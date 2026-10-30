31 октября в 16-м туре первенства России по футболу сыграют «Нефтехимик» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 16:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.68.

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«Нефтехимик»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы второго по рангу российского дивизиона.

При этом «Нефтехимик» набрал лишь 13 очков в пятнадцати поединках. Команда отличилась 11 забитыми мячами при двадцати двух пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, не сумев переиграть «Ленинградец» — 1:1.

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До того «Нефтехимик» был бит набирающим ход КамАЗом — 1:2, да и «Челябинску» уступил вчистую — 2:4. Команда до последней ничьей уступила четыре раза подряд.

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Состояние команды: «Нефтехимик» намерен как можно скорее выбраться из опасной зоны, вот только проблемы с реализацией никуда не запропастились.

При этом «Нефтехимик» в родных стенах добыл всего одну победу в восьми поединках. Роберт Евдокимов верен себе, вот только ставка на надежные тылы себя не оправдывает. Нижнекамцы не побеждают уже без малого два месяца.

Команда находится в очевидном кризисе. К тому же нижнекамцы в последнее время крайне неудачно противостоят хабаровчанам, уступив им в трех последних очных поединках из четырех.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» постепенно выбирается из кризиса. Команда на текущий момент находится на 17-м месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» на три очка отстает от спасительного 15-го места. А вот забить удалось 18 мячей при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям переиграла «Енисей» — 3:0.

До того «СКА-Хабаровск» был бит «Волгой» — 1:2, а вот чуть раньше в Кубке страны нанес поражение кировскому «Динамо» — 2:0. Хабаровчане не уступили в четырех последних выездных поединках.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» набирает обороты, к тому же имеет все шансы до зимней паузы выбраться из опасной зоны.

При этом «СКА-Хабаровск» в восьми выездных поединках первенства добыл всего три очка. Команда еще не побеждала на чужих полях, но ведь когда-то надо начинать! Тем паче, есть шанс огорчить одного из своих прямых конкурентов в борьбе за выживание.

Наверняка команда будет активно атаковать. Хабаровчане почувствовали уверенность, к тому же уже три года не проигрывают в Нижнекамске.

На что ставят в матче Нефтехимик — СКА-Хабаровск Букмекерские коэффициенты на матч Нефтехимик — СКА-Хабаровск: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «СКА-Хабаровск» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.68. Ничья оценена в 3.15, а победа оппонента — в 2.81.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.39, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.59.

Прогноз: Нижнекамцы находятся в кризисе, тогда как «армейцы» в последних матчах заметно прибавили.

2.68 Победа «СКА-Хабаровска» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.68 на матч «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 1680₽, общая выплата — 2680₽

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 2.68.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.39 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.39 на матч «Нефтехимик» — «СКА-Хабаровск» позволит вывести на карту выигрыш 1390₽, общая выплата — 2390₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.39.

Пять причин, почему ставка зайдёт