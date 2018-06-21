С Испанией можно играть. Доказано Ираном

Иранская дружина выстроила мощные оборонительные редуты, которые долгое время сводили на нет все усилия испанской атаки, но в начале второго тайма Диего Коста все же заставил соперника ошибиться и забил единственный мяч, до предела запутав турнирную ситуацию в группе В.

Суровые гуделки

«Любопытно, конечно, что на трибунах полное преимущество было за иранцами. Испанцы расположились на стадионе небольшими группами и были не особо заметными. А представители исламской республики жужжали еще неистовее, чем за пределами "Казань Арены". Особо вдохновенно они реагировали, когда слышали из динамиков фамилию Азмун. Сердар, должно быть, пребывал в шоке, ведь в Казани его так не встречали, пожалуй, еще никогда.

Но лучше бы, честно говоря, ни этой поддержки, ни этих дудок, ни этого рева не было. Сначала, да, было забавно и атмосферно, но с началом встречи гудение иранцев стало таким громким, таким хаотичным и таким неорганизованным, что оно стало серьезно напрягать. Причем, не меня одного. Коллеги на соседних столах поддерживали мысль о том, что смотреть футбол с постоянным диким жужжанием очень сложно. Возможно, футболистам сборной Испании тоже было не очень легко. По крайней мере, опасных моментов они не создавали достаточно долго», — сетует автор Rusfootball.info Иван Долинин.

Болельщики сборной Ирана Фото: GettyImages

Громче бразильцев

«Как встречали выходивших на разминку Азмуна и партнеров — отдельная история. Стадион еще не был заполнен и на треть, но шум стоял как при выходе на поле бразильцев в Ростове. А вы наверняка знаете, как эти парни умеют орать.

Вру. Прошло 20 минут матча и можно с точностью сказать — иранцы болеют круче, ГОРАЗДО круче бразильцев. Они забили 80 процентов стадиона и устроили Казани такую дискотеку, что ор и вувузелы наверняка были слышны у Кремля. Каждый фол на их игроке, каждая попытка Азмуна продраться в контратаку, каждый аут на своей половине поля — и целые трибуны вставали, махали флагами и кричали так, будто их команда забила гол.

А владели мячом иранцы редко...

В этот вечер стало понятно, почему за одной из самых слабых команд на ЧМ катается такое количество народу. Азмун и его партнеры заслужили такую поддержку. Ну, а Казани показали, как надо срывать голос за свою команду», — пишет автор Sport24 Марк Бессонов.

Азмун — в защите?

«Испанцы уже не владеют титулами чемпионов мира и Европы, тем они по-прежнему чуть ли не главные фавориты мирового первенства. И даже смена тренера перед ЧМ-2018 никак не влияет на статус "красной фурии".

Однако после первого тура лидером группы неожиданно стала сборная Ирана. Впрочем, команда экс-наставника "Реала" Карлуша Кейруша и с Марокко-то играла от обороны, а на "Казань Арене" вообще с первых минут ушла глухую в защиту. Даже нападающий "Рубина" Сердар Азмун садился глубоко, чтобы исполнять роль дополнительного центрального полузащитника. Невероятно заряженным на борьбу выглядел другой хорошо знакомый нам иранец – отбывший дисквалификацию хавбек "Ростова" Саид Эззатоллахи: выдавал солидный объём, страховал партнёров и очень жестко действовал в отборе. Если требовалось, иранцы фолили, а ближе к перерыву принялись откровенно тянуть время, поскольку в борьбе с быстрым соперником стали уставать», — говорится в статье Анатолия Романова на «Чемпионате».

Иско против Омида Эбрахими Фото: GettyImages

От двух бортов в лузу

«Увеличив темп и включив в арсенал дальние удары Бускетса, иранскую оборону наконец-то удалось расшатать. Защитники уже не успевали перестраиваться, и были пойманы гениальным по своей простоте пасом Иньесты, приняв который Диего Коста при помощи двух рикошетов отправил мяч в цель. От двух бортов в лузу. А ведь минутой ранее над Пиренеями пронесся единый вздох облегчения: показалось, подкарауливший отскок Ансарифард вколотил мяч отнюдь не во внешнюю сторону сетки.

Пропустив, иранцы наконец-то вспомнили, что в футбол нужно прежде всего играть. Как выяснилось, команда Кейруша это умеет. И забивать тоже. Эззатоллахи это сделал, стадион буквально сошел с ума, но VAR отменил национальный праздник. Офсайд.

Но и без того впервые с 1954 года на чемпионате мира в стартовых 20 матчах обошлось без нулевых ничьих. У нас точно особенный турнир. Иран едва не отыгрался в концовке и показал: с его турнирной судьбой еще ничего не ясно, и встреча с Россией в плей-офф отнюдь не фантастика», — пишет колумнист «СЭ» Андрей Кузичев.

Ситуация в группе запутанная

«Сейчас ситуация в группе максимально запутанная. Испания и Португалия сегодня выиграли свои матчи по 1:0 и теперь равны по всем основным показателям, по которым определяются места.

1. У них по 4 очка.

2. Разница мячей +1.

3. Забито по 4 гола.

4. В личном матче – ничья.

5. Соответсвенно, и по мячам в личном матче равенство – 3:3.

Дальше включаются два дополнительных пункта.

1. У кого лучше сумма баллов fair play. За каждую желтую карточку – минус 1 очко, за красную – минус 3, за прямую красную – минус 4, желтая и прямая красная – минус 5. Каждый игрок может получить только один штраф.

2. Если и тут равенство, ФИФА проводит жеребьевку.

Пока по баллам фэйр-плей впереди Испания: в двух турах у нее только одна желтая карточка (-1 очко), а у Португалии – две (-2 очка)», — отмечает Sports.ru.