24 июня во 2-м туре группового этапа чемпионата мира по футболу сыграют Панама и Хорватия. Начало игры — в 02:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

Панама

Турнирное положение: Старт Мундиаля панамцы провели неудачно. На текущий момент команда занимает 3 строчку в своем квартете.

При этом Панама в двух своих последних матчах забили всего один мяч. Плюс ганцам она проиграла, пропустив единственный мяч уже в добавленное время.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Панамцы досадно уступили Гане (0:1).

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До того команда подписала мирное соглашение с Боснией и Герцеговиной (1:1). Зато спарринг со сборной Доминиканской Республики завершился уверенным успехом (4:2).

Теперь же Панама должна срочно брать очки в матче с хорватами. Вот только в стартовом матче явно не проявили своих лучших качеств признанные лидеры команды…

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Состояние команды: подбор игроков у команды весьма скромный, плюс с созиданием что-то не ладится. Да и от досадной коллизии на старте еще нужно отойти.

Панамцам крайне сложно даются поединки со статусными оппонентами. Тем же бразильцам до старта Мундиаля команда уступила по всем статьям (2:6). С Хорватией явно будет не легче.

Хорватия

Турнирное положение: Хорваты полностью провалились в первом туре чемпионата мира. Команда находится на последнем месте в своей группе.

Причем Хорватия не блещет стабильностью результатов. Даже в контрольных матчах команда обыгрывала, как правило, лишь априори более слабых соперников. В пяти матчах этого года она победила лишь дважды.

Последние матчи: предыдущий поединок команде не удался. Хорваты вчистую уступили мощной Англии (2:4). Так еще и опытный Лука Модрич наошибался с три короба…

Несколько ранее Хорватия переиграла Словению (2:1). А вот крепким бельгийцам команда досадным образом уступила (0:2).

Причем Хорватия в пяти последних матчах пропустила в свои ворота 11 мячей. Плюс англичане обнажили проблемы балканцев в обороне.

Состояние команды: Хорваты традиционно выгодно смотрятся по именам. Вот только проблемы с надежностью тылов решить никак не удается. Хотя в последнем отборочном цикле команда забила 26 мячей в 8 поединках. Парадокс, не иначе.

Хорваты максимально настроены побороться за выход в плей-офф. Вот только для этого команде нужно непременно рисковать в двух оставшихся матчах группового этапа.

В минувшем туре выгодно проявил себя Мартин Батурина. Именно на хавбека «Комо» сейчас едва ли не главная надежда у хорватских болельщиков. Плюс пора бы просыпаться другим лидерам хорватов.

На что ставят в матче Панама — Хорватия Букмекерские коэффициенты на матч Панама — Хорватия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Хорватия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой сборной ставки принимаются с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа соперника — в 6.50.

Букмекеры на победу хорватов в первом тайме дают 2.05, тогда как на успех панамцев до перерыва можно ориентироваться за 6.50.

Прогноз: Балканцы имеют в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей, да и неудача в стартовом туре явно подстегнет к активным атакующим акциям с первых минут встречи.

2.05 Победа Хорватии в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч Панама — Хорватия принесёт прибыль 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа Хорватии в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз, что по итогам второго тайма соперники разойдутся миром.

2.50 Ничья во 2-м тайме Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч Панама — Хорватия принесёт прибыль 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Ничья во 2-м тайме за 2.50.

Пять причин, почему ставка зайдет