Поднимется ли «Эвертон» в топ-6 АПЛ?

прогноз на матч 10-го тура АПЛ, ставка за 1.90

6 ноября в 10-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Эвертон» и «Ковентри». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Эвертон»

Турнирное положение: «Эвертон» по итогам девяти туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет 13 баллов в своем активе.

Команда занимает седьмую позицию с отставанием в два очка от зоны еврокубков (топ-5) и с отрывом в один пункт от сразу трёх ближайших преследователей.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках девятого тура национального чемпионата клуб нв выезде обыграл «Ньюкасл» (1:0).

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Перед этим в 1/8 финала Кубка английской Лиги коллектив дома одержал победу над все тем же «Ньюкаслом» (3:1) и прошел дальше.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица АПЛ

Состояние команды: в двух последних поединках в разных турнирах «Эвертон» выиграл после трех матчей без побед.

Таким образом, хозяева поля набирают хороший ход, который позволяет им рассчитывать на три очка, особенно на своём поле против более слабого соперника.

Тьерно Барри — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с четырьмя голами.

«Ковентри»

Турнирное положение: «Ковентри» по итогам девяти туров нового сезона английской Премьер-лиги имеет девять баллов в своем активе.

Команда занимает 16-ю позицию с отрывом в два пункта от зоны вылета (18-20-е места) и лишь по дополнительным показателям уступает вышестояющему «Фулхэму».

Последние матчи: в прошлом поединке в рамках девятого тура национального чемпионата клуб на своём поле обыграл «Сандерленд» (3:1).

Ранее в предыдущем туре национального чемпионата коллектив и вовсе остался без очков, когда снова-таки в домашних стенах потерпел поражение от «Фулхэма» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних поединках, которые пришлись на Премьер-лигу, «Ковентри» выиграл три раза при двух поражениях.

Данные результаты вроде бы обещают гостям неплохие шансы по крайней мере на мировой исход, однако перевес соперника в классе и фактор чужого поля говорят не в их пользу.

Джек Рудони — лучший бомбардир команды в АПЛ текущего сезона с тремя голами.

На что ставят в матче Эвертон — Ковентри Букмекерские коэффициенты на матч Эвертон — Ковентри: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Эвертона» забивала только одна команда

в трех из четырех последних матчей «Ковентри» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ковентри» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Эвертон» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.69. Ничья — в 4.20, выигрыш «Ковентри» — в 4.50.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.71 и 2.10.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей гостей забивали больше трех голов. При этом в их трех из пяти последних выездных поединков забивали больше двух мячей.

Тем временем, в последнем домашнем матче хозяев забивали больше трёх мячей.

1.90 Тотал больше 2,75 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Эвертон» — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 2,75 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь такой расклад сыграл в трех из четырех последних матчей «Ковентри».

2.65 Тотал больше 3,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Эвертон» — «Ковентри» позволит вывести на карту выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 2.65