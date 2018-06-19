Тяжелая победа должна помочь Англии

Накануне в первом туре группового этапа ЧМ-2018 Англия на последних минутах смогла добыть победу над Тунисом (2:1). Публикуем самые интересные мнения в СМИ.

Кейну нужны помощники у чужих ворот

«Харри Кейн пока еще не находится на одном уровне с Криштиану Роналду — только Лионель Месси может считаться тем, кто находится на этой же высоте, что и капитан сборной Португалии, но его важность для молодой команды Англии была очевидной еще перед тем, как нападающий принес ей победу над Тунисом на 90+1-й минуте. Родоначальники не выиграют мундиаль и даже не попадут в финал, потому что не способны создавать достаточно голов из разных зон на поле, и это та проблема, которая начинает тревожить их наставника Гарета Саутгейта накануне воскресной дуэли против Панамы в Нижнем Новгороде. Но если посмотреть под поверхностью этой сборной, то трудно увидеть качественную глубину в атаке, помимо Кейна», — пишет в материале ESPN Марк Огден.

«И Рахим Стерлинг, и Деле Алли — стабильные бомбардиры в своих клубах, но никто из них не вышел на тот же уровень в национальной команде, в то время, как на Харри ложится все более растущая ответственность за голы коллектива, и Саутгейт должен убедиться, что остальные начнут делать и свой вклад в забитые мячи, если они хотят пройти далеко турнирной сеткой. Поскольку Алли, Стерлинг и Джесси Лингард действуют в атакующих позициях позади Кейна, то они должны распределять между собой роль дополнительного бомбардира, но за 78 матчей в составе "Львов" они смогли забить лишь пять мячей на троих. Как для атакующих полузащитников этого недостаточно, и Англии нельзя ожидать успеха на ЧМ-2018, если хотя бы один из них не облегчит бремя снайпера, которое взвалил на свои плечи Кейн».

Англия способна заменить Алли

«Решение, которое Саутгейту, возможно, придется сделать во втором матче — это найти замену Деле Алли, который получил травму и был заменен за 10 минут до конца игры. "Надеюсь, я в порядке", — заявил полузащитник "Тоттенхэма" после поединка, а поскольку до встречи с Панамой еще почти неделя, то он может успеть восстановиться. Тем не менее, менеджеру необходимо держать в голове альтернативу молодому исполнителю», — отмечает Питер Смит в анализе матча для Sky Sports.

«Наставник англичан заменил его на Рубена Лофтуса-Чика, и 22-летний хавбек воспользовался этой возможностью в своей дебютной игре за сборную на мундиале. Спокойный, сдержанный и в то же время взрывной, хавбек "Челси" выглядел уверенно и солидно во время комбинаций с партнерами. Между тем, Фабиан Делф и Эрик Дайер могут быть альтернативными опциями в центре полузащиты, но необходимость для родоначальников атаковать ворота следующего соперника, дает Лофтусу-Чику больше шансов появиться в основе, если Алли не восстановится после повреждения».

Англии нужен план Б

«Англия перешла на схему 3-5-2 довольно поздно — в товарищеском поединке против Бразилии в ноябре 2017 года после отборочного цикла. В Волгограде она на 60 процентов владела мячом, и чувствовалось, что это правильная, проактивная система, чтобы навязать оппонентам свою игру, задавив их к своим воротам. После матча Саутгейт заявил, что он был доволен готовностью центральных защитников Харри Макгуайра и Джона Стоунза идти вперед в среднюю линию, и гол в добавленное к основному время оправдал эту тактику», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«Против Панамы "Львы" могут ожидать того, что они еще чаще будут контролировать снаряд. Для сравнения, когда родоначальники впервые использовали эту схему против Бразилии, та владела мячом на 66 процентов, и британцы вынуждены были приспособиться к игре без сферы, чаще всего переходя на игру с пятью защитниками. Если Англия выйдет в плей-офф, ей придется столкнуться с аналогичной ситуацией, когда соперник будет чаще владеть снарядом».

Огрехи в обороне не перечеркнули позитив в игре Англии

«Саутгейт дал указания игрокам не бояться рисковать и был готов простить ошибки, однако ему есть о чем беспокоиться по поводу действий в обороне, ведь хотя Тунис и редко угрожал воротам Джордана Пикфорда, ему все-таки удалось сравнять счет в первом тайме, когда инстинктивно выброшенный локоть Кайлом Уокером привел к нарушению правил в собственной штрафной и пенальти. Беспечность привела к негативным последствиям для родоначальников в этот период, а Магуайр и Уокер возились с мячом за несколько мгновений до того, как соперник угрожал их воротам. Следствием лишь одного неосторожного момента в матче такого уровня становится то, что игра меняется кардинально, чему Англия способствовала сама», — убежден в материале The Guardian Барни Ронэй.

«Только шестая победа в 24-х стартовых матчах больших турниров принесла "Львам" небольшое ощущение поединков плей-офф, и соперник, при всей своей неуклюжести и упорстве, в итоге был обыгран благодаря двум стандартам. Это нежелание отдавать два очка дало Англии значительный стимул — он вселит веру молодой команде в себя, а выход в плей-офф может быть обеспечен в случае победы над Панамой, которую легко обыграла Бельгия. Но уже дуэль против "Красных Дьяволов" уже станет матчем плей-офф».