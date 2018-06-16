Месси не забил пенальти, Аргентина не обыграла Исландию

Сборныепровели свой первый матч на чемпионате мира.

Встреча, которая проходила в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В первом тайме команды обменялись голами в течение пяти минут. Сперва Серхио Агуэро мощным ударом из пределов штрафной вывел аргентинцев вперед, а следом Альфред Финнбогасон отправил мяч в сетку с нескольких метров.

В середине второй половины матча Аргентина заработала пенальти за фол на Макси Месе, однако Лео Месси одиннадцатиметровый не реализовал — Ханнес Халлдорсон отразил удар лидера аргентинской сборной.

Для Исландии этот матч был дебютным на ЧМ.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

В другом матче группы D 16 июня встретятся сборные Перу и Дании. Матч начнется в 19.00 мск.