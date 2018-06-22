Тите: У Неймара есть мужество не скрывать эмоции после забитого мяча

Главный тренер сборной Бразилиисчитает, что нападающийпроявил мужество, не став скрывать эмоции после забитого мяча в ворота команды Коста-Рики на чемпионате мира.

Бразильцы в пятницу в Санкт-Петербурге победили команду Коста-Рики со счетом 2:0. Неймар забил второй гол в матче на седьмой добавленной ко второму тайму минуте и не смог сдержать слез.

«Когда ребята собрались в раздевалке после матча, я ушел в свой уголок и ждал, когда схлынет адреналин. Поэтому даже не видел слез Неймара. Успел поговорить только с Коутиньо по пути на пресс-конференцию.

Скажу одно: радость и гордость от того, что ты играешь за сборную – тяжелая ноша. На Неймаре лежит большая ответственность.

У него есть мужество проявить так свою радость после забитого мяча. Все люди разные — я, например, тоже очень эмоционален», — цитирует Тите «Р-Спорт».

Отметим, что тренер так бурно праздновал первый забитый мяч, что столкнулся с ассистентом и упал, повредив ногу — на пресс-конференцию он пришел прихрамывая.

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«Вы говорите, что бразильцы не показывают яркой игры, но постойте, мы же на чемпионате мира, здесь очень высока цена ошибки. Фавориты здесь проигрывают, одерживают минимальные победы.

Я хочу объединить нашу команду, пройти этот путь от А до Я, двигаться постепенно, от матча к матчу», — добавил главный тренер пятикратных чемпионов мира.