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    Кто к нам с мячом придет? Швейцария

    Расцвет Шапюиза и трагедия Абегглена, историческая победа 1938 года, кризис 70-х и успех новых поколений. История сборной Швейцарии на чемпионатах мира по футболу

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    Сборная Швейцарии на ЧМ-1994 в США
    Сборная Швейцарии на ЧМ-1994 в США
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    Рассказываем о сборной Швейцарии — «твердом орешке» современного футбольного мира, сыгравшего 80 лет назад один из самых знаменитых матчей в своей истории.
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    Сыр, часы и банки – именно эти слова чаще всего возникают в мыслях при упоминании Швейцарии. В какой-то мере они также объясняют природу альпийского государства – сытость, точность и надежность (шутка). На самом деле Швейцария – уникальная страна с одним из самых высоких уровней жизни на планете. В этом небольшом, но сильном по всем направлениям государстве мирно уживаются люди, говорящие на трех разных языках (немецкий, французский, итальянский), в нем нет официальной столицы, а спорт является скорее способом реализации себя, нежели целью обеспечить свою жизнь.

    Серебро Олимпиады 1924 и годы кризиса

    Футбол в Швейцарии получил широкое распространение еще в начале прошлого столетия. В принципе, как и по всей Европе. С той лишь разницей, что не все сборные Старого Света тогда были успешны. Но Швейцария как раз очень удачно начала свою международную официальную карьеру, пробившись в финал Олимпийских игр 1924 года в Париже, где уступила тогда сильнейшей команде мира – Уругваю (0:3).

    Футбол тех лет мало напоминал современную игру, и все же Швейцария в нем чувствовала себя как рыба в воде. Правда, недолго. Постепенно набирали силу Италия, Австрия, а в нацистской Германии 30-х спорт и вовсе оказался возведен в культ (впрочем, как и много чего еще). Так что швейцарцы достаточно быстро потеряли свои позиции, а первым неудачным опытом стал вылет в 1/8 плей-офф на Олимпийских играх 1928 года в Амстердаме. Тех самых, где финал разыграли Уругвай и Аргентина.

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    • Лишь после войны Швейцария попыталась вернуть свой вес в мировом футболе, но это касалось в большей степени чемпионатов мира. Что касается чемпионатов Европы, которые начали проводиться с 1960-го года, швейцарская команда долгое время просто не могла пробиться в основной раунд, дебютировав на Евро лишь после расширения турнира до 16 команд в 1996 году.

    На полях Англии Швейцария со знаменитым Стефаном Шапюиза в составе провалилась. Сыграв в ничью с Англией Алана Ширера в стартовом туре (1:1), дальше красно-белые уступили Голландии Йохана Кройффа (0:2) и Шотландии (0:1), заняв последнее место в группе. Но пробиться на Евро для той Швейцарии уже было хорошим достижением. В команде кроме Шапюизи также блистал нападающий Куби Тюркуильмаз (один из лучших игроков в истории швейцарского футбола).

    Евро-1996. Англия — Швейцария 1:1

    Но всплеск был непродолжительным. На Евро-2000 Швейцария снова не пробилась, а на Евро-2004 и домашнем турнире 2008 года не вышла из группы, выиграв лишь один из шести поединков – у сборной Португалии на Евро-2008 (2:0) – дублем отметился еще один этнический турок Хакан Якин. Так что лишь на Евро-2016 очередное расширение турнира помогло швейцарцам впервые в своей истории выйти в плей-офф, заняв второе место в группе с Францией, Албанией и Румынией. Правда, в первом же раунде Швейцария проиграла Польше в серии пенальти (1:1 и 4:5).

    Швейцария на чемпионатах мира

    Впервые на чемпионатах мира Швейцария сыграла в 1934 году в Италии. Это был второй в истории официальный мировой форум ФИФА. На первый мундиаль в Уругвае швейцарцы по примеру большинства европейских команд ехать отказались, а на двух предвоенных турнирах дошли до четвертьфиналов, что в принципе нельзя назвать громким достижением, ведь в те годы чемпионат мира проводился по системе плей-офф, и в нем принимали участие всего 16 команд соответственно. Скажем так, Швейцария не была среди ведущих футбольных стран мира.

    И все же, один примечательный поединок команда на тех турнирах сыграла – на чемпионате мира 1938 года уже в первом раунде плей-офф жребий свел Швейцарию со сборной Германии. Не нужно объяснять, что это было за время, и что собой представляла Германия Адольфа Гитлера. Мир стоял на пороге войны, до которой оставались считанные месяцы, и на тот момент Германия уже присоединила Австрию.

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    • Причем присоединение касалось не только территории. В сборную Германии в приказном порядке был включен ряд австрийских футболистов. Причем сделано это было не столько с политической воли, дабы показать единение «братских» народов, а больше потому, что на тот момент австрийцы были одной из ведущих футбольных сборных Европы. Включение их в состав немецкой команды должно было помочь нацистам в борьбе за чемпионский титул. О том, что Швейцария может перейти дорогу немцам, даже речи не шло. Тем не менее, первый матч соперников в Париже присутствии 40 тысяч зрителей завершился вничью 1:1. На гол Йозефа Гаухеля на 29-й минуте швейцарцы еще до перерыва ответили точным ударом одного из своих лучших игроков – Андре Абегглена.

    ЧМ-1938. Швейцария — Германия 1:1

    Переигровка должна была состояться пять дней спустя. Это были одни из самых напряженных дней для всей спортивной Германии. Команда под руководством Сеппа Гербергера уехала из Парижа (где проходили матчи), в Аахен, чтобы не «ощущать тлетворного влияния развращенного города» и сосредоточиться только на тренировках. Гербергер же изо всех сил пытался найти симбиоз двух на то время кардинально различных по своему стилю футбольных школ – креативной австрийской и дисциплинированной немецкой. В итоге были произведены пять замен в составе по сравнению с первым поединком, но швейцарцы узнали об этом только непосредственно перед началом игры. А накануне матча пропагандистская немецкая газета Геббельса вышла с пафосным заголовком: «60 миллионов германцев будут играть в Париже». Важность этого матча для Германии зашкаливала.

    В это же время швейцарцы, терять которым было особо нечего, и спрос с них был минимальный, проводили прекрасные дни в Париже – карты, рыбалка, отдых в ресторанах и общение с местной публикой. Ребята веселились и не брали глупых мыслей в голову. Возможно, это помешало им на старте второго матча, когда немцы после 20 минут вели в счете 2:0. Но во втором тайме все изменилось – раскрепощенная Швейцария забила четыре гола, полностью уничтожив соперника, а одним из героев поединка снова стал Андре Абегглен, оформивший дубль (4:2).

    ЧМ-1938. Швейцария — Германия 4:2 (переигровка)

    В Швейцарии победа над Германией стала настоящим праздником. Страна ликовала, игроки получили по 175 франков премии (достаточно солидная сумма по тем временем), и даже поражение в четвертьфинале от Венгрии (0:2) не омрачило настроения маленькой страны. Свой главный матч они выиграли – «60 миллионов немцев играли против нас, но 11 швейцарцев оказалось достаточно для победы» — таков был ответ швейцарского журналиста Эдвина Кляйнера на пропагандистский заголовок немецкой газеты.

    К сожалению, судьба одного из лидеров сборной Швейцарии Андре Абегглена оказалась трагической. В 1944 году в возрасте 35 лет он погиб в железнодорожной катастрофе на территории США возле города Колфакс, унесшей жизни восьми человек и травмировавшей еще 125-ть.

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    • Послевоенный период был периодом надежд для Швейцарии, которая неплохо выступила на чемпионате мира в Бразилии 1950 года, сыграв вничью с хозяевами (2:2) и обыграв Мексику (2:1), но из-за поражения от Югославии (0:3) не вышла из группы. Спустя четыре года Швейцария в первый и пока что в последний раз приняла мировой форум, и даже вышла из группы, выбив Италию, но в четвертьфинале в супер результативном поединке уступила Австрии (5:7).

    На мировой форум 1958 года в Швеции Швейцария не пробилась, а турниры 1962 года в Чили и 1966 года в Англии оказались полностью провальными – шесть поражений в шести матчах. Дальше Швейцарии не было на чемпионатах мира 28 лет. Более того, из девяти турниров с 1970-го по 2002-й красно-белые сыграли лишь на одном – в США в 1994 году, сумев выйти из группы с США, Колумбией и Румынией, набрав четыре очка. К слову, швейцарцы выиграли второе место как раз у США за счет лучшей разницы мячей. Но в плей-офф команда без вариантов уступила Испании (0:3), взяв паузу на участие в мундиалях еще на 12 лет.

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    • Современная эра успехов швейцарской команды началась с 2000-х годов, когда подошло поколение новых игроков – Хакан Якин, Александр Фрай, Транквильо Барнетта, Стефан Лихтштайнер, Адмир Мехмеди, Шердан Шакири и другие. Они помогло Швейцарии пробиться на три последних чемпионата мира, а турнир в России станет для сборной четвертым подряд.

    ЧМ-2006. Швейцария — Украина. Серия пенальти

    При этом на чемпионатах мира 2006 и 2014 годов швейцарцы были близки к тому, чтобы пробиться в четвертьфиналы. Но в Германии 12 лет назад их остановила Украина, обыграв в серии пенальти (0:0 и 0:3). Причем, что интересно, в том поединке швейцарцы так и не забили ни одного пенальти Александру Шовковскому, став единственной сборной в истории турнира, не забившей ни одного послематчевого пенальти. В 2014 году в Бразилии путь красно-белым преградил будущий финалист сборная Аргентины – Анхель Ди Мария забил в дополнительное время. Турнир 2010 также сложно назвать неудачным, несмотря на не выход из группы. Швейцария сумела обыграть будущих чемпионов мира Испанию (1:0), но уступила Чили (0:1) и сыграла вничью с Гондурасом (0:0), которая лишила команду плей-офф.

    Лучший игрок в истории – Стефан Шапюиза

    Швейцарию не назовешь страной больших футбольных талантов. Это крепкая сборная, где много сильных игроков, но выдающимися из них стали единицы. И даже имя Стефана Шапюиза мало что скажет современному поколению футбольных болельщиков.

    Однако в 90-е годы Шапюиза был одним из лучших нападающих Европы, зажигая в дортмундской «Боруссии». За восемь сезонов в одном из грандов немецкого и европейского футбола тех лет Шапюиза сыграл 218 матчей, забив 102 гола. В том числе 20 в свой дебютный сезон в составе дортмундцев, став вторым бомбардиром Бундеслиги после Фрица Вальтера из «Штутгарта».

    Стефан Шапюиза

    В составе «Боруссии» Стефан Шапюиза дважды выиграл чемпионат Германии и поднял над головой Кубок Чемпионов в сезоне 1996/97. На родине форвард четыре раза признавался лучшим игроком года, а в 2003 году был назван лучшим футболистом Швейцарии за 50 лет. В сборной команде он сыграл 103 матча, забил 21 мяч, и принял участие на чемпионате мира 1994 года, а также на Евро-1996 и Евро-2004.

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