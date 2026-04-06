7 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Саутгемптон». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексем — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 2.62.

«Рексем»

Турнирное положение: «Красные драконы» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.

При этом «Рексем» на один пункт опережает идущих седьмыми «святых». А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные драконы» не сумели обыграть «Вест Бромвич» (2:2).

... × Реклама. 18+. FON.BET. Erid: 2W5zFGcB89N

До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот поединок с «Уотфордом» завершился поражением (1:3).

В пяти своих последних матчах «Рексем» разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Состояние команды: «Красные драконы» нынче достаточно крепки. Команда не проигрывает 2 матча кряду.

Причем «Рексем» имеет проблемы с надежностью тылов. Да и в матче первого круга команда была бита «святыми» (1:2).

«Саутгемптон»

Турнирное положение: «Святые» борются за выход в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Саутгемптон» на одно очко отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает меньше 2 мячей за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» в Кубке Англии переиграли лидера АПЛ «Арсенал» (2:1).

До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:0). А вот чуть ранее она сломила сопротивление «Норвича» (1:0).

При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Состояние команды: «Святые» весной заметно прибавили. Команда победила в 4 последних поединках.

При этом «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «святые» разжились 27 очками в 20 поединках.

В этом поединке «святые» явно будут рисковать. После сенсационного прохода в полуфинал Кубка команда окрылена!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексем» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.62.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.

Прогноз: «Святые» нынче пребывают в шикарной форме, к тому же мотивированы запрыгнуть в первую шестерку.

2.62 П2 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.62 на матч «Рексем» — «Саутгемптон» принесёт прибыль 1620₽, общая выплата — 2620₽

Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.62.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.90 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч «Рексем» — «Саутгемптон» принесёт прибыль 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.90

Пять причин, почему ставка зайдет