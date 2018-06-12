Дзюба: Сборная еще не начала турнир, а фон уже негативный

Нападающийв общении с журналистами заявил, что перед стартом ЧМ-2018 вокруг российской сборной создается негативный фон.

«По телевизору такое показывают, что создается такой фон, будто вы — наши враги. Пока мы здесь, на берегу — еще ничего не началось — вам постоянно что-то не нравится. Говорят: "Круто в Аргентине, в Португалии". Ну тогда и езжай туда, зачем ты сюда приезжаешь? У нас тоже душа болит. И мы работаем, готовимся для того, чтобы порадовать нашу страну. В нас верят, переживают, я вас уверяю — безразличных на поле не будет. Все будут биться и играть в футбол», — цитирует нападающего «Чемпионат».

«Всех хотел поздравить с праздником, сегодня ведь День России. Хочу сказать, что смотрю сейчас на все, что происходит… Очень негативный фон. Турнир еще не начался, а вы уже очень агрессивно себя ведете. Давайте, когда турнир закончится, тогда уже и будете делать выводы. А сейчас я прошу объединиться — за нашу страну. Это праздник футбола. Мы здесь месяц пашем не для того, чтобы проиграть и вылететь из турнира, а, как и 32 команды, мечтаем хорошо выступить», — добавил Дзюба.

Напомним, сборная России стартует на домашнем чемпионате мира-2018 матчем против Саудовской Аравии 14 июня.