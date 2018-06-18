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Сегодня в 02:03
ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария 1:1
Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира. На голевой удар бразильца Филиппе Коутинью голом ответил швейцарец Стефан Цубер
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Бразилии
Сборная Швейцарии
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