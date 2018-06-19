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    Тяжелая победа должна помочь Англии

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    Победа над Тунисом должна вселить Англии уверенность в своих силах
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    Накануне в первом туре группового этапа ЧМ-2018 Англия на последних минутах смогла добыть победу над Тунисом (2:1). Публикуем самые интересные мнения в СМИ.
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    Кейну нужны помощники у чужих ворот

    «Харри Кейн пока еще не находится на одном уровне с Криштиану Роналду — только Лионель Месси может считаться тем, кто находится на этой же высоте, что и капитан сборной Португалии, но его важность для молодой команды Англии была очевидной еще перед тем, как нападающий принес ей победу над Тунисом на 90+1-й минуте. Родоначальники не выиграют мундиаль и даже не попадут в финал, потому что не способны создавать достаточно голов из разных зон на поле, и это та проблема, которая начинает тревожить их наставника Гарета Саутгейта накануне воскресной дуэли против Панамы в Нижнем Новгороде. Но если посмотреть под поверхностью этой сборной, то трудно увидеть качественную глубину в атаке, помимо Кейна», — пишет в материале ESPN Марк Огден.

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    • «И Рахим Стерлинг, и Деле Алли — стабильные бомбардиры в своих клубах, но никто из них не вышел на тот же уровень в национальной команде, в то время, как на Харри ложится все более растущая ответственность за голы коллектива, и Саутгейт должен убедиться, что остальные начнут делать и свой вклад в забитые мячи, если они хотят пройти далеко турнирной сеткой. Поскольку Алли, Стерлинг и Джесси Лингард действуют в атакующих позициях позади Кейна, то они должны распределять между собой роль дополнительного бомбардира, но за 78 матчей в составе "Львов" они смогли забить лишь пять мячей на троих. Как для атакующих полузащитников этого недостаточно, и Англии нельзя ожидать успеха на ЧМ-2018, если хотя бы один из них не облегчит бремя снайпера, которое взвалил на свои плечи Кейн».

    Англия способна заменить Алли

    «Решение, которое Саутгейту, возможно, придется сделать во втором матче — это найти замену Деле Алли, который получил травму и был заменен за 10 минут до конца игры. "Надеюсь, я в порядке", — заявил полузащитник "Тоттенхэма" после поединка, а поскольку до встречи с Панамой еще почти неделя, то он может успеть восстановиться. Тем не менее, менеджеру необходимо держать в голове альтернативу молодому исполнителю», — отмечает Питер Смит в анализе матча для Sky Sports.

    «Наставник англичан заменил его на Рубена Лофтуса-Чика, и 22-летний хавбек воспользовался этой возможностью в своей дебютной игре за сборную на мундиале. Спокойный, сдержанный и в то же время взрывной, хавбек "Челси" выглядел уверенно и солидно во время комбинаций с партнерами. Между тем, Фабиан Делф и Эрик Дайер могут быть альтернативными опциями в центре полузащиты, но необходимость для родоначальников атаковать ворота следующего соперника, дает Лофтусу-Чику больше шансов появиться в основе, если Алли не восстановится после повреждения».

    Англии нужен план Б

    «Англия перешла на схему 3-5-2 довольно поздно — в товарищеском поединке против Бразилии в ноябре 2017 года после отборочного цикла. В Волгограде она на 60 процентов владела мячом, и чувствовалось, что это правильная, проактивная система, чтобы навязать оппонентам свою игру, задавив их к своим воротам. После матча Саутгейт заявил, что он был доволен готовностью центральных защитников Харри Макгуайра и Джона Стоунза идти вперед в среднюю линию, и гол в добавленное к основному время оправдал эту тактику», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

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    • «Против Панамы "Львы" могут ожидать того, что они еще чаще будут контролировать снаряд. Для сравнения, когда родоначальники впервые использовали эту схему против Бразилии, та владела мячом на 66 процентов, и британцы вынуждены были приспособиться к игре без сферы, чаще всего переходя на игру с пятью защитниками. Если Англия выйдет в плей-офф, ей придется столкнуться с аналогичной ситуацией, когда соперник будет чаще владеть снарядом».

    Огрехи в обороне не перечеркнули позитив в игре Англии

    «Саутгейт дал указания игрокам не бояться рисковать и был готов простить ошибки, однако ему есть о чем беспокоиться по поводу действий в обороне, ведь хотя Тунис и редко угрожал воротам Джордана Пикфорда, ему все-таки удалось сравнять счет в первом тайме, когда инстинктивно выброшенный локоть Кайлом Уокером привел к нарушению правил в собственной штрафной и пенальти. Беспечность привела к негативным последствиям для родоначальников в этот период, а Магуайр и Уокер возились с мячом за несколько мгновений до того, как соперник угрожал их воротам. Следствием лишь одного неосторожного момента в матче такого уровня становится то, что игра меняется кардинально, чему Англия способствовала сама», — убежден в материале The Guardian Барни Ронэй.

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    • «Только шестая победа в 24-х стартовых матчах больших турниров принесла "Львам" небольшое ощущение поединков плей-офф, и соперник, при всей своей неуклюжести и упорстве, в итоге был обыгран благодаря двум стандартам. Это нежелание отдавать два очка дало Англии значительный стимул — он вселит веру молодой команде в себя, а выход в плей-офф может быть обеспечен в случае победы над Панамой, которую легко обыграла Бельгия. Но уже дуэль против "Красных Дьяволов" уже станет матчем плей-офф».

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