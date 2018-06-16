Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 1:1.
В первом тайме команды обменялись голами в течение пяти минут. Сперва Серхио Агуэро мощным ударом из пределов штрафной вывел аргентинцев вперед, а следом Альфред Финнбогасон отправил мяч в сетку с нескольких метров.
В середине второй половины матча Аргентина заработала пенальти за фол на Макси Месе, однако Лео Месси одиннадцатиметровый не реализовал — Ханнес Халлдорсон отразил удар лидера аргентинской сборной.
Для Исландии этот матч был дебютным на ЧМ.
Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу
В другом матче группы D 16 июня встретятся сборные Перу и Дании. Матч начнется в 19.00 мск.
Чемпионат мира-2018. Группа D
Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)
Голы: Агуэро, 19 (1:0). Финнбогасон, 23 (1:1)Нереализованный пенальти Месси, 64 (вратарь)Аргентина: Кабальеро, Сальвио, Отаменди, Рохо, Тальяфико, Меса (Игуаин, 84), Маскерано, Билья (Банега, 54), Ди Мария (Павон, 75), Агуэро, МессиИсландия: Халльдоурссон, Сайварссон, Р.Сигурдссон, Ауднасон, Магнуссон, Гвюдмундссон (Гисласон, 63), Гюннарссон (А.Скуласон, 76), Халльфредссон, Бьяднасон, Г.Сигурдссон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89)