Дневник ЧМ-2018. Историческое достижение России и англичане на единорогах

Главным событием дня, разумеется стал исторический успех сборной России, которая впервые в новейшей истории вышла в плей-офф мирового первенства.

Если же считать подопечных Станислава Черчесова правоприемниками сборной СССР, то они вышли в 1/8 финала впервые за 32 года, со времен самого успешного для советской команды ЧМ-1966, где она заняла 4-е место.

Разгромная победа в матче открытия турнира обрадовала, но реальное состояние российской команды, провалившей последние товарищеские матчи, после него яснее не стало.

Саудовская Аравия, при всем к ней уважении, не так команда, после побед над которой нужно делать какие-то серьезные выводы.

Первый тайм матча с Египтом еще раз это подтвердил — его итогам можно скорее было ожидать безголевую ничью, если не поражение, после пропущенного в концовке мяча — сценарий, который не раз наблюдался во время подготовки к мундиалю.

Но в перерыве сборная России преобразилась. А может быть просто помог довольно нелепый автогол на первых же минутах второго тайма, который выбил египтян из седла, придав живости атаке сборной России.

Мохамеда Салаха, конечно жалко, но своя рубашка ближе к телу. теперь сборная России может спокойно готовиться к матчу с Уругваем, с интересом наблюдая за положением дело в группе В.

Героем дня и лучшим игроком матча с Египтом стал Денис Черышев. Игрок «Вильярреала» стал джокером, выйдя на замену в матче с Саудовской Аравией и оформив дубль.

В матче с Египтом российский легионер появился на поле уже с первых минут, отметился опасным дальним ударом до перерыва, а во втором тайме успешно завершил красивую комбинацию, после паса Марио Фернандеса изящно отправив мяч мимо египетского голкипера.

В итоге именно мяч Черышева утвердил преимущество россиян и стал победным в этом матче, а сам Денис догнал в бомбардирской гонке своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду. Может быть, пора возвращаться в «Реал»?

Если говорить сегодняшних неудачниках, то их такое количество, что можно составить целый хит-парад.

На третьем месте поляк Тьяго Сионек и египтянин Ахмет Фатхи. Их объединяет то, что оба они защитники, и оба они проявили себя в сегодняшних матчах не слишком хорошо, отправив по мячу в ворота своих собственных команд.

Сионек срезал мяч в свои ворота после удара сенегальца Идриссы Гейе, а Фатхи очень неудачно прервал пас Зобнина на Артема Дзюбу.

На втором месте колумбийский полузащитник Карлос Санчес, который стал первым игроком, удаленным на ЧМ-2018. Уже на 3-й минуте он руками отбил мяч летящий в ворота, получив красную карточку и пенальти. В итоге сборная Колумбии не только все равно пропустила гол, но и весь матч провела в меньшинстве.

А на первом месте целая группа игроков сборной Польши, коллективно соорудившая гол в свои ворота, ставший в итоге решающим.

Полузащитник Гжегож Крыховяк отдал безрассудный пас назад, не заметив, что боковой арбитр выпустил на поле игрока Сенегала, получавшего медицинскую помощь.

Вратарь Войцех Щенсны зачем-то выскочил из ворот почти к центральному кругу, смутив защитника Яна Беднарека, а М'Байе Ньянг воспользовался этим бардаком, подхватил мяч и забил в пустые ворота.

Приз зрительских симпатий получает телекомментатор Василий Уткин, который дождался приглашения комментировать матчи ЧМ-2018 только для того, чтобы отработать один матч и прекратить работу на турнире.

Лучший гол дня записал на свой счет нападающий сборной России Артем Дзюба, который, как и Денис Черышев, забивает уже во втором матче мундиаля подряд.

Дзюба во втором тайме сыграл как будто по учебнику для нападающих модели «столб» — принял заброс на границе штрафной, скинул себе мяч, поборолся с защитником, оставив Али Габра не у дел, и отправил мяч в ближний угол.

Так держать, Артем.

А игроки сборной Англии после победы над Тунисом (2:1) приступили к подготовке к матчу группового этапа чемпионата мира-2018 против Панамы.

Сегодня у британцев по плану были водные процедуры, которые выглядели примерно вот так вот:

Сегодняшний день принес несколько достижений, достойных упоминания. Так, сборная России повторила самый лучший старт в истории чемпионатов мира в качестве страны-хозяйки.

После двух матчей россияне набрали 6 очков, забили 8 мячей и пропустили лишь однажды. В 1998 году Франция также набрала шесть очков, при этом забив и пропустив на гол меньше: 7 и 0, соответственно.

Восемь мячей стране-хозяйке чемпионата мира удавалось забить лишь раз — в 1934 году этого добилась Италия. Но итальянцы пропустили дважды.

Сборная Японии, обыграв Колумбию, стала первой азиатской командой, добившейся успеха во встрече с южноамериканцами в рамках чемпионата мира.

В 18 предыдущих встречах 15 побед одержали команды из Южной Америки, еще трижды фиксировалась ничья.

Возможно на настрой японцев повлияло то, что на матче присутствовала представительница императорской семьи — принцесса Хисако Такамадо. До ее визита члены японской императорской семьи не посещали Россию более ста лет.

Ну а сборная Сенегала стала первой африканской сборной, одержавшей победу на ЧМ-2018.

Другие представители африканского континента не смогли добиться победы в своих первых матчах на чемпионате мира в России. Египет проиграл Уругваю и России, Марокко уступил Ирану, Нигерия — Хорватии, а Тунис — Англии.

Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва поделился впечатлениями от игры пентакампеонов на чемпионате мира, где в дебютном матче бразильцы сыграли вничью со Швейцарией (1:1).

Отборочный цикл – это одно, а сам чемпионат мира – другой. Швейцария была сильна в обороне, играла жестко, не позволяла Бразилии проявить себя. Швейцарцам удалось остановить Неймара, фоля на нем снова и снова. Первая неделя чемпионата мира показывает, что Германия не такая уж непревзойденная. Среди лучших игроков только Криштиану Роналду доказал свою ценность. Бразилии нужно быть осторожной в игре с Коста-Рикой, потому что Давид способен победить Голиафа. Да Силва

Пикантность этой аналитике придает то, что данный момент Да Силва находится в заключении, отбывая наказание за коррупцию. Но даже в тюрьме настоящие бразильцы всей душой болеют и переживают за свою футбольную команды и готовы спорить до хрипоты о тактике.

Настоящий волонтер на чемпионате мира должен быть хорошо подготовлен и всесторонне развит.

Насколько именно хорошо, продемонстрировал на тренировке сборной Швеции один из волонтеров, который исполнил гимн скандинавской страны. Игроки оценил старания и вознаградили исполнителя овациями.

#SWE players got a surprise in training when a Russian #WorldCup Volunteer took to the tannoy to sing the Swedish national anthem!

He got a standing ovation from the squad pic.twitter.com/QygRjUVnyK