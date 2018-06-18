Кто к нам с мячом придет? Сербия

Рассказываем о сборной Сербии, имеющей глубокие футбольные корни, но появившейся на современной политической карте лишь в 2006 году.

Сербия – интересная страна с непростой историей. Еще свежи в памяти события начала 90-х и война с Хорватией, но и до нее история сербского народа постоянно была связана с революциями и войнами, главной целью которых было сначала получение независимости от Оттоманской Империи, а затем создание Югославии. В принципе, даже началу Первой мировой войны послужило убийство сербскими заговорщиками эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево. В итоге, если уж следовать букве закона, такое государство как Сербия образовалась лишь в 2006 году, после разделения с Черногорией.

От Югославии до Сербии

В общем, как вы уже могли догадаться, судьба Сербии как страны очень непростая и такая же непростая судьба местного футбола. С одной стороны, Сербия является право наследницей Югославии. С другой, приписывать все заслуги югославского футбола только сербам абсолютно несправедливо – в сборной играло много хорватов, черногорцев и других народностей.

В общем, мы в любом случае вернемся назад в историю, чтобы проследить все успехи Югославии, но слишком углубляться в них не будем, так как история футбола Югославии, это совершенно не тоже самое, что история футбола Сербии.

Как мы уже писали в материале о сборной Хорватии, впервые югославский футбольный союз был создан в 1919 году в хорватском Загребе, и в этот союз входили Сербия, Хорватия и Словения. Буквально год спустя команда сыграла свой первый официальный матч на Олимпийских играх в бельгийском Антверпене, потерпев сокрушительное поражение от Чехословакии (0:7), но футбол в стране Югославии развивался стремительно, так что вскоре сборная заявила о себе на чемпионате мира в Уругвае.

Впрочем, о чемпионатах мира мы расскажем ниже, а сейчас стоит уделить внимание годам после второй мировой войны, когда Югославия вошла в список социалистических стран Европы и начала еще более пристально уделять внимание спорту. Так что на Олимпийских играх 1948 и 1952 годов команда дважды становилась серебряными медалистами – сначала проиграв в Финале Швеции (1:3), а затем легендарной Венгрии во главе с Ференцом Пушкашем (0:2).

Финал чемпионата Европы 1960 года. СССР — Югославия 2:1

В общем, традиция уступать в медальных матчах сформировалась у югославов как раз в эти годы и продолжилась в дальнейшем. На дебютном чемпионате Европы 1960 года во Франции Югославия также была среди лидеров, но в финале команда Милана Галича и Дражана Йерковича уступила команде СССР (1:2), в составе которой блистал легендарный Лев Яшин, а решающий гол в дополнительное время забил Виктор Понедельник.

Спустя восемь лет на ЧЕ в Италии история повторилась. Хотя турнир сложно было назвать полноценным. В нем приняли участие всего четыре команды, которые сразу же были распределены на полуфиналы, в одном из которых Югославия усилиями легенды «Црвены Звезды» Драгана Джаича победила Англию (1:0), а во втором СССР уступил Италии лишь по жеребьевке после нулевой ничьи в основное и дополнительное время. В итоге в финале в первом матче соперники сыграли вничью 1:1 (единственный гол снова забил Джаич), а в переигровке итальянцы оказались сильнее (2:0).

В 1974 году югославы еще раз добрались до полуфинала, но уступили ФРГ в дополнительное время (2:4), а в матче за третье место тоже в овертайме проиграли Голландии (2:3). С тех пор югославы более не блистали на европейских форумах, лишь дважды пробившись в финальную часть (в 1984 и 2000 годах), но в первый раз не вышли из группы, а во второй вылетели в первом раунде плей-офф.

Сербия на чемпионатах мира

Как мы уже сказали, в обличие Югославии объединенная команда Сербии, Хорватии и Словении приняла участие в первом в истории чемпионате мира ФИФА 1930 года, сумев показать лучший результат среди четырех европейских сборных. Команда дошла до полуфинала, где была разгромлена Уругваем (1:6), зато на групповой стадии одержала победу над Бразилией (2:1).

ЧМ-1930. Югославия — Бразилия 2:1

Впрочем, на турниры 1934 и 1938 годов югославы не квалифицировались, а затем, после окончания второй мировой войны, стали совершенно другим государством, в облике которого показывали очень хорошие результаты на чемпионатах мира, добившись наивысшего достижения в истории на мировом форуме 1962 года в Чили.

Интересно, что на групповом этапе команда попала в одну группу со сборной СССР, которой двумя годами ранее проиграла финал чемпионата Европы. И в этот раз Советский Союз снова вышел победителем (2:0), а один из двух мячей снова забил Виктор Понедельник. Однако затем Югославия разобралась с Уругваем (3:1) и уничтожила Колумбию (5:0), а в четвертьфинале плей-офф сыграла один из своих самых знаменитых поединков против сборной ФРГ (1:0). К слову, единственный гол в матче на 85-й минуте забил хорват Петар Радакович.

ЧМ-1962. Югославия — ФРГ 1:0

В полуфинале единственный мяч югославов также оказался на счету хорвата Дражана Йерковича, но его не хватило, чтобы обыграть Чехословакию (1:3), а в матче за третье место команда уступила хозяевам турнира — сборной Чили (0:1). Той самой, которая в четвертьфинале выбила СССР.

В общем, вы уже догадались, что успех Югославии на международных турнирах и это не только и не столько успех сербов, как успех всех народов этой республики. Но даже после отделения Хорватии в начале 90-х, Югославия в виде союза Сербии и Черногории сыграла на чемпионате мира 1998 года во Франции, где вышла в плей-офф из группы с Германией, Ираном и США, но уступила в 1/16 финала Голландии (1:2), за которую победный мяч на 92-й минуте забил Эдгар Давидс.

Югославия продолжала дробиться, так что на чемпионат мира 2006 года в Германии сборная пробилась в виде страны с новым названием – Сербия и Черногория. Парадокс же ситуации заключался в том, что всего за неделю до старта мирового форума Черногория также объявила о своей независимости. В итоге турнир для объединенной команды завершился бесславно. Проиграв все три матча Голландии (0:1), Аргентине (0:6) и Кот-д-Ивуару (2:3), сборная Сербии и Черногории завершила выступления на последнем месте в группе.

Так что, по сути, нынешняя сборная Сербии в свое чистом виде начала играть с отбора к Евро-2008, который, как и последующие два провалила. Зато сумела квалифицироваться на чемпионат мира 2010 года в Южной Африке, попав в группу с Германией, Ганой и Австралией.

Гол Милана Йовановича в ворота Германии на ЧМ-2010

Уже после первого матча задача по выходу из группы заметно усложнилась. На 85-й минуте Ассамоа Гьян забил единственный гол в поединке, подарив Гане победу. Но Сербия сумела удивить мир, обыграв во втором поединке Германию благодаря единственному мячу Милана Йовановича, в какой-то степени повторив сенсационную победу в четвертьфинале чемпионата мира 1962 года. Хотя и не с такими грустными последствиями для Германии – в третьем туре немцы одолели Гану (1:0), вышли в плей-офф с первого места в группе и стали бронзовыми призерами турнира. Зато Сербия проиграла Австралии (1:2) и заняла последнее место в группе.

Лучший игрок в истории – Синиша Михайлович

Абстрагируясь от многих известных игроков бывшей Югославии и сосредоточившись исключительно на сербских исполнителях, чаще всего приходят на ум две фамилии – нападающий Саво Милошевич и защитник Синиша Михайлович. И хотя Милошевич также был очень хорошим исполнителем, по-настоящему знаменитым стал именно Михайлович, сумев достичь серьезных вершин на клубном уровне.

Синиша Михайлович

Михайловичу удалось построить звездную карьеру в Италии, выступая за «Рому», «Сампдорию», «Лацио» и «Интер». Больше всего времени (шесть лет) он провел в «Лацио», с которым выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, а также Кубок УЕФА. Но и с «Интером» Синише удалось добиться практически тех же успехов всего за два года.

Несмотря на то, что Синиша Михайлович играл на позиции защитника, он забивал немало голов, и вошел в историю футбола как один из лучших исполнителей штрафных ударов в мире.