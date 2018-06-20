Перехватит ли Испания лидерство в группе?

В среду, 20 июня, сборная Ирана сыграет с командой Испании в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча группы B, которая пройдет на «Казань-Арене», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Иран – Испания.

Иран

Футболисты сборной Ирана успешно стартовали на чемпионате мира, победив в первом туре группового этапа команду Марокко (1:0).

Подопечные Карлуша Кейруша смотрелись чуть хуже на фоне соперника, но именно им удалось отпраздновать успех.

Единственный мяч перед самым финальным свистком в свои ворота отправил марокканец Азиз Бухаддуз.

Самое интересное, что за весь тайм иранцы не нанесли ни одного удара по воротам.

Испания

Игроки сборной Испании начали поход за трофеем с непростого матча против команды Португалии (3:3).

На хет-трик Криштиану Роналду «фурия роха» ответила дублем Диего Косты и великолепным результативным ударом Начо.

Стоит заметить, что до 88-й минуты испанцы вели 3:2, однако упустили победу, пропустив со штрафного.

Незадолго до этой встречи пост главного тренера сборной Испании занял Фернандо Йерро, придя на смену уволенному Хулену Лопетеги.

Прогноз

Средняя линия на предстоящий матч выглядит так: победа сборной Ирана – 23,00, победа сборной Испании – 1,17, ничья – 7,80.

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Для «фурии рохи», упустившей победу над Португалией, очень важно набрать три очка во втором туре, тем более что играть придется с лидером группы.

Как нам кажется, испанцы прекрасно осознают всю важность момента, поэтому должным образом настроятся на соперника.

Первая игра показала, что подопечные Фернандо Йерро находятся в неплохой форме и, если бы не ошибки Давида Де Хеа, то они могли бы одолеть Криштиану Роналду и компанию.

Что им могут противопоставить иранцы? Сложно сказать, ведь у этой команды нет своего Роналду, поэтому больших шансов зацепиться даже за ничью у них нет. Мы бы поставили на «победу сборной Испании с форой -2» за 1,90.

Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал сборной Испании больше 2,5» за 2,03. «Фурия роха» забила три гола Португалии, так что повторить это достижение в игре с Ираном не должно составить труда.