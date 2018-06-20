Сенегальцев было мало, но поляков это не спасло

Сборная Польши потерпела поражение от команды Сенегала (1:2) в матче группового этапа чемпионата мира по футболу-2018. Счет в матче на 37-й минуте открыли африканцы, когда Сионек случайно срезал мяч в угол своих ворот. Во втором тайме ошибкой защитника воспользовался М'Байе Ньянг, а поляков хватило только на гол Гжегожа Крыховяка.

Сенегальцев на трибунах было мало

«Матч Польша — Сенегал привлек не только фанатов из этих стран и россиян. У "Спартака" можно было найти чуть-ли не все флаги государств-участников мундиаля. Особенно много было аргентинцев, которые не особо отличилась оригинальностью в фамилиях на футболках.

Но поляков было большинство. Красное-белое море около домашнего стадиона популярного российского клуба привычно выглядело, но непривычно звучало.

Ровно за час до стартового свистка над "Спартаком" неожиданно полил дождь. Осадки создали небольшой хаос, все спешили занять закрытое пространство. Верными себе оставались лишь те, кто находился в очереди за пивом.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

На стадионе численное превосходство польских болельщиков было особенно заметно. Небольшие группы сенегальцев выделялись большими флагами, которыми размахивали фанаты африканской сборной», — пишет автор Газеты.Ru Константин Лесик.

Сенегальцы превзошли соперника в скорости Фото:Getty Images

Левандовски разочаровал, Одемвингие поработал на радио

«Теперь это суперзвезда, провалившая стартовый матч на ЧМ. Представлялось, что 29-летний нападающий будет выпрыгивать из штанов, чтобы показать товар лицом в России, станет рвать и метать. На деле же Левандовски может занести в актив лишь один рывок от центра поля к чужой штрафной. Фол оппонента, штрафной, Роберт бьет в "девятку", но голкипер вытаскивает мяч. Все! На этом подвиги капитана сборной закончились.

Кажется, любой игрок сборной Сенегала сделал за 90 минут больше. Африканцы вообще оставили самое приятное впечатление, удивив многих. В том числе, наверное, Питера Одемвингие — бывшего футболиста "Локомотива" и сборной Нигерии. Перед началом матча сенегальские журналисты взяли уроженца Ташкента в плотное кольцо, а затем Питер поведал мне, что на встрече будет работать для радио BBC, сейчас играет в Индонезии за "Мадуро Юнайтед" и очень много забивает, болеть будет, конечно, за Сенегал, в этой стране много знакомых, и ждет упорного противостояния», — рассказал корреспондент «Спорта День за Днем» Константин Алексеев.

Алиу Сиссе Главный тренер сборной Сенегала Матч получился очень сложным, Польша — одна из лучших европейских команд. Но нам удалось тактически и психологически контролировать матч. Мы заслужили такой результат. Эйфории от победы быть не должно, нас ждет не менее сложная игра с командой Японии. Мы знали, каким образом будет действовать команда Польши, что нам нужно будет нейтрализовать Роберта Левандовски, и мы смогли удачно противостоять сопернику. Может быть, нам немного повезло в моменте с первым голом, но дальше мы проявили силу и уверенность и заслуженно победили. Победа в первом матче очень важна, но не менее важен успех во второй игре, которая зачастую становится решающей на таких турнирах

Курьезность голов не отменяет заслуг Сенегала

Африканцы воспользовались ошибками соперника Фото:Getty Images

«С одной стороны, оба гола победителей получились курьезными: сначала Ционек оказался в неправильном месте в неправильное мгновение и неудачно подставил ногу под удар Мане. А затем Крыховяк крайне неуклюже отправил мяч в сторону своих ворот с чужой половины, Щенсны опередить Ньянга не успел, и тот поразил пустые ворота. Кстати, это тот самый Ньянг, которого год назад активно сватали в "Спартак". Сейчас он представляет "Торино".

С другой стороны, ошибки поляков стали следствием мощной игры африканцев. Они показали себя по-европейски вышколенной, тактически обученной командой, при этом, само собой, не лишенной традиционных козырей – физической стати, выносливости, скорости. Тот же Ньянг регулярно включал режим гепарда, когда казалось, что за один толчок от газона он преодолевает расстояние раза в три большее, чем коротконогие на его фоне поляки», — подчеркнул обозреватель «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.