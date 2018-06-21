Франция вышла в плей-офф, но видеть ее игру нет сил и желания

Сборная Франции в матче группового этапа чемпионата мира переиграла команду Перу. Автор единственного и победного мяча – Килиан Мбаппе. По итогам встречи французы досрочно гарантировали себе выход в плей-офф, а перуанцы лишились шансов на выход из группы.

Смена схемы

Корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов считает, что наставник сборной Франии Дидье Дешам прислушивается к игрокам и потому изменил смеху в матче с командой Перу.

«Натужная победа в 1-м туре над австралийцами привела к тому, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам услышал критику в свой адрес от собственных игроков. Естественно, в мягкой форме, но тем не менее.

Лидер финалистов Евро-2016 Антуан Гризманн намекнул на ошибку Дешама при выборе тактической схемы: "Мы создавали голевые моменты, а штрафная площадь соперника была недостаточно насыщена нашими игроками. Может, Франции стоит поменять схему. Обсудим тактику с тренером", – сказал нападающий, недавно решивший не покидать "Атлетико".

Дешам поменял двух игроков: вместо Коринтина Толиссо и Усмана Дембеле в основе появились Блез Матюиди и Оливье Жиру. Это позволило перейти с 4-3-3 на 4-2-3-1.

Жиру вышел с первых минут Фото: Getty Images

Первые минут десять казалось, что сборная Франции держит в уме ничью, которая, в общем-то, устраивала фаворита группы. Ведь при таком результате "трёхцветные" могли в последнем туре разыграть уже "гроссмейстерскую ничью" с Данией. Команда Дешама не претендовала на мяч. Однако потом включилась на полную мощь и принялась создавать момент за моментом».

Льорис — юбиляр, Мбаппе — рекордсмен

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает, что французы заметно улучшили свою игру по сравнению со стартовым матчем против Австралии.

«Южноамериканцам требовались очки, так что начали они без намеков на робость. Даже попытка Йотуна перебросить далеко вышедшего Ллориса из центрального круга имела место. Известно ведь, что этот голкипер порой способен удивить со знаком "минус", однако в четверг у Юго был юбилей. Сотый матч за сборную, что не удавалось прежде ни одному французскому вратарю.

Лллорис был в полном порядке. Особенно в середине первого тайма, когда у Трауко прошла передача в штрафную, периодически пожарящий на этом турнире Юмтите купился на ложное движение Герреро, и тот нанес удар метров с восьми. В целом же по первому тайму можно констатировать: Франция прибавила во всем. Надежности, движении, взаимодействиях.

Погба с интервалом в пару минут организовал два момента, второй из которых завершился взятием ворот. Ускользнувший от защитников Жиру пробил, и взвившийся над Гальесе мяч опустился на ногу находившемуся перед пустыми воротами Мбаппе, в 19 лет и 183 дня ставшего автором самого юного французского гола на чемпионатах мира.

Предыдущий рекордсмен Давид Трезеге на золотом чемпионате-1998 был старше на год с небольшим, а Кильян тогда еще даже не родился».

Фарфана выпустили слишком поздно

Обозреватель «Советского Спорта» Владислав Домрачев считает что с выходом форварда «Локомотива» Джефферсона Фарфана перуанцы заметно добавили в агрессии.

«Дабы вдохнуть силы в атаку, Гареко решительно бросил в бой Фарфана. И перуанцы полетели вперед. Именно железнодорожник сделал скидку под удар метров с 23-х Педро Акино. Капитан французов Уго Льорис провожал мяч глазами.

Тот вонзился в крестовину и улетел в сторону от ворот. Видно, все тот же футбольный бог не захотел портить вратарю сотый, юбилейный матч за сборную. К слову, в 75 из них он выходил с капитанской повязкой.

В конце тайма Погба пошел в психическую атаку, задев в прыжке рукой лицо Фарфана. Заслуженная желтая карточка и штрафной метрах в 30 от ворот. Льорис в подобных ситуациях грешил ошибками в английской Премьер-лиге. Но только не теперь. Удар у ветерана Хосе Паоло Гарреро получился точным, но слабым, мяч стал легкой добычей вратаря.

За сборную Фарфан сыграл хуже, чем за «Локо» Фото: Getty Images

Франция вслед за сборными России и Уругвая досрочно вышла в плей-офф. Перуанцев ждет прощальный с мундиалем матч против мотивированной Австралии».

Без VAR не обошлось

Редакция Sport24 привычно выделяет ключевые моменты прошедшего матча, отмечая, что на этот раз в Екатеринбурге обошлось без пустых трибун.

«Первый матч на "Екатеринбург Арене" (тогда играли Египет и Уругвай) запомнился провальной посещаемостью.

Во время сегодняшнего матча пустых мест было меньше. Хотя болельщиков из Франции, по некоторым данным, набралось только две тысячи. Официально на матче присутствовало 32 789 зрителей (при 33 061 возможных). На первой игре — лишь 27 тысяч.

Для вратаря сборной Франции Уго Льориса эта игра была сотой за сборную Франции. По-настоящему работа у него появилась лишь во втором тайме. До перерыва преимущество по ударам держала сборная Франции — 9:4 (4:1 в створ).

Но на вторые 45 минут у перуанцев вышел Джефферсон Фарфан, мгновенно взбодривший команду. Акино шарахнул в крестовину, да и в целом французы больше думали об обороне. В итоге к концу матча соперники сравнялись по ударам — 10:10. Но, кроме выстрела национального героя Перу Пауло Герреро со штрафного все остальное было как-то мимо.

На счету Акино только желтая карточка Фото: Getty Images

На 81-й минуте VAR помог судье разобраться с авторством желтой карточки: выписав предупреждение не тому футболисту, он со второй попытки все-таки наказал Акино».

Мушкетер Льорис среди гвардейцев

Блогер «Соккер.ру» Тот самый Babangida поздравляет Льориса с сотым матчем за национальную команду и рассказывает о легендах «трехцветных» в день их выхода в плей-офф ЧМ-2018.

«Льорис – единственный действующий игрок национальной сборной Франции с сотней матчей на своем счету. С сегодняшнего дня, ведь игра против Перу стала для капитана "трехцветных" 100-й. Знаменательное событие!

Для достижения круглой цифры Уго понадобилось десять лет, свой первый вызов в сборную Франции он получил в феврале 2008-го, однако дебютировал только в ноябре того же года в товарищеской игре против Уругвая. В следующем году Льорис уже завоевал первый номер в национальной команде и прочно занял место в рамке.

ЧМ-2018 – пятый крупный турнир подряд, на котором Уго защищает ворота сборной Франции. Из достижений у него пока только "серебро" домашнего Евро-2016, но уже на этом чемпионате мира французы и Льорис могут пополнить свою медальную копилку, ведь команда, в которой капитанит Уго, самая амбициозная».

Трусливый Дешам

Авторы «Евроспорта» Халиль Гайнутдинов и Дмитрий Панферов критикуют «трехцветных» за трусливую игру.

«Франция за два матча набрала максимум очков и досрочно вышла в плей-офф. Но видеть ее там нет никаких сил и желания. Разве что ставить трансляцию на паузу и делать скриншоты суперзвезд.

Впрочем, их игра и так всегда на паузе. Трясущийся за результат Дешам с составом на миллиард заставляет игроков рыть окопы и сидеть весь матч в засаде. В надежде на то, что сверхспособности какого-нибудь из игроков все равно зарешают спорадический момент.

Собственно, это и приносит очки. Жиру в этом матче исполнил Дзюбу, цеплялся за каждый мяч и сделал отличный гол. Мбаппе, как прирожденный форвард-убийца, в последний момент его украл, добавив в пустые. И стал самым молодым французом, забивавшим на чемпионатах мира. Теперь он – официально новый Анри.

Ну а сборная Перу во главе с Герреро, Каррильо и примкнувшим к ним по ходу матча Фарфаном билась до последнего. Это было задорно, страстно и искренне, но, скорее, походило на странные попытки проглотить порцию эскарго, вооружившись столовыми ложками.

При всей доблести инков, им (как Марокко на этом турнире) не хватило сыгранности и класса, чтобы получить в России хоть что-то, кроме симпатии и одобрительных хлопков. 0 очков – пора паковать чемоданы».

Перуанцы играли с огнем в глазах

Обозреватель Rusfootball.info Иван Уральский, как и многие, восхищается эмоциональной игрой перуанцев и критикует французов за академизм.

«С первых минут перуанцы показали, что им нужна инициатива, мы уже привыкли, что они склонны играть сердцем, эмоционально, в смелый и открытый футбол, тем более, что турнирная таблица обязывает. Болельщикам такое нравится, но команде зачастую не хватает компактности в обороне, а высочайший темп создает позиционные ошибки сзади и досадные промахи впереди, как было в первом матче.

Латиноамериканцам позволили порезвиться только первые 10 минут, а вот в следующую пятиминутку уместились 4 опасных удара французов – дважды бил Гризманн, Варан после розыгрыша углового, еще раз приложился Погба из-за пределов штрафной.

На второй тайм перуанцы вышли с двумя новыми игроками – Санта-Марией и Фарфаном, который чуть ли первым движением попытался вырубить Умтити, защитнику "Барселоны" понадобилось две минуты, но носилки, появившиеся на поле, все-таки не пригодились. Затем Джеффесрон скинул на Акино, проверившего левую крестовину, хорошее такое усиление.

Перуанцы наседали, наседали, но до прямых угроз владениям Льориса дело практически не доходило, не хватало взаимопонимания в завершающей стадии. Французы не чурались тянуть время, чего только стоит замена Мбаппе, находившегося на дальней бровке, он шел где-то минуту, успев за это время пожать руки не только своим, но и соперникам.

Команда Рикардо Гареки так и не сподобилась на финальный штурм, она терпит второе поражение подряд после долгой беспроигрышной серии и теряет шансы на выход в плей-офф. Видимо, именно по этому поводу уже в компенсированное время пошел дождь на арене. В отношении победителей возникает вопрос, имея Таких игроков и "такую" игру, далеко ли они пройдут по турнирной сетке?»

Перу есть что показать, но не хватает завершения атак

Колумнист ESPN Марк Огден прощается с командой Перу, отмечая что уровень поддержки команды не соответствовал уровню ее игры.

«После 36-летнего ожидания возвращения на чемпионат мира, русское приключение Перу закончится финальной игрой группового этапа против Австралии на следующей неделе.

Если бы очки присуждались за активность фанатов, перуанцы бы вышли в плей-офф в качестве победителей группы благодаря невероятной выездной поддержке. Перуанцы были повсюду, и для их команды каждая встреча ощущалась как домашняя игра в Лиме, ​​таково было количество флагов, маек и баннеров.

Но на поле, какими бы не были подопечные Рикардо Гареки цепкими и голодными, Перу просто не имеет достаточного уровня, чтобы выиграть у превосходящих их команд. Физически Франция была сильнее, что она показывала в бесчисленных случаях — особенно в единоборствах и воздушных дуэлях.

Перу не выиграли ни одной игры на чемпионате мира 1978 года, не сумели выиграть ни один из своих матчей в 1982 году, поэтому, возможно, их два поражения пока не удивляют. Но когда они попрощаются с турниром в Сочи в следующий вторник, их армия поклонников заслуживает того, чтобы ее порадовали забитым мячом».