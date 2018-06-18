Почему фавориты ЧМ-2018 теряют очки

Сразу несколько фаворитов чемпионата мира-2018 — Аргентина, Германия и Бразилия — неожиданно потеряли очки. Разбираемся, почему это случилось, и если в этом закономерность.

О закономерности

Если и существует какая-либо закономерность в том, что одновременно сразу несколько фаворитов ЧМ-2018 — сборные Аргентины, Германии и Бразилии (и это если не вспоминать осечку Испанию, которой все-таки противостоял чемпион Европы, Португалия, а также — с трудом одержанную победу Францией над Австралией), потеряли очки, то здесь отмечаются три очевидные причины. Первая — усталость ключевых футболистов этих национальных команд, что весьма логично. Суди сами: топ-игроки топ-сборных мира в своей критической массе подходят к большим турнирам далекими от свежей физической и психологической форме, поэтому в решающие моменты это дает о себе знать, в отличие от соперников, которые уступают им в классе, где в основном собраны исполнители, которые не играют на таком уровне и/или не боролись на три-четыре фронта, включая Лигу чемпионов.

Вторая причина — уровень оппонентов, которые противостояли грандам, о чем нельзя не забывать. Так, Аргентине пришлось играть против Исландии, об организованности и неуступчивости которой не знает только далекий от футбола человек еще со времен Евро-2016, где «Викинги» в 1/8 финала оставили не у дел Англию. Между тем, Германия встретилась с Мексикой, чей класс также позволял считать ее потенциальным открытием мундиаля в России, с учетом ее сбалансированности и чуть ли не идеального сплава опыта и молодости.

То же самое характерно и в случае с Бразилией, которой довелось столкнуться с неуступчивой и вариативной с точки зрения тактики Швейцарией. Подопечные Владимира Петковича до последнего тура опережали в своей отборочной подгруппе Португалию и только после поражения в очной игре отдали ей победу. Потому не удивительно, что против таких соперников все они потеряли очки, а кто-то даже проиграл, особенно с учетом того, что топ-сборные не форсируют подготовку к турниру, чтобы выйти в оптимальной форме уже на стадии плей-офф, и это — третья причина.

Об отсутствии закономерности

Тем не менее, в целом, будет правильно рассматривать каждый случай в отдельности, и тогда осечки грандов мирового футбола выглядят более закономерными. Так, о проблемах сборной Аргентины говорят давно, и не напрасно за последние четыре года у него сменилось сразу троей наставников: этой команде не хватает лидеров вроде Хавьера Дзанетти и Диего Симеоне, голодных к успеху, а значит, энергичных и в то же время качественных исполнителей, тогда как костяк сегодняшнего коллектива — это представители уходящего из большого футбола поколения, ведь даже Лионелю Месси во время турнира исполнится 31 год. Посему было изначально удивительно читать, как большое количество комментаторов, похоже, по привычке относили южноамериканскую сборную в число фаворитов ЧМ-2018.

О том, что Германия не в форме подходит к мировому форуму, также можно было понять еще во время товарищеских матчей, предварявших турниру. Дело в том, что одни ключевые игроки «Бундестима» — Мануэль Нойер и Жером Боатенг — только недавно восстановились после травм, тогда как другие — Месут Озил (только семь выигранных дуэлей и ни одного отбора с Мексикой), Юлиан Дракслер — находятся не в лучшем психологическом состоянии (первый имеет статус запасного в ПСЖ, а второй провел пережил очередной невзрачный сезон «Арсенала»), а молодой Тимо Вернер и вовсе столкнулся с доселе неведомым для себя давлением ведущего нападающего страны. Вдобавок, у действующего чемпиона мира есть проблемы на флангах обороны (Марвин Платтенхардт пока что сыроват, а Йозуа Киммих чрезмерно увлекается атаками, что проявилось в матче с Мексикой), кроме того, костяк «Манншафта», похоже, демонстрирует признаки сытости от больших турниров, на которых от них само собой требуют только побед.

Случай иного рода — команда Бразилии, выиграть которой у Швейцарии помешала только собственная самоуспокоенность после убедительного первого тайма. На фоне разговоров в канун мундиаля о том, что «Селесао» — главные фавориты, его игроки попросту расхолодились в стартовой игре первенства после того, как соперник позволил им открыть счет на 20-й минуте, а когда пропустили гол в ответ уже во второй половине матча, то не сумели должным образом перестроиться психологически, ведь при счете 1:1 этот поединок уже нужно было воспринимать, как настоящую битву, а не легкую прогулку. Наконец, лидер «пентакампеонов» Неймар, похоже, испугался жесткого противостояния в самом начале мундиаля, каждый раз демонстрируя стремление поберечь себя, когда на нем фолили рекордное число раз в истории чемпионатов мира — 10.

Что ожидать дальше?

Исходя из вышесказанного, дальнейшая судьба этих команд на турнире зависит от них самих, а точнее того, смогут ли они решить свои проблемы и максимально использовать свои козыри. К примеру, рулевому Аргентины Хорхе Сампаоли нужно требовать о Месси большего лидерства, а от Анхеля Ди Марии — остроты, которой тот был напрочь лишен в матче против Исландии. Если «альбиселестес» не смогут играть острее в атаке, то против такого соперника, как Хорватия, они вполне могут проиграть, а это уже поставит под сомнение их участие в плей-офф ЧМ-2018, что весьма вероятно.

Вместе с тем, Германия наверняка мобилизуется после поражения, понимая, что уже не может себе позволить даже ничьей, и здесь многое зависит от характера лидеров команды, которые привыкли находиться под давлением, но остается неизвестным, насколько силен голод у костяка «Бундестима», чтобы вернуться на победный путь. Теперь подопечным Йоахима Лёва необходимо переиграть крепкую сборную Швеции, которая в отборе смогла остановить Италию. Также, скорее всего, в основном составе нужно ожидать выхода Марко Ройса, который набрал хорошую форму в концовке прошедшего сезона.

Для сборной Бразилии осечку в дуэли со Швейцарией, пожалуй, стоит воспринимать больше, как благо, ведь так дружина Тите опустилась на грешную землю, и теперь должна понимать, что при всем ее потенциале легкой жизни на мундиале ей не будет, а значит необходимо прикладывать больше усилий для побед. Кроме того, наставник «Селесао» теперь мог убедиться, что некоторые исполнители вроде Каземиро и Паулиньо не обеспечивают нужной динамики в полузащите, и перестроит свою среднюю линию. В любом случае, «пентакампеонам» вряд ли стоит переживать о своем будущем по итогам группового этапа ЧМ-2018 так же, как Аргентине и Германии.