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ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2

Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу на ЧМ-2018 1:2. Голы забивали: Ционек (в свои ворота, 0:1), Ньянг (0:2) и Крыховяк (1:2). Фотогалерея матча

Фото GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Польши Сборная Сенегала
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