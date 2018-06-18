ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Кто к нам с мячом придет? Сербия

    Югославский период, Синиша Михайлович и первый сербский мундиаль. История сборной Сербии на чемпионатах мира по футболу

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Сербии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Вся лентаСамое главное
    Швейцарцы остановили НеймараНеймар не смог зажечь, как Роналду Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной АфрикеКто к нам с мячом придет? Сербия Александр ГоловинТрансферный дайджест. 12-18 июня
    Короче, ЧМ. 17 и 18 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:24
    • Гассиев и Усик проведут бой в Москве
  • 11:53
    • Нападающий сборной Хорватии может быть исключен из команды
  • 10:51
    • «Амкар» прекращает свое существование
  • 10:12
    • «Челси» намерен выкупить контракт Сарри до 1 июля
  • 10:07
    • Веснина вернулась в топ-50 рейтинга WTA
  • 08:47
    • «Ювентус» предложит ЦСКА процент с последующей продажи Головина
    Все новости спорта
    Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной Африке
    Сборная Сербии на ЧМ-2010 в Южной Африке
  • 100 000
  • Бонус на первый депозитЗабрать!
    Рассказываем о сборной Сербии, имеющей глубокие футбольные корни, но появившейся на современной политической карте лишь в 2006 году.
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •
    Сербия – интересная страна с непростой историей. Еще свежи в памяти события начала 90-х и война с Хорватией, но и до нее история сербского народа постоянно была связана с революциями и войнами, главной целью которых было сначала получение независимости от Оттоманской Империи, а затем создание Югославии. В принципе, даже началу Первой мировой войны послужило убийство сербскими заговорщиками эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. В итоге, если уж следовать букве закона, такое государство как Сербия образовалась лишь в 2006 году, после разделения с Черногорией.

    От Югославии до Сербии

    В общем, как вы уже могли догадаться, судьба Сербии как страны очень непростая и такая же непростая судьба местного футбола. С одной стороны, Сербия является право наследницей Югославии. С другой, приписывать все заслуги югославского футбола только сербам абсолютно несправедливо – в сборной играло много хорватов, черногорцев и других народностей.

  • Кто к нам с мячом придет? Хорватия
  • Хитрец 40-х, Шукер 90-х, «Матч смерти» и бронза ЧМ-1998. История сборной Хорватии на чемпионатах мира по футболу
  • 14/06/2018

    • В общем, мы в любом случае вернемся назад в историю, чтобы проследить все успехи Югославии, но слишком углубляться в них не будем, так как история футбола Югославии, это совершенно не тоже самое, что история футбола Сербии.

    Как мы уже писали в материале о сборной Хорватии, впервые югославский футбольный союз был создан в 1919 году в хорватском Загребе, и в этот союз входили Сербия, Хорватия и Словения. Буквально год спустя команда сыграла свой первый официальный матч на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене, потерпев сокрушительное поражение от Чехословакии (0:7), но футбол в стране Югославии развивался стремительно, так что вскоре сборная заявила о себе на чемпионате мира в Уругвае.

    Впрочем, о чемпионатах мира мы расскажем ниже, а сейчас стоит уделить внимание годам после второй мировой войны, когда Югославия вошла в список социалистических стран Европы и начала еще более пристально уделять внимание спорту. Так что на Олимпийских играх 1948 и 1952 годов команда дважды становилась серебряными медалистами – сначала проиграв в Финале Швеции (1:3), а затем легендарной Венгрии во главе с Ференцом Пушкашем (0:2).

    Финал чемпионата Европы 1960 года. СССР — Югославия 2:1

    В общем, традиция уступать в медальных матчах сформировалась у югославов как раз в эти годы и продолжилась в дальнейшем. На дебютном чемпионате Европы 1960 года во Франции Югославия также была среди лидеров, но в финале команда Милана Галича и Дражана Йерковича уступила команде СССР (1:2), в составе которой блистал легендарный Лев Яшин, а решающий гол в дополнительное время забил Виктор Понедельник.

    Спустя восемь лет на ЧЕ в Италии история повторилась. Хотя турнир сложно было назвать полноценным. В нем приняли участие всего четыре команды, которые сразу же были распределены на полуфиналы, в одном из которых Югославия усилиями легенды «Црвены Звезды» Драгана Джаича победила Англию (1:0), а во втором СССР уступил Италии лишь по жеребьевке после нулевой ничьи в основное и дополнительное время. В итоге в финале в первом матче соперники сыграли вничью 1:1 (единственный гол снова забил Джаич), а в переигровке итальянцы оказались сильнее (2:0).

  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу
  • О главных событиях четвертого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России
  • Сегодня

    • В 1974 году югославы еще раз добрались до полуфинала, но уступили ФРГ в дополнительное время (2:4), а в матче за третье место тоже в овертайме проиграли Голландии (2:3). С тех пор югославы более не блистали на европейских форумах, лишь дважды пробившись в финальную часть (в 1984 и 2000 годах), но в первый раз не вышли из группы, а во второй вылетели в первом раунде плей-офф.

    Сербия на чемпионатах мира

    Как мы уже сказали, в обличие Югославии объединенная команда Сербии, Хорватии и Словении приняла участие в первом в истории чемпионате мира ФИФА 1930 года, сумев показать лучший результат среди четырех европейских сборных. Команда дошла до полуфинала, где была разгромлена Уругваем (1:6), зато на групповой стадии одержала победу над Бразилией (2:1).

    ЧМ-1930. Югославия — Бразилия 2:1

    Впрочем, на турниры 1934 и 1938 годов югославы не квалифицировались, а затем, после окончания второй мировой войны, стали совершенно другим государством, в облике которого показывали очень хорошие результаты на чемпионатах мира, добившись наивысшего достижения в истории на мировом форуме 1962 года в Чили.

    Интересно, что на групповом этапе команда попала в одну группу со сборной СССР, которой двумя годами ранее проиграла финал чемпионата Европы. И в этот раз Советский Союз снова вышел победителем (2:0), а один из двух мячей снова забил Виктор Понедельник. Однако затем Югославия разобралась с Уругваем (3:1) и уничтожила Колумбию (5:0), а в четвертьфинале плей-офф сыграла один из своих самых знаменитых поединков против сборной ФРГ (1:0). К слову, единственный гол в матче на 85-й минуте забил хорват Петар Радакович.

    ЧМ-1962. Югославия — ФРГ 1:0

    В полуфинале единственный мяч югославов также оказался на счету хорвата Дражана Йерковича, но его не хватило, чтобы обыграть Чехословакию (1:3), а в матче за третье место команда уступила хозяевам турнира — сборной Чили (0:1). Той самой, которая в четвертьфинале выбила СССР.

    В общем, вы уже догадались, что успех Югославии на международных турнирах и это не только и не столько успех сербов, как успех всех народов этой республики. Но даже после отделения Хорватии в начале 90-х, Югославия в виде союза Сербии и Черногории сыграла на чемпионате мира 1998 года во Франции, где вышла в плей-офф из группы с Германией, Ираном и США, но уступила в 1/16 финала Голландии (1:2), за которую победный мяч на 92-й минуте забил Эдгар Давидс.

  • Кто к нам с мячом придет? Аргентина
  • Месси, Кемпес, Марадона, «Рука Бога» и победы на чемпионатах мира 1978 и 1986 годов. История сборной Аргентины на чемпионатах мира
  • 16/06/2018

    • Югославия продолжала дробиться, так что на чемпионат мира 2006 года в Германии сборная пробилась в виде страны с новым названием – Сербия и Черногория. Парадокс же ситуации заключался в том, что всего за неделю до старта мирового форума Черногория также объявила о своей независимости. В итоге турнир для объединенной команды завершился бесславно. Проиграв все три матча Голландии (0:1), Аргентине (0:6) и Кот-д-Ивуару (2:3), сборная Сербии и Черногории завершила выступления на последнем месте в группе.

    Так что, по сути, нынешняя сборная Сербии в свое чистом виде начала играть с отбора к Евро-2008, который, как и последующие два провалила. Зато сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2010 года в Южной Африке, попав в группу с Германией, Ганой и Австралией.

    Гол Милана Йовановича в ворота Германии на ЧМ-2010

    Уже после первого матча задача по выходу из группы заметно усложнилась. На 85-й минуте Ассамоа Гьян забил единственный гол в поединке, подарив Гане победу. Но Сербия сумела удивить мир, обыграв во втором поединке Германию благодаря единственному мячу Милана Йовановича, в какой-то степени повторив сенсационную победу в четвертьфинале чемпионата мира 1962 года. Хотя и не с такими грустными последствиями для Германии – в третьем туре немцы одолели Гану (1:0), вышли в плей-офф с первого места в группе и стали бронзовыми призерами турнира. Зато Сербия проиграла Австралии (1:2) и заняла последнее место в группе.

    Лучший игрок в истории – Синиша Михайлович

    Абстрагируясь от многих известных игроков бывшей Югославии и сосредоточившись исключительно на сербских исполнителях, чаще всего приходят на ум две фамилии – нападающий Саво Милошевич и защитник Синиша Михайлович. И хотя Милошевич также был очень хорошим исполнителем, по-настоящему знаменитым стал именно Михайлович, сумев достичь серьезных вершин на клубном уровне.

    Синиша Михайлович

    Михайловичу удалось построить звездную карьеру в Италии, выступая за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Больше всего времени (шесть лет) он провел в «Лацио», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Но и с «Интером» Синише удалось добиться практически тех же успехов всего за два года.

    Несмотря на то, что Синиша Михайлович играл на позиции защитника, он забивал немало голов, и вошел в историю футбола как один из лучших исполнителей штрафных ударов в мире.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
  • Вчера в 22:04
    •
  • Прогноз
  • Швеция – Южная Корея
  • 2,07
  • Сегодня в 15:00
    •
    В центре внимания
    Главные новинки Женевского автосалона-2018 для РоссииСамые ожидаемые автомобили 2018–2020 года
    Самое популярное
    Сборной Германии впору схватиться за голову
  • А король-то голый! Германия проиграла Мексике
    • Вчера в 22:04     Неймар разочаровал фанатов не меньше, чем Месси
  • Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носу
    • 02:02     Сборная Хорватии — одна из потенциальных сенсаций ЧМ-2018
  • Четыре сборные, которые могут выстрелить на ЧМ-2018
    • 21:05 12/06/2018
    Тоже интересно
    Неймар разочаровал фанатов не меньше, чем Месси Футбол Дневник ЧМ-2018. Крах немецкой машины и щелчок по бразильскому носуО главных событиях четвертого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России 02:020
  • 08:33
    • Дзюба о жесте Черчесова: Тренер, видимо, обозначил, что понял меня
  • 08:11
    • Федерер вышел на первое место в рейтинге ATP
  • 07:34
    • Немцы отменили мероприятия для СМИ после проигрыша мексиканцам
    Сборной Германии впору схватиться за голову Футбол А король-то голый! Германия проиграла МексикеГлавная сенсация ЧМ-2018 — в нашем обзоре прессы Вчера в 22:040
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Панама не станет преградой для Бельгии
  • 4,46
    •
  • 13:11
    • Экс-тренер «Милана» возглавит «Спортинг»
  • 12:53
    • «Уфа» пополнила свой состав защитником
  • 12:34
    • Медведева только сейчас ментально восстановилась после ОИ-2018
    Фотогалерея ЧМ-2018. Бразилия - Швейцария 1:1Сборной Бразилии не удалось удержать преимущество над Швейцарией в стартовом матче на чемпионате мира. 02:03
  • 07:23
    • «Зенит» предложил Баделю 3,5 млн евро в год     Короче, ЧМ. 16 и 17 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:10
    • Неймар избежал травмы
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие