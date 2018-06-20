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    Роналду принес Португалии победу над Марокко

    Португалия — Марокко 1:0, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Марокко Сборная Португалии Португалия Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Португалии обыграла команду Марокко (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу. Поединок группы В проходил в Москве.

    Криштиану Роналду
    Криштиану Роналду
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    Португальцы очень активно начали матч и добились своего уже на четвертой минуте. Криштиану Роналду замкнул ударом головой подачу с углового, установив очередной бомбардирский рекорд.

    Еще один шанс был у звезды «Реала» в конце тайма, но удар со штрафного пришелся в стенку из марокканских футболистов.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Что касается Марокко, то африканцы тоже создали себе шанс на 10-й минуте во время розыгрыша углового — Мехди Бенатья пробивал головой, а кипер Руй Патрисиу забрал мяч в «шестерке» ворот. В дальнейшем марокканцы довольно успешно атаковали и создавали проблемы сопернику, но защита португальцев со своими обязанностями справлялась.

    После перерыва из опасных моментов у португальцев стоит отметить штрафной, который не реализовал Роналду. Африканцы активизировались и начали наседать на ворота соперника.

  • ЧМ-2018. Португалия — Марокко (обновляется)
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    • Несколько раз Патрисиу красивыми сэйвами спасал европейцев от пропущенного гола, но в большинстве эпизодов марокканцам не хватило точности передач и ударов.

    Португалия набрала уже четыре очка и возглавила группу В, тогда как Марокко остается с нулем на последнем месте. В рамках игрового дня позже встретятся другие участники квартета — Иран и Испания (прогноз).

    Чемпионат мира-2018. Группа В
    Португалия — Марокко — 1:0
    Гол: Роналду, 4Португалия: Патрисиу, Суареш, Пепе, Фонте, Геррейру, Мариу (Б. Фернандеш, 69), Моутиньо (А. Силва, 87), Карвальо, Б. Силва (Мартинш, 59), Роналду, ГедешМарокко: Мохаммеди, Дирар, Бенатья, Да Кошта, Хакими , Зиех, Эль Ахмади (Фажр, 87), Н. Амрабат, Буссуфа, Бельханда (Карсела-Гонсалес, 75), Бутаиб (Эль-Кааби, 68)Предупреждения: А. Силва — Бенатья
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