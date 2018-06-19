Дзюба процитировал Дамблдора

Форвард сборной Россиипрокомментировал свое выступление перед журналистами в преддверии чемпионата мира-2018.

Напомним, футболист призвал СМИ и болельщиков сплотиться вокруг национальной команды.

«Всегда стараюсь разрядить обстановку шуткой, поддержать, подставить плечо. Надеюсь, ребята это чувствуют. Я все говорил от сердца, от того, что было на душе. Мне было немножко неприятно. Грандиозный турнир, праздник футбола, праздник для всей планеты, а мы начинаем с такого негатива. Я всегда в любой момент ищу положительные эмоции.

Как говорил Альбус Дамблдор (директор школы "Хогвартс" из серии книг о Гарри Поттере), даже в самые темные времена можно найти лучик света. Придерживаюсь такого же мнения», – сказал Дзюба в интервью официальному сайту ФИФА.

В матче против Саудовской Аравии (5:0) на ЧМ-2018 Дзюба отметился голом и результативной передачей. 19 июня россияне в Санкт-Петербурге сыграют с Египтом.