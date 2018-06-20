Роналду превзошел бомбардирский рекорд Пушкаша

Нападающийзабил гол в первом тайме поединка противв рамках группового этапа чемпионата мира.

Для Роналду это 85-й забитый мяч в 152 играх на международном уровне. Теперь это лучший показатель в истории европейского футбола. В России Криштиану отличился уже четыре раза.

Игрок мадридского «Реала» обошел легендарного венгра Ференца Пушкаша, который до старта ЧМ-2018 единолично лидировал в списке лучших бомбардиров европейских сборных, имея на своем счету 84 гола в футболках сборных Венгрии и Испании.

Форвард еще в прошлом матче с Испанией (3:3) установил личный рекорд результативности на одном мундиале. В 2006, 2010 и 2014 годах Роналду ограничивался одним точным ударом.