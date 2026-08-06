прогноз на матч 16-го тура чемпионата Узбекистана, ставка за 3.00

7 августа в 16-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Локомотив» Ташкент и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 17:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.00.

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«Локомотив» Ташкент

Турнирное положение: Ташкентцы намерены побороться за медали. Сейчас они находятся на 7-м месте турнирной таблицы.

При этом «Локомотив» Ташкент всего на 4 очка отстает от третьей позиции. А вот в свои ворота команда пропустила 21 мяч в 15 матчах чемпионата Узбекистана.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно, досадным образом уступив «Бухаре» (1:2).

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До того команда одолела «Согдиану» (3:1), однако до того подписала две мировых с «Андижаном» (3:3) и «Пахтакором» (1:1).

В последних пяти матчах «Локомотив» Ташкент победил дважды. В них игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

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Состояние команды: «Локомотив» Ташкент после паузы проиграл только один раз в 4 матчах. А вот забивает команда в среднем больше гола за матч.

Плюс «Локомотив» Ташкент исторически удачно противостоит самаркандцам. В пяти последних очных поединках команда победила 2 раза при одном поражении.

«Динамо» Самарканд

Турнирное положение: Динамовцы находятся в когорте середняков лиги. Ныне команда пребывает на 9-м месте турнирной таблицы.

При этом «Динамо» Самарканд на 5 очков отстает от медальной зоны. Причем забила команда 24 мяча при 25 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не дала себя обыграть сильному ферганскому «Нефтчи» (0:0).

До того «Динамо» Самарканд поочередно нанесло поражения «Машъалу» (3:1), «Кызылкуму» (2:1), «Сурхану» (2:1) и «Коканду» (3:2). Вадим Абрамов не стареет!

При этом «Динамо» Самарканд на чужих полях крайне немиролюбиво. В 7 матчах команда победила 3 раза при 4 поражениях.

Состояние команды: «Динамо» Самарканд ныне выглядит симпатично. Победная серия прервана, но борьба за медали в самом разгаре.

Между тем, форвард «Динамо» Самарканд Анвар Хожимирзаев настрелял 9 мячей. Причем до последнего матча он забивал в трех поединках кряду.

Динамовцы постараются вернуться на победную тропу. Да и хитрец Абрамов что-нибудь да придумает! Самаркандцы еще способны прибавлять.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Локомотив» Ташкент — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.40. Ничья оценена в 3.13, а победа «Динамо» Самарканд — в 3.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 2.21, а вот ТМ 2.5 можно взять за 1.67.

Прогноз: Динамовцы выглядят монолитнее соперника и явно воспользуются его проблемами.

3.00 Победа «Динамо» Самарканд Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Локомотив» Ташкент — «Динамо» Самарканд принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Победа «Динамо» Самарканд за 3.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.21 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.21 на матч «Локомотив» Ташкент — «Динамо» Самарканд принесёт чистый выигрыш 1210₽, общая выплата — 2210₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.21.

Пять причин, почему ставка зайдет