Убедил только Роналду. Португалия с трудом выстояла под натиском Марокко

Нарушенная логика игры

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков восхитился игрой сборной Марокко, которая, по его мнению, была достойна победы в этом матче.

«Еще до начала турнира рискнул предположить, что сборная Марокко обыграет чемпионов Европы 2:1. А после матчей первого тура вера моя в подобный результат только окрепла. Во-первых, португальцы в игре с Испанией не понравились совершенно. Убери Роналду – и что останется? На их фоне команда Йерро/Лопетеги смотрелась в атаке в разы интереснее и мощнее. Но это если убрать Роналду...

Могли марокканцы рассчитывать на нейтрализацию великого и ужасного лидера "Реала"? Вполне. В обороне они весьма хороши. В отборочном турнире вообще не пропустили ни одного гола, хотя им противостояли крепкие ивуарийцы, малийцы и Габон с Обамеянгом на острие. Да и в игре с Ираном победу персам принес курьезный автогол.

Довольно давно стал персональным поклонником Эрве Ренара. Элегантный француз никогда не был звездным футболистом, но вырос в яркого тренера. Причем с африканским оттенком. Рискнув взяться за работу в Гане в 2007-м, он стал настоящим фанатом Черного континента и дважды выиграл Кубок Африки – с Замбией и Кот-Д'Ивуаром. А теперь построил весьма привлекательную команду в Марокко.

Впереди африканцы с самого начала смотрелись круче. Живее. Агрессивнее. Особенно выделялся Нодрин Амрабат на правом фланге, который просто уничтожал Геррейру, хотя изначально его участие в игре было под вопросом из-за сотрясения (кстати, в матче с Ираном Нордина заменил родной младший брат Софьян, такое в истории чемпионатов мира случилось впервые). Атаки накатывали на португальскую защиту с пугающей регулярностью. Только вот выхлопа от них, как и в первой игре, получалось слишком мало. Последний пас упорно не проходил. И тысячи страстных до безумия марокканцев раз за разом стучали со злости по креслам.

А что же чемпионы Европы? Да опять ничего особенного. Ведь к гению Криштиану все уже привыкли. Этот монстр опять забил, причем с первой попытки и снова вышел вперед в противостоянии с Денисом Черышевым за право называться лучшим бомбардиром турнира (неплохо звучит, правда?). Смелый прыжок за низко летящим мячом, шикарный удар головой, опережающий ногу защитника – и Португалия впереди вопреки общей логике игры», — констатирует Папенков.

Отскочили, но не убедили

Автор «Советского спорта» Артем Зибрак задумался над тем, что сборной России неплохо было бы получить в соперники по 1/8 финала команду Португалии.

«Вопреки ожиданиям марокканцы не просто не развалились, но и напротив, продолжили активно ходить вперед. Суареш на левом фланге обороны Португалии был практически растерзан Хакимом Зийехом. 25-летний полузащитник раз за разом обыгрывал оппонента и бил, отдавал партнерам, шел в дальнейший дриблинг. Одним словом, был очень хорош.

Под стать ему действовали и партнеры (в первую очередь Беланда и высоченный форвард Бутаиб, цеплявшийся по примеру Дзюбы за все верховые мячи на чужой половине поля), но забить им так и не удалось. Хотя на гол они в целом наиграли.

Сантуш привил сборной Португалии ранее не свойственную им расчетливость. После перерыва они окончательно отошли к своим воротам и стали оберегать победный результат. Правда, в немалой степени этому способствовала и активность соперника. Марокканцы продолжили терроризировать Руя Патрисиу и не раз были близки к голу.

Роналду очень старался как-то раскрасить серые португальские краски – брал игру на себя, бил все штрафные, а большего в отсутствие должной поддержки сделать и не мог. Благо, оборонительные редуты выдержали марокканское давление. Португалия, как принято говорить, отскочила, но вторым таймом совсем не убедила. Чем заставила наших болельщиков призадуматься, кого им хотелось бы увидеть соперником сборной России в плей-офф домашнего чемпионата мира», — пишет Зибрак.

Рекорд Роналду и вылет Марокко

Обозреватель Sport24 Ярослав Кулемин рассказал о рекорде Криштиану Роналду, а также заметил, что сборная Марокко потеряла шансы на выход из группы.

«Шутки о том, что Денис Черышев станет лучшим бомбардиром ЧМ, опередив Роналду, закончились на 4-й минуте матча. Криштиану замкнул подачу углового. На его счету 4 гола из четырех, забитых командой в России.

Для Роналду этот гол стал 85-м в составе сборной Португалии. Таким образом, Роналду обошел легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша (84 мяча), став лучшим бомбардиром европейских сборных в истории. Лучшим международным бомбардиром в истории футбола остается иранец Али Даеи — 109 мячей.

Победа Португалии, несмотря на быстрый гол, получилась тяжелой. Марокканцы поддавливали, а во втором тайме атаковали острее. Но забить снова не смогли. Помешал Руй Патрисиу.

Сборная Марокко стала первой командой турнира, которая лишилась шансов на выход из группы. Даже обыграв Испанию, марокканцы не смогут подняться выше третьего места», — замечает Кулемин.

Матч споров и возмущений

Журналист «Чемпионата» Григорий Телингатер заметил, как много футболисты и тренеры спорили с судьями по ходу игры.

«Если у исландских болельщиков есть фирменный клич "ху!", то фишка марокканцев – топот при подаче углового. Шум такой, словно скачет табун лошадей. Вряд ли на это рассчитывали инженеры "Лужников", но арена выдержала. Кстати, о шуме. Ещё одно забавное наблюдение. Финт Зидана в исполнении Буссуфа вызвал такой же мощный рёв на стадионе, как гол Роналду. Это для понимания соотношения фанатов.

Самый смешной момент матча случился на 40-й минуте. Судья свистнул фол в пользу португальцев и даже достал жёлтую карточку, указав пальцами в разные места поля. Мол, там, там и там Бенатиа уже нарушал правила, так что на четвёртый раз – предупреждение. Защитник передразнил арбитра, начав судорожно тыкать пальцами в произвольные места на поле.

Случился и другой момент, когда возникли разногласия между судьёй и сборной Марокко. Тренер африканцев Ренар жестом попросил арбитров глянуть на повторе, не было ли пенальти в ворота португальцев. Это заметил резервный судья Карасёв, после чего главный рефери сделал внушение тренеру. Вообще, по количеству споров с судьями этот матч стал рекордным на ЧМ-2018. Любым решением арбитра возмущалась одна из сторон», — подчеркивает Телингатер.

Творец рекордов

В мировой прессе все восхищаются Криштиану Роналду, забившему уже четыре гола на ЧМ-2018. Исключением не стал и Габриэль Маркотти из ESPN.

«И снова он сделал это! Криштиану Роналду понадобилось всего четыре минуты, чтобы забить гол, точно пробив головой в падении после навесной передачи. Результативный удар довел общее количество его голов на турнире до четырех. Всего на мировых первенствах он забил семь мячей (входит в топ-30), а на международном уровне он отличился 85 раз и опередил Ференца Пушкаша. Ни один другой европеец не забивал больше. Впереди Криштиану только иранец Али Даеи, чей показатель в 109 голов уже не кажется таким же нерушимым, как раньше.

Роналду издевался над обороной соперника (в частности, над Бенатиа), управлял движением своей команды, помогал при "стандартах" и зарабатывал свободные удары. Он также упустил хорошую возможность для еще одного гола, который досрочно лишил бы встречу интриги и позволил бы избежать издевательского натиска марокканцев.

Победный гол Роналду вывел его команду в лидеры группы B, по крайней мере до встречи Испании и Ирана. В то же время Марокко лишилось шансов на выход в плей-офф, не набрав ни одного очка и не забив ни одного гола на данном этапе.

На прошлой неделе Марокко не смогло получить право на проведение ЧМ-2026 – пятая неудачная заявка. Теперь же марокканцы стали первой сборной, которая выбыла из борьбы за победу на чемпионате мира 2018 года.

Без борьбы марокканцы поле не покинули, но отличная форма Патрисиу так и не позволила им забить. И снова разницу сделал Роналду. Так же, как и на Евро-2016, Португалия больше боролась, чем радовала своей игрой. Ни один из партнеров Криштиану не заслужил на лестные отзывы.

В итоге это не имело особого значения, но если Португалия хочет пройти как можно дальше, то ей потребуются новые герои, потому что постоянно полагаться на шоу от Роналду они не могут», — заключает Маркотти.