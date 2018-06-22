Система видеоповторов делает ЧМ-2018 лучше

Чемпионат мира-2018 в России стал первым международным турниром, где тестируется система видеопомощи рефери. Разбираемся в положительных и отрицательных последствиях ее работы, которые уже проявились на этом мундиале.

В чем VAR проявил себя хорошо?

Прошла неделя ЧМ-2018, а в матчах еще не было судейских скандалов — по крайней мере, таких, которые бы можно было называть вопиющими ляпами арбитров, и это во многом благодаря системе VAR. Так, с помощью нее рефери назначили уже пять пенальти, а в целом — 11, тогда как рекордным показателем назначенных 11-метровых за всю историю Кубков мира составляет 18 ударов по итогам всего турнира. Это явное подтверждение того, что система видеопомощи успешно исправляет людей в черном, когда они не видят или опасаются назначить пенальти в неявных эпизодах.

Кроме того, в целом, улучшилась ситуация с дисциплиной на поле, поскольку игроки, судя по всему, теперь понимают, что если что-то скроется от глаз главного судьи, то его помощники обязательно увидят это, вооруженные технологиями. Так, пока что на турнире была предъявлена только одна красная карточка, тогда как средний показатель предупреждений остается низким, и рефери не так сильно, как обычно, подвергаются коллектиным нападкам футболистов. При этом разговоры о том, что помощь видеоповторов как-то сильно замедляет игру демонстрируют свою неадекватность, потому что арбитры не тратят много времени на выяснение истины, а в первых 17 поединках к ним прибегали только пять раз.

В чем VAR проявил себя плохо?

В данном случае стоит заранее уточнить, что сами по себе видеоповторы не проявили себя с плохой стороны, а отрицательные моменты наблюдаются в работе самих ассистентов и рефери, которые ее обслуживают и пользуются. То, о чем говорили перед внедрением VAR наблюдатели, знакомые с применением повторов в других видах спортах, которые отлично знают, что человеческий фактор все равно будет иметь свое влияние, проявилось и на ЧМ-2018, хотя в этом можно было убедиться и по другим турнирам, где уже применяется данная система. Дело в том, что арбитры и их помощники банально не всегда видят, что тот или иной эпизод заслуживает просмотра на видео, а если и решаются его посмотреть, то трактуют его совсем не так, как это должно быть.

Особенно явно это проявилось в матче Тунис — Англия, где нападающего родоначальников Харри Кейна как минимум один раз, а то и дважды, роняли в чужой штрафной с нарушением правил, а служители Фемиды хоть и пересматривали оба эпизода, но все-таки не замечали в нем ничего предосудительного. За обоими решениями стоял Сандро Риччи из Бразилии, который не порекомендовал рефери матча Вильмару Рольдану из Колумбии лично посмотреть повтор — возможно, потому, что узрел в действиях кого-то из других английских игроков нарушение правил. Если бы тот же Кейн не забил свой второй за игру мяч в добавленное к основному время, то эти ошибки могли стоить «Львам» двух очков.

Резюме

Тем не менее, система видеопомощи рефери, в целом, показывает себя с лучшей стороны и заметно снижает масштаб ошибок, которые на таком скоротечном турнире имеют куда большие последствия, нежели в каком-то двукруговом турнире или кубковом соревновании с двумя поединками на каждой стадии. VAR не только помогает арбитрам в эпизодах, где они не разобрались как следует (обычно в таких ситуациях от греха подальше они не решаются на серьезные решения вроде назначения пенальти, фиксации гола или удаления), но и исправляют их ошибки. Это случилось в поединках Франция — Австралия, Перу — Дания и Швеция — Корея, когда судьи не увидели пенальти, но система дала им понять, что они ошиблись, в результате чего восторжествовала справедливость.

Что касается недостатков новшества, которые происходят сугубу из-за человеческого фактора (еще один спорный эпизод можно вспомнить в матче Бразилия — Швейцария, когда европейцы, возможно, сравняли счет с нарушением правил), то здесь трудно что-то решить, поскольку люди априори имеют разные интерпретации неоднозначных эпизодов, где есть основания принимать как одно, так и другое решение. Снизить потенциальные ошибки в этом случае можно, пожалуй, если применять практику, которая действует в теннисе, когда решение о просмотре видео рефери будет принимать после соответствующего требования со стороны тренера и/или капитана одной из команд, но при этом такая возможность предоставляется считанное количество раз, и в случае неправоты тех, кто требовал, одна попытка смотреть повтор сгорает.

Так или иначе, VAR во многом исправляет к лучшему ситуацию в футболе — помогает арбитрам успевать за скоростью игры, исправлять свои ошибки, дисциплинирует игроков и приносит больше доверия в игру, убирая возможные спекуляции о заангажированности судей. Остается только удивляться, как долго футбол не мог дозреть до этой помощи самому себе.