Кто к нам с мячом придет? Бразилия

Рассказываем о величайшей сборной в истории мирового футбола – сборной Бразилии.

Бразилия настолько же неразделима с футболом, как Канада с хоккеем. Возможно, такой же по силе страстью страны является самба и знаменитый карнавал в Рио-Де-Жанейро. Вот только самба – это всего лишь танец, а футбол – это маленькая война. Вся футбольная история Бразилии лишь подтверждает этот тезис.

Футбол в Бразилии не был изначально таким же сильным, как, например, в Уругвае или Аргентине, которые доминировали на мировой арене в начале прошлого века. Но постепенно, год за годом бразильцы все больше проникались любовью к этому виду спорта, а в городах и селах страны любимым занятием детей была игра в мяч.

Не удивительно, что от первых матчей сборной в 1914 году с английским клубом «Эксетер Сити», а также с Уругваем, Чили и Аргентиной до первой победы в чемпионате Южной Америки прошло всего несколько лет. В 1919 году турнир проходил в Бразилии, и хозяева сумели опередить все три выше названные сборные, разгромив Чили (6:0), обыграв Аргентину (3:1) и сыграв вничью с Уругваем (2:2).

В дальнейшем Бразилия еще семь раз становилась сильнейшей сборной Южной Америки, четыре раза выигрывала Кубок конфедераций и, конечно же, пять раз оказывалась сильнейшей футбольной командой планеты. В конце концов, полный комплект наград бразильцы собрали на домашних Олимпийских играх 2016 года, впервые завоевав Олимпийское золото после трех неудачных предыдущих попыток на Играх 1984, 1988 и 2012 годов.

Бразилия на чемпионатах мира – горечь разочарований и величие побед

Несмотря на все заслуги, главные матчи своей истории и главные футбольные достижения Бразилия добывала, конечно же, на чемпионатах мира по футболу, являясь единственной сборной в мире, которая не пропустила ни единого мирового форума, начиная с турнира 1930 года в Уругвае. «Пентакампеонес» — одно из прозвищ бразильцев, которое они получили после турнира 2002 года и означающее пять титулов чемпионов мира – больше, чем любая другая сборная.

Однако к своему первому чемпионскому титулу Бразилия шла достаточно долго. В 1930 году в Уругвае бразильцы не блистали результатами и не были фаворитами. На групповом этапе команда разбила Боливию (4:0), но уступила Югославии и не вышла из группы. Собственно говоря, в дальнейшем команда всего лишь дважды не смогла преодолеть первый раунд турнира – на чемпионате мира 1934 года в Италии, уступив в четвертьфинале Испании (1:3), и на турнире в Англии 1966 года, где провалилась и не вышла из группы.

Впрочем, как мы уже сказали, бразильский футбол быстро набирал обороты. И если два первых мундиаля команда откровенно смазала, то на турнире 1938 года сумела впервые завоевать медали, заняв третье место. Хотя путь к наградам не был легким. Уже в первом раунде Бразилия в непростом поединке в дополнительное время дожала Польшу (6:5), за которую покером выстрелил легендарный нападающий Эрнест Вилимовски – один из величайших футболистов в истории Польши. Но у Бразилии нашелся свой герой – Леонидас Да Сильва забил три мяча, в том числе два в дополнительное время, которые помогли бразильцам пробиться в четвертьфинал.

В следующем раунде соперником единственной южноамериканской сборной на том турнире выступила еще одна европейская команда – Чехословакия. Первый поединок завершился вничью 1:1, а в переигровке Бразилия взяла верх – 2:1. Но в полуфинале победный ход бразильцев остановили действующие на тот момент чемпионы мира из Италии (2:1). Итальянцы в итоге защитили свой титул, обыграв в финале Венгрию, а Бразилия в матче за третье место одержала волевую победу над Швецией — уступая 0:2, «белые» вырвали победу 4:2 (знаменитая желто-зеленая форма команды вошла в постоянное использование лишь с чемпионата мира в Швейцарии 1954 года). К слову, Леонидас в этой игре оформил дубль и стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами.

ЧМ-1938. Четвертьфинал. Бразилия — Польша 6:5

Взяв 12-летнюю паузу на время Второй мировой войны, чемпионат мира был возобновлен в 1950 году, а местом его проведения стала Бразилия, в которой к тому времени футбол уже стал религией. Специально к турниру была построена легендарная «Маракана», которая на дебютном для Бразилии чемпионате мира увидела одно из величайших разочарований в истории бразильского футбола.

Мы уже описывали этот турнир в материале об Уругвае, но напомним, что в этот раз плей-офф на чемпионате мира решили не проводить – четыре победителя групп сыграли так называемый «финал четырех» — круговой турнир лучших, где Бразилия считалась явным фаворитом, уничтожив в двух стартовых матчах Испанию (6:1) и Швецию (7:1). Уругвай же, наоборот, сыграл с двумя соперниками вничью 2:2.

Казалось, что шансов у первых чемпионов мира нет, но в решающем матче на глазах невероятной для воображения аудитории в почти 200 тысяч человек (поединок до сих пор остается самым посещаемым в истории чемпионатов мира) Бразилия потерпела одно из величайших поражений в своей истории. На гол Альбино Фриасы Уругвай ответил двумя точными ударами Хуана-Альберто Скьяффино и Алсидеса Гиджи. Это было величайшее разочарование для страны – сотни самоубийств, тысячи сердечных приступов и день национальной трагедии для Бразилии – 16 июля 1950 года. Настолько огромное значение имел для страны футбол.

Нет худа без добра. Тот матч по телевизору вместе с сотнями тысяч других болельщиков смотрел 10-летний мальчик, поклявшийся отомстить Уругваю за это поражение. Кто знает, стал бы затем этот мальчик знаменитым Пеле, если бы не поражение Бразилии в финале домашнего чемпионата мира 1950 года?

«Национальная трагедия». Фильм ФИФА о чемпионате мира 1950 года в Бразилии

Спустя четыре года в Швейцарии Бразилия выступила неудачно, добравшись только до четвертьфинала турнира. Но в 1958 году в Швеции команде, наконец, улыбнулась судьба, и на этом же турнире в сборной дебютировал 17-летний Пеле. Правда, два первых поединка с Австрией (3:0) и Англией (0:0) он оставался в запасе, дебютировав в игре против сборной СССР, в которой бразильцы одержали уверенную победу 2:0 благодаря дублю Вава.

ЧМ-1958. Финал. Бразилия — Швеция 5:2

А дальше был плей-офф имени Пеле. В четвертьфинале Бразилия благодаря его единственному мячу прошла Уэльс (1:0), в полуфинале с помощью хет-трика Пеле уничтожила Францию (5:2), а в финале он и Вава оформили по дублю, не оставив шансов Швеции (5:2). Это был первый титул чемпионов мира для Бразилии, который они защитили спустя четыре года на турнире в Чили. Правда, уже без Пеле, получившего травму в игре группового раунда против Чехословакии (0:0). Впрочем, усилий Вава, Гарринчи и Зито хватило, чтобы разбить в четвертьфинале Англию (3:1), в полуфинале Чили (4:2), а финале отомстить чехословакам за травму «Короля футбола» (3:1).

ЧМ-1962. Финал. Бразилия — Чехословакия 3:1

Бразилия повторила достижения Италии и Уругвая, став чемпионом мира дважды, и это вызвало настоящую эйфорию в стране. Как это часто бывает, она же помешала бразильцам в дальнейшем. Перед чемпионатом мира 1966 года бразильские клубы справедливо считали, что каждый из них должен быть представлен игроками в сборной. На тренера Висенте Фиолу и игроков национальной команды оказывалось сумасшедшее давление, с которым действующие чемпионы мира справиться так и не смогли. Хотя в первом поединке Бразилия обыграла Болгарию (2:0), но в этом матче снова получил травму Пеле, а дальше последовали фиаско от Венгрии (1:3) и Португалии Эусебио (1:3), которые оставили Бразилию вне плей-офф.

Впервые чемпион мира не сумел выйти из группы на следующем чемпионате мира. Лишь много лет спустя эту незавидную судьбу повторили Франция (2002), Италия (2010) и Испания (2014). В общем, это была еще одна трагедия для Бразилии, где пошла волна возмущения и негодования, которая грозила неприятностями и даже физической расправой футболистам, многие из которых после турнира продолжали некоторое время оставаться в Европе, чтобы переждать, пока спадет возмущение.

Реабилитироваться Пеле и компания сумели четыре года спустя в Мексике. Это был великолепный турнир и великолепная команда Бразилии, не оставившая соперникам ни единого шанса, а единственной сборной, пропустивший от бразильцев меньше трех мячей, оказалась Англия. Действующие чемпионы мира во главе с Бобби Муром и Бобби Чарльтоном на групповом этапе уступили бразильцам 0:1, а единственный мяч забил Жаирзиньо. Эта игра считается одной из величайших в истории чемпионатов мира, учитывая самоотверженность, с которой англичане держали оборону против невероятной команды во главе с Пеле.

В итоге в четвертьфинале плей-офф Бразилия разобралась с Перу (4:2), а полуфинале сбылась детская мечта Пеле – победа над сборной Уругвая (3:1). И хотя сам Пеле в этом поединке так и не забил, он сказал свое слово уже в финале, где бразильцы катком прошлись по Италии (4:1), а Пеле открыл счет в матче.

ЧМ-1970. Англия — Бразилия 0:1

Тем временем, футбол в мире менялся. На смену поколению творцов Пеле и Эусебио пришла концепция тотального футбола, которую использовали голландцы на чемпионате мира 1974, проиграв лишь в финале ФРГ (1:2). Но именно голландцы оставили вне финала Бразилию по итогам второго группового раунда. «Желто-зеленые» обыграли ГДР (1:0) и Аргентину (2:1), но в решающем матче уступили команде Йохана Кройффа (0:2). Огорченные таким результатом, в матче за бронзовые медали бразильцы умудрились проиграть даже Польше (0:1).

Так началась темная эра бразильского футбола. Начиная с 1974 года и на следующих пяти чемпионатах мира Бразилия не только не могла выиграть турнир, но даже в финал не выходила, а на чемпионате мира 1990 года в Италии вовсе вылетела в первом раунде плей-офф, уступив Аргентине (0:1). В 1982 году на мундиаль в Испанию Бразилия привезла одну из сильнейших команд в своей истории во главе с Зико и Сократесом, но в решающем матче второго группового раунда оказалась бита Италией Паоло Росси. Великолепный нападающий «Ювентуса» оформил хет-трик в этом матче, а дальше помог итальянцам взять третий в истории титул чемпионов мира.

ЧМ-1982. Бразилия — Италия 2:3

Спустя четыре года Зико и компанию в четвертьфинале остановила Франция Мишеля Платини. На гол Антонио Кареки в основное время ответил сам Платини. И хотя в серии пенальти Мишель не забил, в отличие от Зико, но промахи Сократеса и Жулио Сезара вывели в полуфинал Францию, ставшую в итоге бронзовым призером турнира.

Неудачный период длиной в 24 года закончился лишь на чемпионате мира 1994 года в США. В команде, завоевавшей четвертый чемпионский титул, блистали Ромарио, Таффарел, Бебето, Дунга и Жоржиньо. С таки составом бразильцы не могли не выйти из группы, где без проблем обыграли Россию (2:0), Камерун (3:0) и сыграли вничью со Швецией (1:1). В 1/8 финала пришлось попопеть с США, которую «желто-зеленые» дожали лишь в конца матча благодаря голу Бебето. Но когда в четвертьфинале подопечные Карлоса Альберто Перрейры в ярком матче выбили мощнейшую сборную Голландии с Деннисом Бергкампом, Франком Райкардом, Рональдом Куманом и Марком Овермарсом, стало понятно, что эта команда способна на все.

В полуфинале Бразилию снова ждала встреча со Швецией Хенрика Ларссона, которую в этот раз удалось дожать благодаря позднему голу Ромарио. Но бороться за четвертый титул чемпионов в истории предстояло с сумасшедшей по именам командой Италии – Джанлука Пальюка, Паоло Мальдини, Франческо Барези, Роберто Донадони и, конечно же, гениальный Роберто Баджо, дубль которого в полуфинале помог итальянцам выбить Болгарию Христо Стоичкова.

Финал чемпионата мира 1994 года, который состоялся 17 июля на стадионе в Пасадене (пригород Лос-Анджелеса) нельзя назвать самым зрелищным в истории турниров. Обе команды, понимая цену ошибки, не рвались вперед, так что основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. Зато серия пенальти навсегда вошла в историю – и как первая в целом в финалах чемпионатов мира, и как та самая серия, в которой Роберто Баджо с героя полуфинала превратился в антигероя финала. Именно его промах стал решающим и принес Бразилии чемпионский титул.

ЧМ-1994. Финал. Бразилия — Италия 0:0 (3:2 пен.)

Начались новые золотые годы бразильского футбола. В 1998 году во Франции Бразилия вышла в финал. Правда, там бразильцы с Роналдо, Ривалдо, Дунгой, Таффарелом, Роберто Карлосом и Кафу потерпели крупное фиаско от Франции (0:3), о котором мы рассказывали в материале о Франции. Однако спустя четыре года в Японии и Южной Корее бразильцы взяли пятый в истории титул чемпионов мира.

На групповой стадии команда, где капитанил Кафу, зажигали Роберто Карлос, Ривалдо, Роналдо и молодой Роналдиньо, обыграла Турцию (2:1), разгромила Китай (4:0) и Коста-Рику (5:2), а в первом раунде плей-офф спокойно разобралась с Бельгией (2:0). Но впереди ждала встреча с Англией Дэвида Бэкхема, блиставшей россыпью звезд. Одна из них, Майкл Оуэн, открыл счет уже на 23-й минуте, но в добавленное к первому тайму время Ривалдо положение выровнял, а на 5-й минуте второго тайма Роналдиньо со штрафного забил один из красивейших голов в истории чемпионатов мира, оставив в дураках опытного вратаря «Арсенала» Дэвида Симэна.

ЧМ-2002. Англия — Бразилия. Великолепный гол Роналдиньо

В полуфинале Бразилия вышла на Турцию, игравшую свой лучший турнир в истории. Турки оказали достойное сопротивление звездной сборной Бразилии, и более того, имели немало шансов, чтобы выиграть тот поединок. К тому же, чудеса в воротах творил Рюшту Рекбер, но это был турнир имени Роналдо. «Зубастик», игравший свои лучшие годы, и тем же летом перебравшийся из итальянского «Интера» в испанский «Реал», забил единственный и победный мяч в ворота Турции, а затем уже в финале оформил дубль в ворота Германии, который сделал Бразилию «Пентакампеонес».

ЧМ-2002. Финал. Германия — Бразилия 0:2

После чемпионата мира 2002 года в результатах Бразилии снова начался спад. Турниры 2006 года в Германии и 2010 года в Южной Африке «желто-зеленые», несмотря на ранг фаворитов, завершили на стадии четвертьфиналов, а домашний чемпионат мира 2014 года стал турниром громадных надежд и огромного позора.

Хотя начиналось все для Бразилии очень радужно. В первом матче группы дубль Неймара и гол Оскара помогли обыграть Хорватию (3:1), затем была нулевая ничья с Мексикой и разгром Камеруна (4:1), в котором дублем снова выстрелил Неймар. Проблемы начались позднее, в первом раунде плей-офф, когда Бразилия лишь в серии пенальти дожала Чили (1:1 и 3:2), а в четвертьфинале не без трудностей обыграла Колумбию (2:1).

ЧМ-2014. Полуфинал. Бразилия — Германия 1:7

Тем не менее, хозяева турнира приближались к своей цели – финала, до которой оставался один шаг и один матч с Германией, ставший одним из величайших провалов в истории Бразилии. «Пентакмпеонес» потерпели крупнейшее поражение в своей истории на глазах своих же болельщиков (1:7) и радует лишь то, что этот позор случился не на «Маракане», а на «Эстадиу-Минейран» в Белу-Оризонте. В общем, не нужно удивляться, что в матче за третье место полностью деморализованные бразильцы также крупно уступили Голландии (0:3).

Лучший игрок в истории – Пеле

Двух мнений здесь быть не может. Хотя Бразилия подарила миру десятки звездных игроков, каждый из которых был кумиром своего поколения, но «Король футбола» был, есть и будет только один – Эдисон Арантис ду Насименту. Или же просто – Пеле.

Лишь один игрок в свои лучшие годы мог бросить вызов популярности и легендарности Пеле – Диего Марадона, но в итоге именно Пеле признан величайшим футболистом в истории по версии ФИФА, а также IFFHS.

Пеле

За свою карьеру Пеле стал лучшим бомбардиром в истории сборной Бразилии (77 голов), выиграл с ней три титула чемпионов мира и забил 1281 гол в 1363 матчах на разных турнирах. При этом почти всю свою карьеру Пеле отдал родному клубу – «Сантосу», лишь под ее завершение сыграв два сезона за американский «Нью-Йорк Космос».