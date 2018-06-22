Силва: Слезы Неймара — это нормально, его критикуют несправедливо

Защитник сборной Бразилииподвел итоги матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Коста-Рикой (2:0).

«Мы продолжали весь матч делать то, что нам говорил тренер. Он просил сохранять спокойствие. Мы старались лучше играть в пас во втором тайме.

Мы были счастливы, что дважды забили в добавленное время. Благодаря этой победе мы больше уверены в себе. Надеемся, что мы останемся лидерами группы до самого конца», — цитирует Силву «Спорт-Экспресс».

Бразильский нападающий Неймар забил второй гол в матче на седьмой добавленной ко второму тайму минуте и не смог сдержать слез.

«Это нормально. Он несет на себе очень большой груз ответственности. Это всего вторая его официальная игра после травмы. Считаю, его критикуют несправедливо. Люди просто не хотят видеть больше.

Неймар после травмы еще не на максимуме, но я верю, что он сможет набрать форму и вернется на тот уровень, который демонстрировал в ПСЖ.

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Уйдет ли он ПСЖ? У него есть своя голова на плечах. Он — великий игрок и самый важный в нашей команде.

Неймар и сегодня нам очень помог, без его помощи мы бы не обошлись», — заявил Силва.

Чемпионат мира-2018 проходит в России с 14 июня по 15 июля.