Португалия — Марокко 1:0, обзор матча

обыграла(1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2018 по футболу. Поединок группы В проходил в

Португальцы очень активно начали матч и добились своего уже на четвертой минуте. Криштиану Роналду замкнул ударом головой подачу с углового, установив очередной бомбардирский рекорд.

Еще один шанс был у звезды «Реала» в конце тайма, но удар со штрафного пришелся в стенку из марокканских футболистов.

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Что касается Марокко, то африканцы тоже создали себе шанс на 10-й минуте во время розыгрыша углового — Мехди Бенатья пробивал головой, а кипер Руй Патрисиу забрал мяч в «шестерке» ворот. В дальнейшем марокканцы довольно успешно атаковали и создавали проблемы сопернику, но защита португальцев со своими обязанностями справлялась.

После перерыва из опасных моментов у португальцев стоит отметить штрафной, который не реализовал Роналду. Африканцы активизировались и начали наседать на ворота соперника.

Несколько раз Патрисиу красивыми сэйвами спасал европейцев от пропущенного гола, но в большинстве эпизодов марокканцам не хватило точности передач и ударов.

Португалия набрала уже четыре очка и возглавила группу В, тогда как Марокко остается с нулем на последнем месте. В рамках игрового дня позже встретятся другие участники квартета — Иран и Испания (прогноз).