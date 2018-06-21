Мама Месси: Лео плачет из-за критики

Мама нападающегорассказала о том, как ее сын переживает из-за критики.

«На самом деле люди любят его, и Лео отвечает тем же, и это самое прекрасное. Он очень ценит это. Он многого ждет от чемпионата мира, потому что его мечта – выиграть его. Этого он хочет больше всего.

Семья поддерживает Лео. Он первый, кто хочет победить, принести титул, и, конечно, его партнеры по команде тоже. Мы страдаем из-за критики. Говорят, что Лионель не чувствует ответственности, но это неправда. Если бы только все они видели Лео таким, каким его видим мы: он страдает и плачет из-за этого. Критика ранит его и нас», — цитирует маму Месси AS.

«Он такой большой человек с огромным сердцем, что он отдал бы все, чтобы выиграть чемпионат мира», — также отметила Куччиттини.

Напомним, в первом матче на ЧМ Аргентина не сумела обыграть Исландию (1:1), а Месси не реализовал пенальти.