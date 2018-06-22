VAR и Неймар. У каждого свои победы

Насмешки над Месси

Корреспондент «Спорт-Экспресса» Гоша Чернов рассказал о бразильских болельщиках, которые массово съехались в Санкт-Петербург и не упустили возможности посмеяться над аргентинцами, проигравшими накануне хорватам.

«Из головы никак не улетучится этот мотив. Перед матчем с Коста-Рикой желтое бразильское море только и пело: "О, Ди Мария! О, Маскерано! О, Месси, чао, чао, чао..." Вроде бы что-то новенькое: во всяком случае раньше в широком спектре бразильских песен такая не встречалась. Это аргентинцы могли поддеть своих соседей во время прошлого чемпионата мира или двух последних Кубков Америки, когда команда Месси добиралась до финала, а Бразилия вылетала раньше.

Но сейчас праздник на улице пятикратных чемпионов мира и на Крестовском острове. Я думал, что египтян было много на матче с Россией. Но нет. Бразильцев высадилось в Питере гораздо больше. И ярко они не только себя вели, но и выглядели. Один фанат нацепил на лицо гигантскую маску Неймара. Другой – маску Дани Алвеса, а заодно взял с собой поролоновый костыль (защитник же травмирован).

Другие болельщики надели на себя забавные костюмы. Часть из них оделась в штаны, напоминающие драконов. У других вместо штанов был Дональд Трамп – со стороны это выглядело так, будто президент США несет бразильцев на плечах.

А еще один болельщик приехал на Крестовский в громадном костюме Пикачу. С "покемоном" все делали селфи, а сам он танцевал, пел и передавал "Чао" лидеру сборной Аргентины», — отмечает Чернов.

Театр одного актера

Автор «Советского спорта» Владислав Домрачев заметил, что форвард сборной Бразилии Неймар с первых минут начал картинно падать на газон в надежде заработать пенальти.

«В первые минут десять самым запоминающимся моментом стал… разбитый нос Каземиро, пострадавший от мяча. Полузащитник, наклонив голову, быстро покинул поле для оказания помощи.

Вскоре костариканцы создали единственный за тайм голевой момент. Атаку левым флангом венчал пас Венегаса в центр штрафной Борхесу, однако завершающий удар не получился. А наш Денис Черышев в похожей ситуации поразил ворота египтян.

А потом начался театр одного актера – Неймара. Он трижды подряд оказывался на газоне. Однако рефери из Голландии Бьорн Куйперс "горчичник" так и не достал. Хотя Давид Гусман заслуживал предупреждения – он умышленно наступил шипами на голеностоп бразильской звезде.

Единственный раз Неймару удалось отклеиться от опекунов на 27-й минуте. Откликнувшись на передачу из глубины, он в штрафной не идеально обработал мяч, позволив голкиперу Кейлору Навасу броситься ему в ноги и ликвидировать угрозу. А болельщикам – вспомнить эль-классико "Реал" — "Барселона".

Минут за пять до перерыва желтый стадион вскочил, когда защитник Оскар Дуарте с помощью рук не пустил к мячу Паулиньо. Вся Бразилия требовала пенальти. Свисток опять промолчал», — констатирует Домрачев.

Слезы Неймара

Журналист «Чемпионата» Анатолий Романов отметил момент второго тайма, в котором Неймар заработал пенальти, впоследствии отмененный арбитром, обратившимся за помощью к VAR.

«Даже не заходя в раздевалку сборной Бразилии, можно рассказать о словах главного тренера "селесао" Тите в перерыве. Понятно, что он требовал добавить скорости. Команда прислушалась и выдала мощный дебют второго тайма.

Габриэл Жезус сотряс перекладину, Неймар нервировал оборону соперника, а костариканцы едва не соорудили автогол. В конце концов, давление бразильцев привело к ещё одному спорному моменту в штрафной Наваса: Неймар боролся с защитником и картинно упал, после чего стал требовать пенальти. Теперь судья посмотрел повтор и дал справедливую оценку – симуляция.

Всё шло к тому, что Неймар и компания опять потеряют очки. Однако на 90+1-й минуте бразильцы всё-таки забили гол, который их собственные болельщики назвали "не бразильским". Подача, скидка, удар Филиппе Коутиньо.

После этого и Неймар сделал своё дело – добил дрогнувшую Коста-Рику. Бразилия избежала во втором туре такого позора, как Аргентина. А Неймар после матча присел на корточки и заплакал. Он, вероятно, понимал, как близка была его команда ко второму конфузу подряд», — пишет Романов.

Неймар поднялся после нокдауна

Редактор «Спорта День за Днем» Сергей Бурый уделил особое внимание игре Неймара, который сначала проиграл микродуэль VAR, а затем все же смог оправиться и забить гол.

«На 78-й Неймар нырнул в штрафной соперника так артистично, что судья назначил пенальти, но затем попросил помощи VAR. Посмотрев видеоповтор, решил, что фола не было. Неймар так разозлился, что через пару минут треснул по мячу и получил желтую карточку. Показалось, что все кончилось, звезда сдалась.

Не сдались партнеры. В добавленное время Бразилия организовала атаку без участия "десятки", а мяч в ворота Наваса вбил Фелиппе Коутиньо. Два гола в двух матчах – вот кто истинный герой Южной Америки.

Но не все так просто, ведь история эта со счастливым для человека концом. VAR, конечно, послал Неймара в нокаут, но он нашел в себе силы подняться и сделать то, для чего вышел на поле. Забил и после финального свистка разрыдался. Не сказать, что по-человечески, уж больно наигранно. По-неймаровски. Сойдет и так», — считает Бурый.

Победа на фоне невезения

Журналист и комментатор Станислав Минин в своем материале на канале «Дозволенные речи» призвал не списывать Бразилию со счетов на этом чемпионате мира, ведь она смогла выиграть даже в таком матче, в котором ей откровенно не везло.

«Кюйперс был рад отменить пенальти. Посмотрел повтор и удовлетворенно заметил, что повод для отмены есть. Мне так кажется. Неймар его достал. И карточку ему он позже показал с легкой душой. Мои коллеги-комментаторы сказали, что Неймар испортил себе репутацию. Во-первых, больше, чем за год в "ПСЖ", ему ее испортить сложнее. Из игрока, равного — в перспективе — Месси и Роналду, очень быстро превратился в звездулину. Газировка в голову ударила. Для Неймара чемпионат мира — скорее повод выправить репутацию, ему есть что доказывать изначально.

Во-вторых, ему плевать. Назвали симулянтом? А у него гетры порваны, он и тренировку не смог закончить. Как Ривалдо в свое время симулировал в матче с турками! И что? Да ничего, блестяще отыграл весь турнир, стал чемпионом мира.

Неймар, наверное, понимает, что выстроенная Тите система может работать и без него. Найдется кому сказать решающее слово. Сегодня победный гол забил Коутиньо. Умница Фирмино сбрасывал мяч. В отличие от Аргентины, у Бразилии готова система, в которой Неймар может раскрыться и блеснуть. За ним слово. Персональная история Неймара на ЧМ — одна из самых интересных. Может, и главная.

Бразилия играла не по-чемпионски? Не как главный фаворит? Здесь пока никто не играл по-чемпионски. Преимущество Бразилии над Коста-Рикой было явным, а у Коста-Рики каждый знает свой маневр, команда не Дедо Мострадором сделана, все выкладываются на все сто, Хуана не валяют, в воротах топ-голкипер... Весь второй тайм — атака за атакой. Моментов полно. Ожидаемых голов, наверное, тоже (я не спец по ожиданиям).

Костариканцы начинали ошибаться, упускали соперников, как только Бразилия начинала быстрее двигать мяч в позиционной атаке или жестче отбирала его в центре поля. Транзишн у Бразилии приличный. Я по-простому скажу. Не пёрло. Не залетал. То мимо, то Кейлор, то нога защитника.

Франция лучше играла? Немцы? Жующий сопли Уругвай? Португалия с марокканцами? Бельгия целый тайм с Панамой что делала? Чемпионы как раз и выигрывают матчи, в которых у них не прёт. Бразилия это сделала. Заслуженно», — убежден Минин.

Костариканская формула

Габриэле Маркотти в своем материале для ESPN похвалил сборную Коста-Рики за достойную игру на фоне Бразилии.

«У Коста-Рики есть своя формула. Возможно, она не всем нравится, но она работает. Ее вполне хватило для победы над Уругваем и Италией четырех года назад. Она же позволила дать бой Бразилии.

Как и ожидалось, подопечные Оскара Рамиреса насытили свою штрафную площадь, оставив впереди одинокий форпост в лице сначала Маркоса Уреньи, а затем Хоана Венегаса.

Разрыв в технике был более чем очевидным, но долгое время равенство наблюдалось как раз за счет тактики. "Лос-Тикос" быстро обрели уверенность, которая и позволяла им удерживать нужный результат. И лишь после выхода Дугласа Косты, ноги костариканцев начали уставать.

Но в целом это не имеет значения. Более 85 минут они играли на равных против фаворитов чемпионата мира. Об этом будут помнить столько же, сколько о победе над Уругваем и Италией», — говорится в материале.