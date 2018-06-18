Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу

Неймар разочаровал фанатов не меньше, чем Месси

В воскресенье, 17 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча 1-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Событие дня

Главным событием дня стало неожиданное, если не сказать сенсационное, поражение действующих чемпионов мира в стартовом матче турнира. Провал Германии в матче с мексиканцами затмил даже фиаско Бразилии во встрече со Швейцарией.

Когда немцы проигрывали или играли вничью в контрольных матчах накануне мундиаля — это никого не настораживало. Всем известно, что для Йоахима Лева куда важнее просмотреть игроков и наиграть связи, чем результаты товарищеских матчей.

Вот только товарняки закончились, а неудачная игра немцев осталась — Мексика довольно уверенно справилась с чемпионами мира, и если бы не неуверенность Чичарито и игра Нойера, вполне могла победить с более крупным счетом.

Реакция Тимо Вернера — вместо тысячи слов Фото: Getty Images

Теперь Йоги Леву нужно реабилитироваться в оставшихся матчах со сборными Швеции и Кореи, которые вряд ли намерены примерить на себя роль мальчиков для битья. Шведы оставили мундиаль без Италии, если кто-то забыл.

Герой дня

Главный герой дня, без всякого сомнения, это мексиканский вингер Ирвинг Лосано, забивший единственный, но такой важный гол в ворота Мануэля Нойера.

Мы ждали от 22-летнего игрока ПСВ прорыва на этом мундиале, и он начал оправдывать авансы уже в стартовом матче, благо Чичарито в матче с Германией куда лучше смотрелся в роли ассистента, чем бомбардира.

Именно Хавьер Эрнандес на 35-й минуте получил мяч на ход из центра поля, а затем выполнил отличную передачу к левому углу штрафной площади немцев, где Лосано принял мяч, немного сместился в центр и затем отправил снаряд в ближний угол ворот.

Сборная Германии пала к ногам Ирвинга Лосано Фото: Getty Images

Сразу после этого в Мексике зафиксировали небольшое землетрясение. По крайне мере так сообщила служба мониторинга землетрясений SIMMSA.

По данным службы, небольшое землетрясение могло быть вызвано массовыми прыжками от радости мексиканских болельщиков, поскольку оно не имело естественного происхождения. Нарочно не придумаешь.

¡¡Vamos carajo, primer paso!!. Que manera de comenzar, un triunfo lleno de sentimientos. Gracias a todos, que manera de vibrar desde que se entonó el himno nacional. #NadaNosDetiene #Rusia2018 pic.twitter.com/gokm5ceGqd — Miguel Layun (@Miguel_layun) 17 июня 2018 г.

Неудачник дня

Немного злорадно назовем неудачником прошедшего дня Неймара. Бразилец на днях дал интервью в котором скромно назвал себя лучшим в мире игроком (потому что Месси и Роналду, как известно — инопланетяне).

И пентакампеоны, и болельщики селесао, и просто любители футбола ждали возвращения форварда ПСЖ после травмы, как манны небесной. В результате все оказались довольно разочарованы. Неймар просто растворился на поле — его новая прическа была куда более заметной, чем его игра.

Швейцарцы быстро нашли управу на лидера бразильцев — уже к 20-й минуте Неймар устал и хромал в центральном круге после нескольких жёстких стыков, а в середине второго тайма у него уже сдавали нервы — дело едва не дошло до стычки с кем-то из игроков соперника.

Неймар не нашел понимания у арбитра Фото: Getty Images

Остается надеяться, что Джуниор к следующему матчу окончательно наберет форму и будет куда ярче и заметнее.

Гол дня

К счастью, не Неймаром единым жива Бразилия. и без игрока ПСЖ есть кому порадовать болельщиков. С голами в этот игровой день было негусто, но все же он вместил один из красивейших на данный момент мячей мундиаля.

Роль героя Бразилии на себя примерил Филиппе Коутиньо Фото: Getty Images

Записал его на свой счет полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо. На 20-й минуте Марсело с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади Швейцарии, Цубер головой неудачно выбил мяч точно на Коутиньо, который шикарным ударом положил его в дальний верхний угол – с отскоком от штанги.

Кстати, сам Цубер потом реабилитировался за свой фейл, сравняв счет.

Сэйв дня

Учитывая количество отличных голкиперов, игравших в сегодняшних матчах, отличных сэйвов хватало. Выделить же хочется вратаря «Реала» и сборной Коста-Рики Кейлора Наваса, который спасал свою команду как мог в матче с Сербией.

Самым ярким стал момент на 50-й минуте матча, когда на ворота костариканцев вывалился один на один форвард Александр Митрович. Казалось, гола не избежать, но Навас сумел обезвредить соперника, переведя мяч на угловой.

Навас спасала, спасал, но все же не спас Фото: Getty Images

Вот только со стандартом в исполнении Коларова ничего поделать страж ворот уже не мог.

Рекорд дня

Матч Германии и Мексики запомнился еще одним достижением. 39-летний защитник мексиканской команды Рафаэль Маркес, вышедший на замену на 73-й минуте, стал третьим футболистом в истории, сыгравшим на пяти чемпионатах мира.

Ранее это достижение покорилось немцу Лотару Маттеусу и соотечественнику Маркеса Антонио Карбахалю. Рафа – первый футболист, надевавший капитанскую повязку на пяти ЧМ.

В течение игровой карьеры Маркес выступал за «Атлас» (в который сейчас вернулся завершать карьеру), «Монако», «Барселону», «Нью-Йорк Ред Буллз», «Леон» и «Верону».

Троллинг дня

Сборная Южной Кореи провела предматчевую тренировку на чемпионате мира в России, сменив стартовые номера, чтобы запутать футболистов сборной Швеции, с которыми им предстоит сыграть.

«Решили так поступить, потому что за нами следят европейские команды. Хотим запутать шведов», — сказал главный тренер южнокорейской команды Син Тхэён.

Помощник главного тренера сборной Швеции Лассе Якобссон во время закрытой тренировки команды Южной Кореи в Австрии воспользовался домом, который стоял таким образом, что сверху была видна вся тренировка первых соперников команды Швеции на чемпионате мира в России.

Позднее главный тренер Янне Андерссон извинился за недопонимание и сказал, что Якобссон не знал, что тренировка была закрытой.

Сборная Кореи готовится менять номера Фото: Getty Images

Теперь же прилетела ответочка от корейцев, которые решили обратить чужой расизм (ведь для некоторых «все азиаты на одно лицо») себе на пользу.