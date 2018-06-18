Неймар не смог зажечь, как Роналду

Вслед за немцами не сумели стартовать с победы бразильцы, сыгравшие вничью со Швейцарией (1:1). Как так вышло и что теперь ждет «селесао» — в нашем обзоре СМИ.

Бразильцы себя убаюкали

«Бразилия сама себя убедила в том, что она сильнее всех. И это парадоксально, ведь шрам с цифрами 1 и 7 еще не зажил. Тот великий матч с Германией растормошил Бразилию, заставил ее действовать, вывел из зоны комфорта. И плоды четырехлетней работы действительно видны», — пишет обозреватель «СЭ» Гоша Чернов.

«Но играют же футболисты. И они в первом тайме себя убаюкали – гол Коутиньо подействовал на южноамериканцев лучше всякой колыбельной. В первые полчаса разница в классе действительно была заметна, но нельзя было уповать только на него. Тем более что Неймар пока точно не в форме. Это же чемпионат мира и Швейцария, которая восемь лет назад в стартовом матче обыграла Испанию – будущего победителя.

Хороший знак для Бразилии. И я абсолютно уверен, что она выйдет из группы с первого места, как и предсказывалось. Такие осечки отрезвляют, и хорошо для фаворита, что он оступился в первом туре, а не в плей-офф».

Не везет

«1:1 – как будто так же, как у Аргентины, но нет. Швейцарцы не запирались у ворот, сами шли вперед. А у Бразилии мяч держался не очень хорошо. Толком расположиться у чужой штрафной не получалось.

В конце концов все сбилось на индивидуальные проходы лидеров – Коутиньо, Жезуса, Неймара. Просто, но опасно. Швейцарцы останавливали бразильцев только с помощью нарушений – Шер чуть не порвал майку Неймару. Аканджи завалил Габриэла Жезуса на 74-й минуте – можно было назначить пенальти, но нет.

Джердан Шакири против Филиппе Коутиньо Фото: GettyImages

Иногда обыгрыш заканчивался потерями. Неймар так разок чуть не привез. Вообще ему было трудно. Прическа получилась ярче игры, хотя и к прическе есть вопросы. Наверное, дело в том, что швейцарцы его замучили грубостью – почти половина фолов была на Неймаре. Тяжело.

Неймар мог стать героем – на 90-й минуте его очень классная подача нашла голову Роберто Фирмино, который заменил Жезуса, но Зоммер спас Швейцарию. Еще через минуту Миранда промазал из убойной позиции. Не везет! Как и всем фаворитам на этом ЧМ», — резюмирует колумнист «СЭ» Дмитрий Зеленов.

Неймар не смог зажечь, как Роналду

«4 удара (2 — в створ, 2 — заблокированы), 73 касания, 35 передач (89% точных, 4 ключевые), 8 обводок (3 успешные).

Зажечь, как Роналду, Неймар не сумел. Но и запороть стопроцентный момент, как Месси, не запорол. Старался, двигался, пускался в дриблинг. Но в первом тайме у Неймара получалось лучше работать на команду. После перерыва на поле у Бразилии стало на одного индивидуалиста больше. Неймар затягивал, не видел никого вокруг. Порой это было чересчур», — говорится в материале на Rusfootball.info.

Неймар постоянно думает о травме

«Неймар постоянно думает о травме. В матче со Швейцарией Неймар забеспокоился примерно после седьмого удара от Бехрами. При любой возможности он останавливался, прислушивался к боли, стягивал гетры и щупал голеностоп – тот, который ему оперировали 3 марта. Дважды жестом показал, что не готов подавать угловые», — отмечает Павел Тихонов в своем материале на Sports.ru.

«Ближе к финальному свистку Неймар иногда забывался. Например, тогда они с Коутиньо сделали первый удачный совместный трюк и впервые за матч хлопнули друг друга по ладоням. Но тревожная мысль быстро возвращалась. Неймар осторожно ступал на правую ногу – проверял, выдержала ли она рывок, удар по мячу, стык с защитником.

Он почти не отрабатывал сзади – даже на стандартах. При первом угловом швейцарцев Неймар начал позиционную борьбу, но прекратил ее сразу после подачи. А уже при втором увидел, как забивает Цубер. Кстати, бразильцы не особо спорили, пока не посмотрели повтор на большом экране. А потом уже никто не обращал внимания на Данило, который схватил мяч и побежал к центру поля, как это обычно делают форварды, отыгрываясь на 90-й минуте.

После матча к Неймару подошел каждый из запасных. Путь до тоннеля занял минуты три. Бехрами уже давно не было рядом, но каждый его удар отдавал болью в голеностопе.

Неймар не победил в стартовом матче, как и две других суперзвезды ЧМ. Но если к Роналду ноль вопросов, к Месси тоже (он просто в очередной раз не затащил команду в одиночку), то за Неймара можно начинать тревожиться. И физическая готовность, кажется, не самая главная проблема».

Бразилия выглядит здоровой командой

«Главный вывод по матчу против Швейцарии: у бразильцев невероятное количество вариантов игры впереди. Тите полагается на сильные стороны каждого из своих футболистов – Неймар тащит мяч вперед за счет техники (11 обводок), Марсело исполняет флангового плеймейкера (больше всего передач), Коутиньо бьет издали (гол), Габриэль Жезус отчаянно прессингует, Виллиан растягивает фронт атаки, а Каземиро страхует вообще всех.

Кроме того, впечатляют стандарты: во втором тайме, когда Неймар устал и наполучал по ногам, бразильцы создали несколько шикарных моментов после розыгрыша штрафных и угловых.

Кажется, Бразилия впервые с 2002 года не компенсирует свободу своих звезд ущемлением игровых функций остальных футболистов. И впервые с 2014-го – выглядит здоровой командой», — пишет Иван Калашников в своем блоге на Sports.ru.

Швейцария в большом порядке

«Швейцария давно известна как одна из самых тактически организованных сборных, однако чаще футбол команды на крупных турнирах сводился к мысли "максимально мешать сопернику". Владимир Петкович явно меняет мировоззрение швейцарцев – команда может меньше владеть мячом, больше контратаковать, но сохранять свой стиль. Против Бразилии Петкович и его парни снова показали, что в основе стиля грамотная игра в начале атаки, сильная геометрия, доставка мяча до штрафной через фланги. И очень плотный прессинг без мяча.

Владимир Петкович и Штефан Лихтштайнер Фото: GettyImages

Поймите правильно. Швейцария по-прежнему много времени уделяет игре без мяча. При этом главная деталь – прессинг, ориентированный на мяч, – остаётся прежней, меняются только акценты. Против Бразилии Петкович сделал ставку на максимальную жёсткость против Неймара, не набравшего оптимальную форму после травмы. К 20-й минуте Неймар устал и хромал в центральном круге после нескольких жёстких стыков (чаще всех Неймару действовал на нервы Валон Бехрами). В середине второго тайма лидер Бразилии распсиховался и полез драться за мяч с кем-то из швейцарцев. В Южной Америке команды, тренируемые Тите, получили репутацию психологически несгибаемых, но против Швейцарии даже его сборная попала под власть эмоций.

При этом футбол команды Петковича – тоже в порядке. Команда нацелена на создание численного преимущества в начале атаки, постоянно нагружает фланги, когда переходит центральную линию. Джака и Бехрами в перерывах между вырыванием чужих ног не только классно двигают мяч, но и расчищают дорогу другим, кто двигает мяч лучше, вытягивая за собой прессингующих. Если не удаётся найти Шакири в полуфланге, летит диагональ на Родригеса или Лихтштайнера. Если не получается разогнать атаку через короткий пас – следует длинный. Комбинируя разные методы продвижения мяча, Швейцария выглядит командой с механическим, натренированным футболом, которую сложно остановить», — говорится в статье Сергея Титова на «Чемпионате».