Англия с оптимизмом отправляется в Россию

Накануне в товарищеском поединке сборная Англии победила Коста-Рику на своем поле (2:0). Приводим самые интересные публикации в СМИ.

Подходит ли 3-5-2 Англии?

«Менеджер сборной Англии Гарет Саутгейт прибег к схеме 3-5-2 только в мартовских контрольных матчах, заинтересовавшись модой на эту систему после успеха Антонио Конте с "Челси" в прошлом сезоне. У "Львов" есть память об этой тактике, когда Стив Маккларен пытался использовать его во время неудачного для них отборочного цикла на Евро-2008 по совету своего ассистента Терри Венейблса. Нынешние игроки команды чувствуют себя с ней комфортнее, но эта система еще требует проверки — особенно, если 3-5-2 меняется на 3-3-2-2, когда команда пытается сохранить структуру игры», — пишет на страницах The Telegraph Сэм Уоллес.

«В первом тайме вингбекинаходились на той же широте, что и— единственный опорник, тогда как впереди них на одной линии располагались, а еще дальше действовали нападающие. Тем временем,была отброшена назад к своим воротам, где и находилась большую часть игры, пока соперник пытался пройти через ее насыщенную оборону, что удалось благодаря остроте в атаке. Среди тех, кто вышел в основе против Нигерии, на поле играл тольков обороне, и вся команда чувствовала себя комфортно в том, что от нее требовалось».

Дилемма в атаке для Саутгейта

«Если поединок против Коста-Рики был возможностью впечатлить наставника, Маркус Рашфорд ухватился за свой шанс обеими руками, выдав классное выступление и забив эффектный мяч с дальней дистанции — он выглядел энергичным и полным уверенности, чем принес немало проблем обороне соперника. Это была отличная игра, публика наверняка осталось гадать, как лучше использовать нападающего "МЮ" в основном составе: он предпочитает действовать на острие в атаке, где у него конкуренция с Харри Кейном и Варди, в то время, как Рахим Стерлинг наверняка получит место в основе, ведь неизменно играл на краю нападения в недавних матчах. Еще один вариант для Маркуса — занять место Джесси Лингарда", — пишет в материале Sky Sports Питер Смит.

'Хавбек Юнайтед, правда, был отряжен в зону атакующего полузащитника вместе с Деле Алли против Нигерии, поэтому если Рашфорду предстоит заменить своего одноклубника, то это потребует тактических изменений. Тем не менее, Лингард получил доверие Саутгейта еще раньше. Менеджеру импонирует его работоспособность, умение связать игру в атаке, а также, как показал Джесси в матчах за манкунианцев, способность забивать важные мячи в ключевые моменты'.

Готова ли Англия к ЧМ-2018

'Подготовка сборной Англии к мундиалю прошла не совсем гладко. Команда обошлась без серьезных травм — немного повредились защитники Харри Макгуайр и Киран Триппьер. Также не видно и признаков усталости среди игроков этого энергичного и молодого состава, равно как и страха действовать в своем стиле', — хвалит родоначальников на страницах The Guardian Доминик Файфилд.

«Это приободряет, когда видишь команду, которая демонстрирует такой темп и уверенность накануне большого турнира. Им удобно действовать по той тактике, к которой они привыкли, хотя в обороне всегда будут определенная уязвимость, ведь от этой команды требуется не избегать риска (тот же Стоунз подвержен обрезкам). И все же приятно удивляет, когда даже такие не особо выдающиеся футболисты, как Делф и Александер-Арнольд действуют столь мастерски».

Игровой план Саутгейта доказывает свою состоятельность

«Англия отправляется на ЧМ-2018 с высокими ожиданиями того, что она выйдет из группы G, сделав легкую работу в первых двух матчах против Туниса и Панамы, прежде чем схлестнется в битве за выход в плей-офф против Бельгии. Однако недавние большие турниры дали понять, что ничего не гарантировано: США, Алжир, Коста-Рика и Словакия сумели добыть ничью против чемпиона мира-1966, тогда как поражение от Исландии в 1/8 финала Евро-2016 не забудется никогда. У "Львов" есть свойство недооценивать менее сильные сборные, хотя выступление в матче с той же Коста-Рикой, которую выбрали для подготовки к игре с Панамой, показало, что у них есть план, как выиграть в поединке, который они должны выиграть», — утверждает в материале ESPN Марк Огден.

«Дружина Саутгейта захватила инициативу с первых минут и доминировала во владении мячом, благодаря чему вела игру на половине поля соперника, продемонстрировав хороший темп, ширину и скорость при прохождении защитных редутов Коста-Рики. Ранний гол Рашфорда помог Англии укрепить уверенность и веру в свою победу. Конечно, футбол на таком турнире, как чемпионат мира — это нечто другое, но такая игра оставляет повод для оптимизма накануне российского мундиаля».