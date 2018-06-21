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    Дневник ЧМ-2018. Первые вылетевшие, симулянт Пепе и рекорд Роналду

    О главных событиях седьмого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Пепе
    Пепе
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    В среду, 20 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча 2-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня стало то, что определилась первая команда, вылетевшие с мундиаля. И это не сборная Египты — после вчерашнего поражения от России у нее оставались мизерные теоретические шансы на выход из группы.

    А вот сборная Марокко, уступив Португалии, лишилась таких шансов. Третий матч для нее ничего не решает, игроки могут попытаться громко хлопнуть дверью на прощанье, но турнир придется покидать.

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    • Но одиноко им не будет, ведь после поражения Саудовской Аравии, к марокканцам присоединились и саудиты и египтяне. Игра на выбывание началась. Завтра узнаем, кто покинет турнир следующим.

    Три единицы, но без нолей

    Все три сегодняшних матча завершились с одинаковым счетом 1:0. Команды фавориты (Португалия, Испания, Уругвай) не показали убедительной игры и до последних секунд каждого из трех матчей рисковали утратить свое шаткое преимущество. Но не утратили.

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    • Зато, впервые с 1954 года ни один из первых 20 матчей чемпионата мира по футболу не завершился нулевой ничьей, так что по увлекательности российский мундиаль пока на очень неплохих позициях.

    Герой дня

    Героем сегодняшнего дня стал лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, чей гол принес его команде первую победу на мундиале.

    Уже на 4-й минуте встречи с командой Марокко Роналду отличился, замкнув головой подачу со стандарта и возглавив с 4 голами бомбардирскую гонку мундиаля — на пятки ему наступают Денис Черышев и Диего Коста, у которых по 3 мяча.

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    • Этот гол стал для него 85-м в составе сборной Португалии, позволив ему побить достижение Ференца Пушкаша и выйти на чистое второе место по голам за сборные. Больше него забил только иранец Али Даеи – 109 голов.

    Роналду в двух матчах ЧМ-2018 уже забил больше голов, чем суммарно на трех своих предыдущих мундиалях, где он забивал по 1 мячу.

    Криштиану Роналду превосходит себя
    Фото:Getty Images

    33-летний нападающий «Реала» стал вторым игроком в истории своей сборной, нанесшим 4 результативных удара в рамках одного чемпионата мира.

    Форвард Эйсебио на ЧМ-1966 забил 9 голов. Португалец, родившийся на территории современного Мозамбика, тогда стал лучшим бомбардиром турнира.

    К тому же, Роналду успел нанести результативные удары головой, а также левой и правой ногами.

  • ЧМ-2018. Португалия — Марокко 1:0
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    • Предыдущим португальцем, забивавшим на одном чемпионате мира тремя разными частями тела, был нападающий Жозе Торриш, сделавший это в 1966 году.

    Страшно подумать, какой еще частью тела должен забить КриРо, чтобы превзойти это достижение.

    Неудачник дня

    Главным неудачником дня сегодня признается голкипер сборной Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Оваис, чья ошибка привела к поражению его команды и окончательной потере всех надежд на выход из группы.

  • ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
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    • В середине первого тайма уругвайцы заработали право на угловой, и после подачи от флажка вратарь «Аль Ахли» неудачно сыграл на выходе, промахнувшись мимо мяча, который прилетел к никем не прикрытому Луису Суаресу.

    Это не день Мохаммеда
    Фото:Getty Images

    А тому оставалось расстрелять пустые ворота саудитов. Учитывая, что в остальное время Уругвай не владел подавляющим преимуществом, такой подарок пришелся им как нельзя кстати.

    Гол дня

    Учитывая скудность голевого счета сегодняшних матчей, выбирать практически не из чего, поэтому отметить хочется испанского нападающего Диего Косту, который забил уже третий гол на этом турнире.

  • ЧМ-2018. Иран — Испания 0:1
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    • Правда, если присмотреться, почти все они какие-то сомнительные. Забивая первый гол в ворота Португалии, Коста сначала приложил локтем защитника Пепе, на что судьи не обратили внимания.

    Коста запутал защитников
    Фото:Getty Images

    А гол в матче второго тура и вовсе можно записать на защитника сборной Марокко, но справедливости ради, это именно Коста отлично открылся под проникающий пас, ловко развернулся и заставил защитника ошибиться. вынося мяч, что в итоге привело к рикошету и голу.

    А в динамике получилось очень даже красиво.

    Сэйв дня

    В этой рубрике сегодня сразу два лауреата, поскольку, несмотря на отсутствие голов, ударов по воротам было достаточно.

    Ярче всех отличился голкипер сборной Португалии Руй Патрисиу, во втором тайме совершивший едва ли не самое красивое спасение группового этапа, в прыжке отразив удар головой в упор после подачи со стандарта.

    Летающий Патрисиу
    Фото:Getty Images

    Впрочем, поспорить с ним может неудачник сегодняшнего дня — саудовский вратарь Мохаммед Аль-Оваис. После своего фиаско в первом тайме, он собрался и сразу после перерыва совершил шикарное спасение, среагировав на внезапный рикошет после подачи со стандарта в исполнении Луиса Суареса.

    Достижение дня

    Матч против Саудовской Аравии стал для Луиса Суареса юбилейным — сотым в футболке сборной Уругвая. Луис – шестой игрок, покоривший сотню матчей за сборную.

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    • А то, что форварду «Барселоны» удалось отличиться голом в этой игре, сделало достижение еще более значимым.

    До Суареса никто из его соотечественников не забивал на трех чемпионатах мира: на счету Луиса три мяча на ЧМ-2010 и два гола в Бразилии четыре года назад.

    Третий ребенок к третьему мундиалю
    Фото:Getty Images

    К тому же, забив гол, Суарес в своем праздновании анонсировал скорое прибавление семейства — оказывается его супруга ждет третьего ребенка.

    Травма дня

    Сегодня в этой рубрике у нас не игрок, и даже не арбитр, а тренер. Это наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, который умудрился вывихнуть плечо при падении во время пробежки.

    В свободный от тренировок день тренер решил побегать неподалеку от базы английской сборной в поселке Репино. Кончилось все падением и травмой. Талант!

  • В ближайшее время у меня не получится активно праздновать голы, доктор ясно дал понять. У нас высококлассная медицинская команда, так что всё отлично. Они оказали мне помощь, но мне жаль, что я испортил им выходной. Но лучше я, чем кто-то из игроков. Они были удивлены и спрашивали, что произошло.
  • Гарет Саутгейт

    • Милота дня

    Полузащитник сборной Испании Иско спас птичку, случайно оказавшуюся на поле во время матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Ирана.

    Маленькая трясогузка уселась прямо на газоне «Казань Арены» и рисковала быть затоптанной, но Иско бережно подобрал ее и унес за пределы поля.

    Симуляция дня

    В этой рубрике нет равных защитнику сборной Португалии Пепе. Уже в компенсированное время, после эпизода в штрафной марокканцев, Мехди Бенатия легонько похлопал идущего впереди него Пепе по плечу, пытаясь что-то сказать тому.

    Пепе вызывает у людей сильные эмоции
    Фото:Getty Images

    Недолго думая, португальский защитник рухнул на газон, изображая агонию. Типичный Пепе. «Это просто стыдоба какая-то», — заявил Рио Фердинанд, комментировавший матч в качестве эксперта на английском ТВ.

    Аут дня

    Защитник сборной Ирана Милад Мохаммади на последних минутах матча группового турнира чемпионата мира-2018 против Испании (0:1) решил немного выпендриться во время вброса аута, но что-то пошло не так.

    Игрок «Ахмата» очень долго готовился, успел поцеловать мяч, помолиться, ударил мяч о голову, разбежался, сделал кувырок и уже собрался выбрасывать из аута, как вдруг остановился. После этого он отбежал назад и вбросил мяч более традиционным способом.

    Что хотел сделать Мохаммади? Похоже, что вот это:

    Или это:

    В любом случае. Мохаммади переоценил свои силы.

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