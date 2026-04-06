7 апреля в 41-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Рексем» и «Саутгемптон». Начало игры — в 22:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз на матч Рексем — Саутгемптон с коэффициентом для ставки за 2.62.
«Рексем»
Турнирное положение: «Красные драконы» бьются за прямое повышение в классе. Команда находится на 6 месте турнирной таблицы.
При этом «Рексем» на один пункт опережает идущих седьмыми «святых». А вот забивает команда в среднем реже 2 голов за матч.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Красные драконы» не сумели обыграть «Вест Бромвич» (2:2).
До того команда нанесла поражение «Шеффилд Юнайтед» (2:1). А вот поединок с «Уотфордом» завершился поражением (1:3).
В пяти своих последних матчах «Рексем» разжилась 2 победами. В этих поединках команда забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.
Состояние команды: «Красные драконы» нынче достаточно крепки. Команда не проигрывает 2 матча кряду.
Причем «Рексем» имеет проблемы с надежностью тылов. Да и в матче первого круга команда была бита «святыми» (1:2).
«Саутгемптон»
Турнирное положение: «Святые» борются за выход в стыки. Команда пребывает на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Саутгемптон» на одно очко отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает меньше 2 мячей за матч.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Святые» в Кубке Англии переиграли лидера АПЛ «Арсенал» (2:1).
До того команда нанесла поражение «Оксфорд Юнайтед» (2:0). А вот чуть ранее она сломила сопротивление «Норвича» (1:0).
При этом «Саутгемптон» в 5 своих последних поединках добыл 4 победы. Команда отличилась 8 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.
Состояние команды: «Святые» весной заметно прибавили. Команда победила в 4 последних поединках.
При этом «Саутгемптон» в среднем пропускает чаще гола за матч. А вот вне родных стен «святые» разжились 27 очками в 20 поединках.
В этом поединке «святые» явно будут рисковать. После сенсационного прохода в полуфинал Кубка команда окрылена!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Рексем» в этом матче выглядит предпочтительнее. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.50. Ничья оценена в 3.50, а победа оппонента — в скромные 2.62.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.78 и 1.92.
Прогноз: «Святые» нынче пребывают в шикарной форме, к тому же мотивированы запрыгнуть в первую шестерку.
Ставка: Победа «Саутгемптона» за 2.62.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 2.90
Пять причин, почему ставка зайдет
- «Святые» победили в 4 своих последних поединках
- «Рексем» дома в среднем пропускает чаще гола за матч
- «Красные драконы» в первом круге уступили «Саутгемптону» (1:2)
- «Святые» в 3 своих последних матчах пропустили всего один раз
- В приличной форме находится атакующий хавбек «Саутгемптона» Финн Азаз