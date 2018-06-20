Кто к нам с мячом придет? Швейцария

Серебро Олимпиады 1924 и годы кризиса
Футбол в Швейцарии получил широкое распространение еще в начале прошлого столетия. В принципе, как и по всей Европе. С той лишь разницей, что не все сборные Старого Света тогда были успешны. Но Швейцария как раз очень удачно начала свою международную официальную карьеру, пробившись в финал Олимпийских игр 1924 года в Париже, где уступила тогда сильнейшей команде мира – Уругваю (0:3).
Футбол тех лет мало напоминал современную игру, и все же Швейцария в нем чувствовала себя как рыба в воде. Правда, недолго. Постепенно набирали силу Италия, Австрия, а в нацистской Германии 30-х спорт и вовсе оказался возведен в культ (впрочем, как и много чего еще). Так что швейцарцы достаточно быстро потеряли свои позиции, а первым неудачным опытом стал вылет в 1/8 плей-офф на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Тех самых, где финал разыграли Уругвай и Аргентина.
Лишь после войны Швейцария попыталась вернуть свой вес в мировом футболе, но это касалось в большей степени чемпионатов мира. Что касается чемпионатов Европы, которые начали проводиться с 1960-го года, швейцарская команда долгое время просто не могла пробиться в основной раунд, дебютировав на Евро лишь после расширения турнира до 16 команд в 1996 году.
На полях Англии Швейцария со знаменитым Стефаном Шапюиза в составе провалилась. Сыграв в ничью с Англией Алана Ширера в стартовом туре (1:1), дальше красно-белые уступили Голландии Йохана Кройффа (0:2) и Шотландии (0:1), заняв последнее место в группе. Но пробиться на Евро для той Швейцарии уже было хорошим достижением. В команде кроме Шапюизи также блистал нападающий Куби Тюркуильмаз (один из лучших игроков в истории швейцарского футбола).
Но всплеск был непродолжительным. На Евро-2000 Швейцария снова не пробилась, а на Евро-2004 и домашнем турнире 2008 года не вышла из группы, выиграв лишь один из шести поединков – у сборной Португалии на Евро-2008 (2:0) – дублем отметился еще один этнический турок Хакан Якин. Так что лишь на Евро-2016 очередное расширение турнира помогло швейцарцам впервые в своей истории выйти в плей-офф, заняв второе место в группе с Францией, Албанией и Румынией. Правда, в первом же раунде Швейцария проиграла Польше в серии пенальти (1:1 и 4:5).
Швейцария на чемпионатах мира
Впервые на чемпионатах мира Швейцария сыграла в 1934 году в Италии. Это был второй в истории официальный мировой форум ФИФА. На первый мундиаль в Уругвае швейцарцы по примеру большинства европейских команд ехать отказались, а на двух предвоенных турнирах дошли до четвертьфиналов, что в принципе нельзя назвать громким достижением, ведь в те годы чемпионат мира проводился по системе плей-офф, и в нем принимали участие всего 16 команд соответственно. Скажем так, Швейцария не была среди ведущих футбольных стран мира.
И все же, один примечательный поединок команда на тех турнирах сыграла – на чемпионате мира 1938 года уже в первом раунде плей-офф жребий свел Швейцарию со сборной Германии. Не нужно объяснять, что это было за время, и что собой представляла Германия Адольфа Гитлера. Мир стоял на пороге войны, до которой оставались считанные месяцы, и на тот момент Германия уже присоединила Австрию.
Причем присоединение касалось не только территории. В сборную Германии в приказном порядке был включен ряд австрийских футболистов. Причем сделано это было не столько с политической воли, дабы показать единение «братских» народов, а больше потому, что на тот момент австрийцы были одной из ведущих футбольных сборных Европы. Включение их в состав немецкой команды должно было помочь нацистам в борьбе за чемпионский титул. О том, что Швейцария может перейти дорогу немцам, даже речи не шло. Тем не менее, первый матч соперников в Париже присутствии 40 тысяч зрителей завершился вничью 1:1. На гол Йозефа Гаухеля на 29-й минуте швейцарцы еще до перерыва ответили точным ударом одного из своих лучших игроков – Андре Абегглена.
Переигровка должна была состояться пять дней спустя. Это были одни из самых напряженных дней для всей спортивной Германии. Команда под руководством Сеппа Гербергера уехала из Парижа (где проходили матчи), в Аахен, чтобы не «ощущать тлетворного влияния развращенного города» и сосредоточиться только на тренировках. Гербергер же изо всех сил пытался найти симбиоз двух на то время кардинально различных по своему стилю футбольных школ – креативной австрийской и дисциплинированной немецкой. В итоге были произведены пять замен в составе по сравнению с первым поединком, но швейцарцы узнали об этом только непосредственно перед началом игры. А накануне матча пропагандистская немецкая газета Геббельса вышла с пафосным заголовком: «60 миллионов германцев будут играть в Париже». Важность этого матча для Германии зашкаливала.
В это же время швейцарцы, терять которым было особо нечего, и спрос с них был минимальный, проводили прекрасные дни в Париже – карты, рыбалка, отдых в ресторанах и общение с местной публикой. Ребята веселились и не брали глупых мыслей в голову. Возможно, это помешало им на старте второго матча, когда немцы после 20 минут вели в счете 2:0. Но во втором тайме все изменилось – раскрепощенная Швейцария забила четыре гола, полностью уничтожив соперника, а одним из героев поединка снова стал Андре Абегглен, оформивший дубль (4:2).
В Швейцарии победа над Германией стала настоящим праздником. Страна ликовала, игроки получили по 175 франков премии (достаточно солидная сумма по тем временем), и даже поражение в четвертьфинале от Венгрии (0:2) не омрачило настроения маленькой страны. Свой главный матч они выиграли – «60 миллионов немцев играли против нас, но 11 швейцарцев оказалось достаточно для победы» — таков был ответ швейцарского журналиста Эдвина Кляйнера на пропагандистский заголовок немецкой газеты.
К сожалению, судьба одного из лидеров сборной Швейцарии Андре Абегглена оказалась трагической. В 1944 году в возрасте 35 лет он погиб в железнодорожной катастрофе на территории США возле города Колфакс, унесшей жизни восьми человек и травмировавшей еще 125-ть.
Послевоенный период был периодом надежд для Швейцарии, которая неплохо выступила на чемпионате мира в Бразилии 1950 года, сыграв вничью с хозяевами (2:2) и обыграв Мексику (2:1), но из-за поражения от Югославии (0:3) не вышла из группы. Спустя четыре года Швейцария в первый и пока что в последний раз приняла мировой форум, и даже вышла из группы, выбив Италию, но в четвертьфинале в супер результативном поединке уступила Австрии (5:7).
На мировой форум 1958 года в Швеции Швейцария не пробилась, а турниры 1962 года в Чили и 1966 года в Англии оказались полностью провальными – шесть поражений в шести матчах. Дальше Швейцарии не было на чемпионатах мира 28 лет. Более того, из девяти турниров с 1970-го по 2002-й красно-белые сыграли лишь на одном – в США в 1994 году, сумев выйти из группы с США, Колумбией и Румынией, набрав четыре очка. К слову, швейцарцы выиграли второе место как раз у США за счет лучшей разницы мячей. Но в плей-офф команда без вариантов уступила Испании (0:3), взяв паузу на участие в мундиалях еще на 12 лет.
Современная эра успехов швейцарской команды началась с 2000-х годов, когда подошло поколение новых игроков – Хакан Якин, Александр Фрай, Транквильо Барнетта, Стефан Лихтштайнер, Адмир Мехмеди, Шердан Шакири и другие. Они помогло Швейцарии пробиться на три последних чемпионата мира, а турнир в России станет для сборной четвертым подряд.
При этом на чемпионатах мира 2006 и 2014 годов швейцарцы были близки к тому, чтобы пробиться в четвертьфиналы. Но в Германии 12 лет назад их остановила Украина, обыграв в серии пенальти (0:0 и 0:3). Причем, что интересно, в том поединке швейцарцы так и не забили ни одного пенальти Александру Шовковскому, став единственной сборной в истории турнира, не забившей ни одного послематчевого пенальти. В 2014 году в Бразилии путь красно-белым преградил будущий финалист сборная Аргентины – Анхель Ди Мария забил в дополнительное время. Турнир 2010 также сложно назвать неудачным, несмотря на не выход из группы. Швейцария сумела обыграть будущих чемпионов мира Испанию (1:0), но уступила Чили (0:1) и сыграла вничью с Гондурасом (0:0), которая лишила команду плей-офф.
Лучший игрок в истории – Стефан Шапюиза
Швейцарию не назовешь страной больших футбольных талантов. Это крепкая сборная, где много сильных игроков, но выдающимися из них стали единицы. И даже имя Стефана Шапюиза мало что скажет современному поколению футбольных болельщиков.
Однако в 90-е годы Шапюиза был одним из лучших нападающих Европы, зажигая в дортмундской «Боруссии». За восемь сезонов в одном из грандов немецкого и европейского футбола тех лет Шапюиза сыграл 218 матчей, забив 102 гола. В том числе 20 в свой дебютный сезон в составе дортмундцев, став вторым бомбардиром Бундеслиги после Фрица Вальтера из «Штутгарта».
В составе «Боруссии» Стефан Шапюиза дважды выиграл чемпионат Германии и поднял над головой Кубок Чемпионов в сезоне 1996/97. На родине форвард четыре раза признавался лучшим игроком года, а в 2003 году был назван лучшим футболистом Швейцарии за 50 лет. В сборной команде он сыграл 103 матча, забил 21 мяч, и принял участие на чемпионате мира 1994 года, а также на Евро-1996 и Евро-2004.