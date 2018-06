Дневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн

Главным событием понедельника стала победа сборной Англии над Тунисом, добытая на последних минутах. Матч, который согласно прогнозам должен был завершиться уверенной победой английской сборной, в итоге заставил английских фанатов изрядно понервничать.

Англичане резво начали и резво забили. Как говорится, ничего не предвещало беды. Но затем случился довольно спорный пенальти в их ворота. А потом... Ой, это же те самые англичане. Лица помоложе, но в целом... Вот они едут на крупный турнир с большими надеждами, что в этот раз все получится, и вдруг карета превращается в тыкву, и они не могут обыграть Алжир, Коста-Рику, Россию и так можно вспоминать до бесконечности. Хорошо, что теперь у них есть Гарри Кейн, с которым все и стало окей. По крайней мере, в этот раз.

«Тоттенхэм» тут абсолютно ни при чем, но теперь он может продать Гарри Кейна еще на несколько миллионов долларов дороже. Нападающий сборной Англии оформил дубль в своем дебютном матче на чемпионатах мира, ворвался в гонку бомбардиров, а главное — принес англичанам столь важную победу на старте турнира.

Кейн забивал не особо изысканно — сперва сыграл на добивании, затем оказался в нужном месте в нужное время и хорошо пробил головой с близкого расстояния. Однако это и не важно. Именно его гол позволяет английским фанатам этой ночью напиться от радости, а не с горя. Вот это важно. Вполне заслуженно Кейн был признан лучшим игроком матча. Все-таки он необыкновенный в этой обыкновенной сборной Англии.

Вдумайтесь в эту цифру — Кейн стал первым за 28 (!) лет английским игроком, который оформил дубль на чемпионате мира. Предыдущим был Гари Линекер в 1990-м, когда Кейн еще даже не родился.

Чемпионат мира только набирает обороты, а Никола Калинич уже ударил по тормозам. Хорватского нападающего, который был не последним человеком в своей сборной, отправили домой. Накануне в матче против Нигерии Калинич не захотел выходить на замену на какие-то там пять минут на чемпионате мира, сославшись на боль в спине.

Наставник хорватской сборной Златко Далич не стал очень долго думать и попрощался с нападающим. Говорит, Калинич выкинул такой трюк уже не в первый раз: «Видимо, он просто не готов играть на чемпионате мира».

Должно быть, очень обидно получить травму в первом тайме, когда твой партнер по команде запускает мяч куда-то в аут, а ты пытаешься исправить это. Именно так травмировался корейский защитник Пак Чу Хо.

Но это еще что. Голкипер сборной Туниса Муэз Ассен из-за травмы был заменен уже на 16-й минуте матча. Самое интересное, что в товарищеских матчах перед ЧМ Ассен симулировал травмы сразу после заката солнца, чтобы в игре возникла пауза, а его партнеры по команде могли в это время подкрепиться в Рамадан. Карма?

Но что этот Ассен вытворял до травмы! В дебюте матче с Англией голкипер сборной Туниса совершил два феноменальных сэйва. Сперва ногой на противоходе отразил удар Джесси Лингарда (который с учетом еще и удара в штангу мог бы вполне претендовать на титул «неудачник дня», если бы не Никола «Пять минут — это много или мало» Калинич), а затем в прыжке среагировал на удар головой от Джона Стоунза. Кейн, правда, тут же добил, но чудеса всегда рано или поздно заканчиваются.

На ЧМ в России совершенно точно нет проблем с тремя вещами — количеством выходок Диего Марадоны на квадратный метр новостной ленты, назначенными пенальти и красивыми голами. Вот и очередной день Мундиаля подарил нам еще один потрясающий гол.

Лучший гол дня, безусловно, забил Дрис Мертенс. Бельгия славится своими сладостями, вот и Мертенс выдал настоящую конфетку. Да и все самое вкусное в этом матче бельгийцы после нулевой ничьей в первом тайме оставили на десерт. Дрис поймал мяч на ногу и отправил его куда-то за шиворот голкиперу сборной Панамы, который такие удары раньше, возможно, видел только по телевизору. В общем, утрируем, но ничего поделать с классным ударом Мертенса вратарь не мог.

В Волгограде Англию и Тунис атаковали мошки и саранча. Причем с первых же минут матча. Все попытки истребить их до игры не сработали. Когда тот самый голкипер Туниса уже не симулировал травму, а и правда получил ее, мошкара, похоже, была готова съесть его. А на разминке досталось Лингарду.

Но ладно футболисты... Мошки не пощадили даже прекрасный пол — одна из английских журналисток вела свой репортаж в маске, а другая боролась с ними вот так.

@Natpirks 1 — Mosquitoes 0. Lets hope they don’t come out tomorrow night for the #England game #WorldCup2018 pic.twitter.com/k8uS27XZMC

«Нам сказали заранее, что мошкары будет очень много. Но когда мы вышли на разминку, ее было намного больше, чем мы думали. Мы нанесли защитный спрей, потому что очень важно было, чтобы они не отвлекали нас от игры», — рассказал Гарри Кейн.

Учитывая количество одиннадцатиметровых на этом чемпионате мира, вполне можно выбирать и лучший пенальти дня. А выберем мы, конечно, удар с «точки» в исполнении хорошо знакомого российским болельщикам Андреаса Гранквиста. Голкиперу корейской сборной швед не оставил никаких шансов — мяч отправился в один угол, а вратарь забронировал полет в другом направлении. К тому же гол капитана с пенальти еще и принес шведам победу — 1:0.

В гонку бомбардиров ЧМ-2018 18 июня ворвались сразу два игрока. Гарри Кейн оформил дубль за Англию, а Ромелу Лукаку — за Бельгию. Они догнали Дениса Черышева и Диего Косту, но пока не догнали Криштиану Роналду.

Сборная Саудовской Аравии летела из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону, когда при заходе на посадку у самолета Airbus A319-100, который принадлежит авиакомпании «Россия», якобы вышел из строя двигатель. И даже загорелся (хотя это представители авиакомпании опровергают). Причиной этому послужила попавшая в двигатель птица. К счастью, все обошлось — самолет благополучно совершил посадку.

📹 PASSENGER FOOTAGE: Watch #KSA plane engine catching fire as they land in Rostov-on-Don for their #WorldCup matchday 2 game against #URU . pic.twitter.com/Yq3QQ1MtZ1