Приговор для Сампаоли. Как Аргентина провалилась с Хорватией

Прошлым вечером Хорватия вынесла Аргентину с поля, выиграв со счетом 3:0. Хорхе Сампаоли бросил кости, и на обоих кубиках выпали единички. Это был катастрофический результат, худший для Аргентины на групповом этапе ЧМ за многие десятилетия. И по большей части это поражение предопределила игровая схема Аргентины 3-4-2-1. Но как именно эта расстановка привела к такому поражению?

В отчаянии после смехотворной ничьей Аргентины против Исландии (1:1) ученик Марсело Бьелсы Хорхе Сампаоли вернулся к своим истокам и достал из кармана динамическую схему 3-3-1-3. Схема 4-2-3-1 в матче против Исландии была беспорядочной, и теперь настало время для чего-то более динамичного, того, что могло бы максимизировать атакующий потенциал Аргентины.

В теории это была хорошая идея, да и в принципе 3-3-1-3 — хорошая игровая схема. Она предполагает хорошие возможности для движения мяча, а также преимущества во владении им, при этом можно и облегчить «вертикальную» игру. Сампаоли блестяще использовал ее (или вариант 3-4-2-1) со сборной Чили, шокировав всех на чемпионате мира-2014, а также выиграв Кубок Америки в 2015 году.

Требования

Эта схема очень динамична и требует таких же энергичных игроков. Им необязательно быть суперзвездами, но если у них есть отличные технические навыки, а также готовность «рыть землю», они позволят этой системе работать. В сборной Чили было только четыре (или, может, пять), действительно классных игроков. Артуро Видаль, Алексис Санчес и Хорхе Вальдивия были великолепны. Гари Медель — был необходимым элементом брутальности, а Эдуардо Варгас моментами был превосходен.

Все остальные находились на среднем уровне, но всегда выполняли свою задачу. Жан Босежур был героем Чили, но провалился в Европе, не сумев проявить себя в таких командах как «Бирмингем» и «Уиган». Клаудио Браво, за исключением последнего года Сампаоли у руля чилийцев, был ужасен в отражении ударов, но отлично играл ногами.

Проблемы

Почему же это не сработало с Аргентиной? Ведь на бумаге для них все выглядит замечательно. Разновидность схемы 3-3-1-3, а именно 3-4-2-1 — превосходна. Месси должен оказаться в центре кружащих вокруг него менее талантливых партнеров по команде и позволить им нанести ущерб противнику. Но этого так и не произошло и даже не похоже было, что произойдет. У Аргентины есть лучший игрок мира, но ему не позволили проявить себя, не говоря уже о других футболистах.

Эти другие игроки стали частью проблемы. В то время как у Чили почти не было больших имен, в составе были технически обученные и физически выносливые футболисты. Кроме того, они были хорошо ввинчены в эту систему сперва Бьелсой, а затем Сампаоли в ходе долгих тренировочных лагерей и на протяжении нескольких лет.

У этого состава аргентинской сборной не было столько времени для подготовки — Сампаоли возглавил команду только год назад. Им просто не хватило организованности. Для ключевых позиций в центре поля Сампаоли выбрал Хавьера Маскерано и Энцо Переса, двух футболистов, которые с трудом могли бы выбраться из бумажного пакета. Конечно, при широко открытом пространстве они могут отдать длинный пас, но сложно получить такое пространство в середине поля.

Аргентина — Хорватия Фото:GettyImages

На флангах Эдуардо Сальвио и Маркос Акунья должны были выступать в роли бегунков, но так как Сампаоли выбрал именно таких центральных полузащитников, бремя роли плеймейкеров легло на фланговых игроков, хотя в данной системе они никогда не должны принимать решения по развитию атаки. Они должны создавать ширину и играть в пас в одно касание, подавать или завершать атаку ударами. Что же касается Вилли Кабальеро, то когда-то он был хорош в игре на линии, однако даже если он творил чудеса в воротах, его работа с мячом ногами была похожа на умение играть в футбол 84-летнего пьяницы. Гол Ребича тому подтверждение.

В центре нападения матч начал Серхио Агуэро. Безусловно, он является игроком мирового уровня, но он не настоящая «девятка». Он не справляется, так как не способен по-настоящему хорошо держать мяч. Умберто Суазо, «девятка» сборной Чили на протяжении многих лет, был, возможно, лишь пятидесятой частью того игрока, которым является Агуэро, однако он справлялся со своей ролью идеально. Даже Эдуардо Варгас, противоречивый игрок, больше подходил на эту роль. Агуэро мог бы быть настоящим убийцей в аргентинской сборной, однако лишь при том условии, если бы команда доминировала во владении мячом так, как это делает «Ман Сити» Пепа Гвардиолы. Но Аргентина — это не «Ман Сити» Гвардиолы.

Что касается с защиты... С чего же начать? Меркадо — это трудяга, но у него нет навыков. Тальяфико — прекрасный левый защитник, однако он, ну, слишком левый защитник. Плюс есть Отаменди, чьи когнитивные способности вы любезно могли бы описать как присутствующие. Отаменди должен быть лидером обороны, однако вместо этого на протяжении половины матча он выглядел обычным хулиганом, а на протяжении другой половины — каким-то недоразумением.

Еще хуже картина выглядит из-за того, что в 2014 году Маскерано был лучшим игроком сборной Аргентины и внес огромный вклад в выход команды в финал. Но сейчас ему 34, он играет в Китае и во всех отношениях является сомнительным футболистом. Прямо сейчас он настолько далек от международного класса, что ему не удастся разглядеть этот самый класс даже в телескоп.

Конечно, небольшая проблема была и в том, что Хорватия играла 4-3-3 с высоко расположенными вингерами, которые могли играть один в один против аргентинских защитников. И в тот момент, когда преимущество схемы 3-4-2-1 растворилось, Сампаоли должен был перестроить систему игры и вернуться к четырем защитникам. Однако он этого не сделал, а главной жертвой этого стал Лео Месси.

The GOAT

Лео Месси Фото:GettyImages

В матче против Хорватии Месси, казалось, был выпущен на поле без какой-либо идеи или системы вокруг него. Месси не нуждается в какой-то одной системе игры, чтобы сиять на поле, однако эта система и некая согласованность действий должна быть в принципе. Месси — не форвард, он плеймейкер. А то, что он забивает так много — это его уникальный гений.

Лео всегда должен быть вовлечен в игру. Даже когда он играл с двумя лучшими полузащитниками всех времен Хави и Андресом Иньестой на пике «Барселоны» Пепа Гвардиолы, он все равно опускался ниже в полузащиту. Не настолько, как сейчас, но он отходил назад и принимал участие в построении атак. Именно так он играет в футбол и просто не знает другого способа.

Нельзя просто выпустить его на поле, выполнять на него подачи, отдавать ему пасы и надеяться, что он забьет. Но против Хорватии Сампаоли решил наоборот сделать Месси своим главным плеймейкером. Как уже отмечалось выше, Сампаоли выпустил Маскерано и Переса в центре полузащиты, чтобы Месси номинально мог быть «1» в 3-3-1-3 — опускаться глубоко к центру поля и выполнять роль главного плеймейкера. Никто же в здравом уме не попросит Маскерано или Переса выполнять роль ведущего плеймекера. Очевидно, что это должен был быть Месси.

Однако кто должен был забивать? Похожая тактика работает у «Барселоны», потому что в ее составе есть полузащитники, которые обладают необходимыми для этого навыками — Серхио Бускетс и Иван Ракитич. Месси не нужно отходить прямо к линии обороны, чтобы получить мяч. Кроме того, в атаке есть Луис Суарес и Филиппе Коутиньо, которые всегда ищут свободное пространство и готовы забивать. Кто там у Аргентины? Агуэро? Когда Месси опускался слишком глубоко, Агуэро оставался просто изолированным. Макси Меса? Настолько бесполезный игрок, что даже даже не заслуживает обсуждения касательно своей роли?

Месси не может пасовать сам себе. Однако Сампаоли попросил его делать именно это, построив игру своей команды таким образом. Когда Аргентина владела мячом, Месси мог опускаться ниже и становиться плеймекейром, но это означало, что один игрок должен был сам пройти сперва хорватскую полузащиту, а затем пробить стену хорватских защитников. Или же он мог оставаться впереди вместе с Агуэро, но из-за того, что его партнеры по команде плохо подходят для требований этой системы, просто в итоге так и не увидеться с мячом.

Не было вариантов, что Месси спасет Аргентину при такой игре. Частично он предпочел оставаться высоко и, таким образом, без владения. В первом тайме Месси касался мяча реже, чем Кабальеро. Серьезно. За весь матч Месси сделал всего 24 паса. 24! Для сравнения он отдал 60 передач в матче против Исландии — больше чем вдвое, чем против хорватов.

Отчаяние Хорхе Сампаоли абсолютно уничтожило все шансы Аргентины выиграть этот матч. Безусловно, первый гол Хорватии случился после какой-то истерической ошибки вратаря и даже был забит игроком, которого не должно было быть на поле, но это всего лишь сноска.

Вилли Кабальеро Фото:GettyImages

Аргентина ни разу не выглядела командой, которая может забить Хорватии, и это самое печальное. Нужно какое-то особое умение, чтобы создать систему игры, при которой лучший игрок планеты не может получить возможность хотя бы для одного удара. В финале Копа Америка-2016 Тата Мартино решил использовать Месси в качестве приманки и позволил своим игрокам пасовать на десятого номера, только если другие варианты были исчерпаны. Катастрофа Сампаоли не настолько плоха, но ничего в истории тактических планов на игру не может быть настолько плохо, как «не давайте мяч нашему лучшему игроку».

Месси на зубах вытащил Аргентину в финал ЧМ-2014. Они выиграли лишь один матч квалификации без него, а до гола Агуэро Исландии никто ни разу на протяжении более чем 600 минут с 2016 года не забивал гол без участия или влияния на атаку Месси (они или забивал сам, или создавал). Задача Месси — позаботиться об Аргентине, и он проделал впечатляющую работу, чтобы вывести эту разбалансированную организацию (Аргентину по ходу отбора возглавляли три разных тренера) на чемпионат мира. Он выдавал результат даже против хороших соперников, потому что это именно то, что он обычно делает.

Однако здесь, против Хорватии, которая обладает хорошими качествами (особенно в полузащите), тактическая схема игры Сампаоли была построена таким дрянным образом, с такими неподходящими для своих ролей игроками, что даже лучший игрок мира не выглядел на своем уровне — на том, на котором он приводил свои команды к победам в 2014, 2015, 2016 годах и квалификации к ЧМ-2018. Есть ощущение, что Месси знал, что так случится, когда потирал лоб во время государственного гимна, как будто в этот момент его одолевала мигрень.

Аргентина плохо выглядела против Исландии, но они были плохи так же, как и многие другие команды на этом чемпионате мира. Они недооценили решительного соперника и плохо справились с задачами, и Месси мог (должен был?) спасти их. Но против Хорватии, да со схемой 3-4-2-1, с игроками в этих ролях... Они были еще хуже. Гораздо хуже. Даже больше — Месси выглядел кошмарно. Изолированно и ужасно. Не может быть большего приговора для Сампаоли, чем это.