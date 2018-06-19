Кто к нам с мячом придет? Коста-Рика

История маленькой, но весьма успешной футбольной сборной Центральной Америки – сборной Коста-Рики.

У большинства наших сограждан Коста-Рика ассоциируется, прежде всего, с бананами и фруктами. Тем не менее, это достаточно развитая страна Центральной Америке, которая по номинальному ВВП на душу населения с запасом обгоняет Россию. Хотя самого населения в стране не так уж много (менее 5 миллионов), зато футбол здесь развит на очень хорошем уровне.

Лучшая сборная Центральной Америки

Хотя при упоминании Центральной и Северной Америки нам чаще всего приходят на ум сборные Мексики и США, Коста-Рика несправедливо обделена вниманием. Это одна из наиболее успешных футбольных стран региона, для которой чемпионат мира в России станет пятым в истории.

Футбол в стране начал развиваться еще в 20-х годах прошлого столетия, но долгое время Коста-Рика была скована своим же географическим положением, не имея возможности играть в официальных турнирах против сборной Южной или Северной Америк. Зато в своем центральном регионе, соперничая, прежде всего, с Панамой, Гватемалой, Сальвадором, Гондурасом и Гаити, Коста-Рика однозначно была сильнейшей командой.

Более широкие возможности Коста-Рика получила с 1961 года, когда был сформирован чемпионат КОНКАКАФ, где участвовали сборные Северной и Центральной Америки, а также Карибского региона. Правда, сначала добавилась лишь Мексика, но уже в начале 80-х к турниру присоединилась Канада, с 1989 года США, а уже в наше время в Кубке КОНКАКАФ на правах приглашенных команд периодически принимали участие сборные Южной Кореи, Колумбии, Эквадора и даже Бразилии.

В итоге, Коста-Рика трижды выиграла этот турнир – в 1963-м, 1969-м и 1989-м годах, и еще раз, в 2002-м, команда добралась до финала. В принципе, именно турниры 1989 и 2002 годов считаются наиболее памятными в истории сборной, ведь оба раза ее главным соперником была мощная команда США. В 1989-м финальный раунд проводился в формате группового турнира, где американцы и костариканцы набрали поровну очков (по 11), в том числе обменявшись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. Но за счет лучшей разницы мячей чемпионат выиграла Коста-Рика, вместе с США отобравшись на свой первый чемпионат мира 1990 года в Италии.

КОНКАКАФ 1989. Коста-Рика — США 1:0

Спустя 13 лет на турнире 2002 года история едва не повторилась. Коста-Рика уверенно выиграла свою группу, затем прошла в четвертьфинале Гаити (2:1), а в полуфинале благодаря дублю легендарного для страны нападающего Паоло Ванчопе выбила Южную Корею (3:1). Но в финале Коста-Рика уступила США (0:2). После этого в финалах турнира сборная не играла, но дважды пробивалась в полуфинал.

Коста-Рика на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, впервые Коста-Рика пробилась на чемпионат мира достаточно поздно – лишь в 1990 году, выиграв чемпионат КОНКАКАФ. До этого костариканцы сначала просто не участвовали в отборах к турниру, а с 1958 года имели восемь подряд неудачных попыток.

Зато впервые попав на мундиаль, костариканцы сумели удивить футбольный мир. Попав в «группу смерти» с Бразилией, Шотландией и Швеций, Коста-Рика считалась явным аутсайдером, но уже в первом туре минимально обыграла Шотландию (1:0), а во втором также минимально уступила Бразилии с Тафарелом, Дунгой и Ромарио, пропустив лишь на 81-й минуте от вышедшего на замену Луиса «Мюллера» Да Косты.

Решающим должен был стать поединок против Швеции, в котором Коста-Рика пропустила на 32-й минуте и долго не могла отыграться, но провела классную концовку поединка, забив два гола усилиями Роджера Флореса и Эрнана Медфорда. Коста-Рика заняла второе место и вышла в плей-офф вместе с Бразилией, оставив не удел и Шотландию и Швецию. Правда, в четвертьфинале счастье команды из Центральной Америки быстро закончилось – хет-трик легендарного нападающего чешской «Спарты» и итальянского «Дженоа» Томаша Скухравы вывел в следующий раунд Чехословакию (4:1).

ЧМ-1990. Коста-Рика — Швеция 2:1

Следующего участия на чемпионате мира пришлось ждать долгих 12 лет. На турнир 2002 года в Японию и Южную Корею Коста-Рика ехала со своей главной звездой – нападающим «Манчестер Сити» Паоло Ванчопе, но со жребием костариканцам снова не повезло – Бразилия (будущие чемпионы мира), Турция (будущие бронзовые призеры) и Китай.

Старт чемпионата оказался успешным. Коста-Рика справилась с Китаем (2:0), а затем сыграла в результативную ничью Турцией, сравняв счет на 86-й минуте (1:1). Отметим, что это было золотое поколение турецкого футбола во главе с Хаканом Шукюром и Рюшту Рекбером, которое вполне могло и не добраться до бронзы чемпионата мира, если бы не крупное поражение Коста-Рики в последнем туре от Бразилии с Кафу, Роналдо и Ривалдо в составе (2:5). Благодаря этому Турция по разнице мячей заняла второе место и вышла в плей-офф, тогда как Коста-Рика отправилась домой.

Спустя четыре года на ЧМ-2006 в Германии Коста-Рика был уже не той командой. Хотя ветеран Ванчопе еще блеснул дублем в первом туре против хозяев сборной Германии (2:4), но дальше голов не забивал, а Коста-Рика в итоге проиграла все три матча, в том числе Эквадору (0:3) и Польше (1:2), заняв последнее место в группе.

Казалось бы, на этом золотые годы сборной ушли, да и на чемпионат мира 2010 в Южной Африке Коста-Рика не квалифицировалась. Однако спустя четыре года в Бразилии случился самый настоящий прорыв и лучший результат в истории костариканского футбола – четвертьфинал!

Более того, как и на дебютном ЧМ-1990, Коста-Рика снова попала в группу смерти с Уругваем, Италией и Англией. Казалось бы, какой тут плей-офф? Но, на самом деле, состав у Коста-Рики был вполне боевой – уже опытный вратарь Кейлор Навас, тогда еще защищавший цвета «Леванте», но вскоре перебравшийся в «Реал Мадрид», Жоэль Кэмпбелл, успевший засветиться в лондонском «Арсенале» и выступавший за «Олимпиакос», Оскар Дуарте из бельгийского «Брюгге», Брайан Руис из английского «Фулхэма» и т.д.

И хотя в первом туре Коста-Рике противостоял Уругвай с уже звездным составом (Годин, Кавани, Форлан, Макси Перейра и подрастающий Суарес на замене), Коста-Рике он оказался по зубам – уверенная победа 3:1. Более того, в следующем туре единственный гол Брайана Руиса принес сборной еще одну сенсационную победу над Италией (1:0), которая почти гарантировала Коста-Рике плей-офф. Оставалась лишь Англия, с которой подопечные Хорхе Луиса Пинто сыграли вничью (0:0), и с первого места вышли в плей-офф вместе с Уругваем, оставив вне игры Италию и Англию.

ЧМ-2014. Уругвай — Коста-Рика 1:3

Костариканское чудо вызвало эйфорию по всей стране. Матча первого раунда плей-офф против Греции ждала вся Коста-Рика от ребенка до пенсионера. Брайан Руис заставил ликовать болельщиков, когда на 52-й минуте вывел Коста-Рику вперед, но удержать минимальное преимущество команде не удалось – Сократис Папастатопулос уже в добавленное время перевел игру в овертайм, который также завершился вничью 0:0, а в серии пенальти костариканцы забили все пять ударов, пробившись в четвертьфинал.

ЧМ-2014. Коста-Рика — Греция 1:1 (5:3 пен.)

В следующем раунде Коста-Рика была близка к еще одной сенсации, дотянув до серии пенальти с Голландией (0:0), но в этот раз уже соперник реализовал все свои попытки – Ван Перси, Робен, Снайдер и Кайт огорчили невероятного Кейлора Наваса, тогда как Михаэль Корралес и Брайан Руис не реализовали свои удары.

Лучший игрок в истории – Паоло Ванчопе

Вполне возможно, что по окончанию своей карьеры таковым станет нынешний голкипер «Реал Мадрид» Кейлор Навас. Также значительный след в истории костариканского футбола оставил Брайан Руис, приложивший немало усилий, дабы помочь сборной добиться наивысшего достижения в истории.

И все-таки величайшим и самым знаменитым футболистом Коста-Рики даже сами жители этой страны называют нападающего Паоло Ванчопе. Со сборной Ванчопе так и не добился чего-то серьезного, хотя и сыграл на чемпионатах мира 2002 и 2006 годов. Но он остается в истории как второй бомбардир национальной команды с 45 голами в 73 матчах. Для того чтобы побить рекорд Роландо Фонсеки (47 мячей), ему не хватило всего трех точных ударов. Причем нужно отметить, что Фонсека сыграл в сборной на 40 матчей больше.

Легендарный гол Паоло Ванчопе в ворота «Манчестер Юнайтед»

Зато на клубном уровне Паоло Ванчопе сделал себе имя в английской Премьер-Лиге, успешно выступая за «Дерби Каунти», «Вест Хэм», а также «Манчестер Сити», с которым вылетел в Чемпионшип, и помог вернуться обратно в Премьер-Лигу, забив в общей сложности 27 мячей в 64 поединках за «Горожан».