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    Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию

    Аргентина — Исландия 1:1, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Исландии Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборные Аргентины и Исландии провели свой первый матч на чемпионате мира.

    Лео Месси
    Лео Месси
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    Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 1:1.

    В первом тайме команды обменялись голами в течение пяти минут. Сперва Серхио Агуэро мощным ударом из пределов штрафной вывел аргентинцев вперед, а следом Альфред Финнбогасон отправил мяч в сетку с нескольких метров.

    В середине второй половины матча Аргентина заработала пенальти за фол на Макси Месе, однако Лео Месси одиннадцатиметровый не реализовал — Ханнес Халлдорсон отразил удар лидера аргентинской сборной.

    Для Исландии этот матч был дебютным на ЧМ.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    В другом матче группы D 16 июня встретятся сборные Перу и Дании. Матч начнется в 19.00 мск.

    Чемпионат мира-2018. Группа D
    Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
    Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1)Нереализованный пенальти Месси, 64 (вратарь)Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, МессиИсландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89)
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