 матчах чемпионата.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела успешно, сумев переиграть «Алдиер» (3:1).

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До того команда была бита тем же соперником (0:2). А вот чуть ранее она подписала мировую с «Талантом» (1:1).

В последних пяти матчах «Нефтчи» Кочкор-Ата победил один раз. В них игроки команды отличились 5 забитыми мячами при 9 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Нефтчи» Кочкор-Ата в минувшем туре наконец-то победил. Впервые с начала мая.

Зато «Нефтчи» Кочкор-Ата в последнее время удачно противостоит «Таланту». В пяти последних очных поединках команда 2 раза одолела соперника при трех ничьих.

«Талант»

Турнирное положение: «Оранжевые» находятся в группе середняков. Команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Талант» на 8 очков отстает от топ-6. Причем забила команда 21 мяч при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла один балл, не уступив «Дордою» (0:0).

До того «Талант» учинил разгром «Кыргызалтыну» (6:1). При этом чуть ранее команда не сумела одолеть записного аутсайдера (0:0).

При этом «Талант» в пяти своих последних матчах добыл 2 виктории. В этих поединках команда отличилась 8 забитыми мячами при всего двух пропущенных.

Состояние команды: «Талант» ныне выглядит достаточно выгодно. Команда не проигрывала в 6 своих последних поединках.

В 8 выездных поединках «Талант» набрал 11 зачетных баллов. Да и пропускает вне родных стен команда в среднем меньше одного мяча за матч.

«Оранжевые» вполне способны подняться на пару строчек вверх. Вот только «нефтяников» они не могут победить уже больше двух лет. Пора менять традиции?!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нефтчи» Кочкор-Ата — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.28. Ничья оценена в 3.25, а победа «Таланта» — в 3.34.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.15, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.72.

Прогноз: «Нефтяники» крайне нестабильны, тогда как «Талант» ныне выглядит достаточно монолитно.

3.25 Ничья Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Талант» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Ничья за 3.25.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.15 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Нефтчи» Кочкор-Ата — «Талант» принесёт прибыль 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.15.

Пять причин, почему ставка зайдет