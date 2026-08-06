7 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.
«Локомотив» Ташкент
Турнирное положение: Ташкентцы намерены побороться за медали. Сейчас они находятся на 7-м месте турнирной таблицы.
При этом «Локомотив» Ташкент всего на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 21 мяч в 15 матчах чемпионата Узбекистана.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив «Бухаре» (1:2).
До того команда одолела «Согдиану» (3:1), однако до того подписала две мировых с «Андижаном» (3:3) и «Пахтакором» (1:1).
В последних пяти матчах «Локомотив» Ташкент победил дважды. В них игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Локомотив» Ташкент после паузы проиграл только один раз в 4 матчах. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.
Плюс «Локомотив» Ташкент исторически удачно противостоит самаркандцам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Динамовцы находятся в когорте середняков лиги. Ныне команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.
При этом «Динамо» Самарканд на 5 очков отстает от медальной зоны. Причем забила команда 24 мяча при 25 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не дала себя обыграть сильному ферганскому «Нефтчи» (0:0).
До того «Динамо» Самарканд поочередно нанесло поражения «Машъалу» (3:1), «Кызылкуму» (2:1), «Сурхану» (2:1) и «Коканду» (3:2). Вадим Абрамов не стареет!
При этом «Динамо» Самарканд на чужих полях крайне немиролюбиво. В 7 матчах команда победила 3 раза при 4 поражениях.
Состояние команды: «Динамо» Самарканд ныне выглядит симпатично. Победная серия прервана, но борьба за медали в самом разгаре.
Между тем, форвард «Динамо» Самарканд Анвар Хожимирзаев настрелял 9 мячей. Причем до последнего матча он забивал в трех поединках кряду.
Динамовцы постараются вернуться на победную тропу. Да и хитрец Абрамов что-нибудь да придумает! Самаркандцы еще способны прибавлять.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.13, а победа «Динамо» Самарканд — в 3.00.
Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.
Прогноз: Динамовцы выглядят монолитнее соперника и явно воспользуются его проблемами.
Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 3.00.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.
Пять причин, почему ставка зайдет
- Обе команды в среднем забивают больше гола за матч
- «Динамо» Самарканд до последней коллизии победило 4 раза кряду
- Ташкентцы дома в среднем пропускают гол за матч
- Самаркандцы еще не играли вничью на полях соперников
- Динамовцы победили в двух своих последних выездных матчах