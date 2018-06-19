ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гарри КейнДневник ЧМ-2018. Бельгийский десерт, типичная Англия и необыкновенный Кейн
    Короче, ЧМ. 18 и 19 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 12:41
    • Английский болельщик попал в ДТП под Волгоградом
  • 11:41
    • Российский футбол идет в никуда, считает Бердыев
  • 11:23
    • Дзюба процитировал Дамблдора
  • 10:49
    • В РФПЛ пообещали внедрить систему VAR «в течение одного-двух лет»
    Все новости спорта

    Дзюба процитировал Дамблдора

    Сборная России Футбол России Сборная Саудовской Аравии Сборная Египта Чемпионат мира по футболу-2018 Между тем Болельщики Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Форвард сборной России Артем Дзюба прокомментировал свое выступление перед журналистами в преддверии чемпионата мира-2018.

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Напомним, футболист призвал СМИ и болельщиков сплотиться вокруг национальной команды.

    «Всегда стараюсь разрядить обстановку шуткой, поддержать, подставить плечо. Надеюсь, ребята это чувствуют. Я все говорил от сердца, от того, что было на душе. Мне было немножко неприятно. Грандиозный турнир, праздник футбола, праздник для всей планеты, а мы начинаем с такого негатива. Я всегда в любой момент ищу положительные эмоции.

    Как говорил Альбус Дамблдор (директор школы "Хогвартс" из серии книг о Гарри Поттере), даже в самые темные времена можно найти лучик света. Придерживаюсь такого же мнения», – сказал Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА.

    В матче против Саудовской Аравии (5:0) на ЧМ-2018 Дзюба отметился голом и результативной передачей. 19 июня россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Египтом.

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • По теме
  • Без Дзагоева, но с Мацуевым. Россия готовится к Египту
  • 17/06/2018 в 00:48
    •
  • Прогноз
  • Россия – Египет
  • 2,30
  • Сегодня в 21:00
    •
    В центре внимания
    Самые ожидаемые автомобили 2018–2020 годаToyota «обновила» компактный кроссовер C-HR
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Продлят ли колумбийцы успешную серию против японцев?
  • Колумбия – Япония. Прогноз и ставки
  • 1,73
    •
  • Крепкие «львы» помучают «белых орлов»
  • Польша – Сенегал. Прогноз и ставки
  • 1,62
    •
  • Сможет ли Акинфеев вновь сохранить ворота на замке?
  • Россия – Египет. Прогноз и ставки
  • 2,30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    Тоже интересно
    Шведы взяли три очка в упорной борьбе Футбол Златан, не переживайТрудовая победа сборной Швеции над Южной Кореей на ЧМ — в нашем обзоре прессы Вчера в 20:570
  • 09:02
    • Салах готов к матчу против России
  • 08:26
    • Кутепов: Мы были бы психами, если бы не чувствовали волнения
  • 08:16
    • Лунев: Если бы зрители вели себя громче, мы сыграли бы еще лучше
    Фотогалерея Бельгия — Панама 3:0В Нижнем Новгороде в матче группы G чемпионата мира-2018 Бельгия разгромила Панаму 3:0 Вчера в 19:34
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Акинфеев против Салаха
  • 8,64
    •
  • 12:25
    • Гути подписал двухлетний контракт с «молодежкой» «Реала»
  • 12:09
    • Экс-президент ФИФА посетит матч ЧМ-2018 в Москве
  • 11:48
    • Дортмундская «Боруссия» интересуется форвардом «Селтика»
    Фотогалерея Тунис — Англия 1:2Сборные Туниса и Англии сыграли в Волгограде матч первого тура группы G ЧМ-2018. Англичанам с трудом удалось переиграть соперников Вчера в 21:48
  • 07:58
    • Месси, Дибала и Ди Мария пропустили часть тренировки сборной Аргентины
  • 07:34
    • В двигатель самолета, на котором летела сборная Саудовской Аравии, попала птица
  • 07:23
    • «Ювентус» сделал официальное предложение по Головину
    Все новости спорта
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РФПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЧМ-2018АПЛБундеслигаПримераСерия АЛига 1ФНЛ
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие