Панама и Хорватия подходят ко второму туру без очков, но с разным ощущением после старта. Панамцы уступили Гане на последних минутах и упустили шанс взять первое очко в истории чемпионатов мира. Хорватия проиграла Англии 2:4, дважды возвращалась в игру до перерыва, но после паузы не выдержала темпа соперника. Теперь ошибка в очной встрече может почти наверняка закрыть дорогу в плей-офф.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

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19' Слишком амбициощно забрасывал в штрафную Батурина, не прошёл пас.

18' Пашалич здорово прошёл к лицевой линии, а вот навесил с правой ноги неточно.

16' Слишком сильно навешивал Пашалич с правого фланга, всю штрафную мяч перелетел.

14' Панама не стесняется владеть мячом на старте матча, правда обострять пока не получается.

Панама — Хорватия globallookpress.com

12' Модрич фолит в центре поля, Родригесу досталось по ногам.

10' Гвардиол здорово сыграл в своей штрафной и далеко выбил мяч головой.

Статистика матча 0 Удары мимо 1 49 Владение мячом 51 2 Фолы 3

09' Ковачич в подкате сбил Харви на своей половине, Пума (он же Хосе Родригес) будет подавать штрафной.

07' Андраде неуклюже обработал мяч у своей штрафной и вроде бы потерял его, но успел поставить корпус и сохранить владение.

05' Модрич забрасывал вперёд на Мусу, Кордоба головой дотянулся до мяча и перехватил передачу.

04' Отбиваются хорваты! Накрыли удар с линии штрафной, а Муса отработал ещё и у боковой линии.

03' Панама заработала штрафной на половине поля соперника.

02' Модрич подключился к атаке и головой пробил по воротам – сильно выше перекладины.

01' Хорваты начинают с центра, поехали!

До матча

01:58 В Торонто сегодня солнечно и около 23 градусов, но коммерческих пауз на воду мы не избежим. Как стало понятно после матча сборной Франции, только двухчасовая задежрка матча может повлиять на «водный перерыв».

01:54 Команды на поле! Звучат национальные гимны Панамы и Хорватии.

Панама — Хорватия globallookpress.com

01:50 Лука Модрич сегодня проводит 200-й матч за сборную Хорватии. Для 40-летнего полузащитника это ещё одна отметка в карьере, которая давно вышла за рамки обычного. Этот чемпионат мира вообще напоминает, что возраст для больших игроков всё меньше похож на ограничение. Лионель Месси продолжает забивать, Криштиану Роналду несколько часов назад оформил дубль за Португалию, а Модрич выходит искать свой 30-й гол за сборную.

Лука Модрич на разминке globallookpress.com

01:45 Матч обслужит габонский арбитр Пьер Гислен Атшо. Он входит в список ФИФА с 2018 года и уже работал на нескольких турнирах ФИФА. В Кубке африканских наций Атшо также получал заметные назначения: в 2023 году судил матч плей-офф, а на турнире 2025 года отработал три встречи, включая игру 1/8 финала между Египтом и Бенином. На этом чемпионате мира Атшо уже был главным арбитром в матче Норвегии и Ирака, который завершился победой норвежцев 4:1, в той игре он показал всего одну жёлтую карточку. На линиях арбитру помогут соотечественники Борис Дитсога и Амос Абень Ндонг. Четвёртым судьёй назначен Амин Мохамед из Египта, за ВАР отвечает австралиец Джарред Джиллетт.

01:40 Томас Кристиансен возглавляет Панаму с 2020 года, и именно при нём сборная стала заметно более организованной и смелой с мячом. До работы в международном футболе он тренировал «Лидс», «Юнион Сент-Жиллуаз» и АПОЭЛ, а как игрок проходил школу «Барселоны». С Панамой Кристиансен уже добивался важных результатов, в 2023 году его команда выбила США в полуфинале Золотого кубка, а затем уступила Мексике в финале. Позже Панама проиграла тем же мексиканцам в финале Лиги наций КОНКАКАФ, но по ходу этого цикла сам Кристиансен установил важный рекорд — провёл больше всего матчей во главе сборной Панамы.

01:35 У Хорватии снова выходит состав, в котором опыт остаётся главным ресурсом. Только трое игроков старта — Лука Модрич, Иван Перишич и Матео Ковачич — вместе провели за сборную 468 матчей. Все трое играли минимум на четырёх чемпионатах мира, и именно на этот фундамент Златко Далич будет опираться после поражения от Англии.

01:28 А это состав сборной Хорватии: Ливакович, Станишич, Понграчич, Шутало, Гвардиол, Модрич, Ковачич, Батурина, Пашалич, Перишич, Муса.

01:25 В таком составе начнёт сборная Панамы: Москера, Кордоба, Мурильо, Андраде, Рамос, Блэкман, Харви, Мартинес, Барсенас, Фахардо, Пума.

01:20 Тем не менее, против Хорватии это не особенно актуально. Панаме нужен ударный игрок, который превратит хорошие отрезки в гол. Сесилио Уотерман, Йоэль Барсенас и Хосе Луис Родригес дают скорость и глубину, а Исмаэль Диас может стать дополнительным вариантом в атаке. Он был лучшим бомбардиром прошлогоднего Золотого кубка, и именно такой профиль сейчас нужен Панаме — кто-то должен завершать то, что команда уже научилась создавать.

01:15 Главное отличие нынешней Панамы от команды образца 2018 года — работа с мячом. Против Ганы команда Кристиансена показала 62% владения и выполнила 502 точные передачи. Для Панамы на чемпионатах мира это совсем другой уровень контроля, раньше она никогда не доходила даже до 40% владения в одном матче турнира. Особенно важен был Хосе Кордоба. Он сделал 101 передачу — больше, чем любой игрок Панамы в одном матче чемпионата мира. А передачи Андреса Андраде между линиями стали одним из главных инструментов выхода из обороны.

01:10 Панама проиграла Гане 0:1, но этот результат не полностью отражает содержание игры. Команда Томаса Кристиансена много владела мячом, спокойно выходила из обороны и в целом выглядела гораздо более зрело, чем восемь лет назад на своём первом чемпионате мира. Проблема осталась прежней — реализация. Панама провела уже четыре матча на ЧМ, пока не набрала ни одного очка и забила всего два мяча.

01:00 Модрич в первом туре стал вторым европейским игроком после Криштиану Роналду, сыгравшим на десяти крупных турнирах, но матч против Англии получился для него непростым. Его заменили до 60-й минуты — это была самая ранняя замена в его 34 матчах в старте на чемпионатах мира и Европы. Теперь ожидается, что рядом с ним появится Ковачич, чтобы добавить середине поля контроля и объёма.

00:55 Для Хорватии главный вопрос — не в том, сможет ли она владеть мячом. С Лукой Модричем, Матео Ковачичем, Андреем Крамаричем и Мартином Батуриной качество в середине и между линиями есть. Вопрос в том, как команда будет защищаться после потерь и насколько быстро Далич исправит проблемы, которые вскрыла Англия.

00:50 Хорватия в первом туре уступила Англии 2:4, хотя дважды отыгрывалась в первом тайме. Мартин Батурина и Петар Муса забили, но оборона слишком часто не успевала за английскими атаками. Для сборной, которая на двух последних чемпионатах мира доходила как минимум до полуфинала, это неприятный старт, но не страшный. Хорватия часто начинает турниры тяжело, а затем перестраивается уже по ходу группы.

00:45 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.05