«Суперорлы» наконец-то взлетели

Сборная Нигерии нанесла поражение команде Исландии (2:0)в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2018, который прошел в Волгограде. Дубль оформил нападающий «Лестера» Ахмед Муса, весной выступавший за столичный ЦСКА.

Расклады в группе

Сборная Хорватии уже обеспечила себе место в 1/8 финала ЧМ-2018, а вот на оставшуюся путевку в плей-офф в группе D претендует сразу три команды.

Положение перед заключительным туром, в котором 26 июня играют Исландия – Хорватия/ Аргентина – Нигерия.

1. Хорватия – 6 очков (разница + 5)

2. Нигерия – 3 очка (0)

3. Исландия – 1 очко (-2)

4. Аргентина – 1 очко (-3)

Нигерия выйдет из группы, если:

— обыграет Аргентину

— если сыграет вничью с Аргентиной, а Исландия не победит Хорватию

— если сыграет вничью с Аргентиной, а Исландия победит Хорватию с разницей не более двух мячей

Исландия выйдет из группы, если:

— обыграет Хорватию с разницей в три и более мяча, а Аргентина и Нигерия сыграют вничью

— обыграет Хорватию с такой же или большей разницей, чем Аргентина обыграет Нигерию

Аргентина выйдет из группы если:

— Обыграет Нигерию, а Исландия не выиграет у Хорватии

— Обыграет Нигерию с большей разницей, чем Исландия выиграет у Хорватии

При равенстве очков между командами ключевыми показателями являются (в порядке важности):

— Разница забитых и пропущенных мячей во всех групповых матчах;

— Количество голов, забитых во всех групповых матчах;

— Очки, набранные в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами;

— Разница забитых и пропущенных мячей в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами

— Количество голов, забитых в матчах группового этапа между рассматриваемыми командами;

— Очки фейр-плей, которые учитывают желтые и красные карточки. На данный момент у аргентинцев три желтые карточки, а у исландцев — одна.

— Жеребьёвка организационным комитетом ФИФА.

Соперники готовились атаковать

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев, оценивая предматчевые расклады, подмечает, что наставники сборных Нигерии и Исландии нацеливались на атакующую игру.

«Перед стартовым матчем с хорватами главный тренер нигерийцев Гернот Рор не исключил возможность включения в состав недавно попрощавшегося с ЦСКА Мусы, однако выпустил его только на замену.

Зато сегодня, как и предполагали освещающие жизнь нигерийской сборной журналисты, Ахмед начал игру с первых минут, заменив в стартовом составе неубедительно сыгравшего в первом туре лондонского "канонира" Ивоби.

В атаке вместе с Мусой действовал другой недавний резервист – Ихеаначо из "Лестера". Плюс, Рор перестроил команду на схему с тремя центральными защитниками, но акцент на атаку с учетом предполагавшейся фланговой активности Идову и Моузеса был очевиден.

Команды нацелились на атакующую игру Фото: Getty Images

На победу вышли играть и исландцы, не изменившие только защитную линию с новобранцем ЦСКА Магнуссоном. Это для сдерживания Месси, Агуэро и Ди Марии Хеймиру Халльгримссону требовался насыщенный центр полузащиты, а в пятницу северяне сыграли в два нападающих по часто используемой ими классической схеме 4-4-2.

К отлично сыгравшему Финнбогасону добавился Бедварссон: игрок "Рединга", прошлой осенью лишивший победы "Халл", тогда еще возглавляемый Леонидом Слуцким».

Сонный первый тайм

Корреспондент Sport24 Александр Муйжнек огорчен игрой команд до перерыва — нечем похвастаться было и игрокам, имеющим отношение к РФПЛ.

«Выстояв в Тушине, исландцы отправились в тур по югу России — как раз когда его накрыло дьявольское пекло. Жары за 30 градусов в Исландии не бывает вообще никогда — на это жаловались почти все болельщики. Вот и Хеймир Хадльгримссон сказал, что условия дадут Нигерии преимущество.

В старте вышло четыре человека, имеющих отношение к премьер-лиге. Муса и Идову в протоколе указаны как игроки ЦСКА и "Амкара", Хордур Магнуссон уже официально стал армейцем, а из трех представителей "Ростова" с первых минут играл Рагнар Сигурдссон.

В первом тайме Нигерия ни разу даже не пробила по воротам Ханнеса Халльдорссона — кипера, вытащившего в прошлом туре пенальти от Месси. Исландцы тоже не выглядели сонно, а до створа добрался (дважды) только Гильфи Сигурдссон.

Брайан Идову за первый тайм ни разу в отбор и не совершил ни одного перехвата, зато схлопотал желтую. В перерыве Идову уступил место на поле Эбуэхи.

Магнуссон выдал худшую точность передач среди игроков обеих команд (54%), зато выиграл четыре верховых единоборства.

Хадльгримссон в концовке бросил в бой еще одного игрока "Ростова", нападающего Бьорна Сигурдарсона. Но тот даже ни разу не пробил по воротам».

Бенефис Мусы

Обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский восхищается тем, как изменилась игра во втором тайме.

«Практически сразу после перерыва нигерийцы взяли в свои ноги инициативу и забили! В контратаке африканцы, благодаря скорости и легкости, замечательно воспользовались дырой на левом фланге соперника.

Туда на 50-й минуте влетел Виктор Мозес, прострелил в штрафную площадь и Ахмед Муса мастерски обработал мяч, явно шедший не на него. Рагнар Сигурдссон по инерции пролетел мимо и вторым касанием от экс-армеец мощно отправил мяч в ворота оппонента. Затем защитника "Ростова" пришлось заменить из-за обильного кровотечения после рассечения головы, которое ему в после голевого удара нанес Муса.

После пропущенного гола исландцы постепенно потерялись, количество брака зашкаливало, а у чужих ворот ничего не получалось. Но к 65-й минуте команда ожила, встрепенулась и вернулась в игру. Футбол на встречных подарил Исландии разочарование, а Нигерии – триумф!

Партнеры готовы носить Мусу на руках Фото: Getty Images

Сначала на 74-й минуте Муса дальним ударом попал в перекладину, а спустя минуту с левого фланга ворвался в штрафную с левого фланга, обошел вратаря и после паузы хладнокровной пробил в "девятку" пустых ворот. Бенефис Ахмеда!».

Исландцы без сил

Считает неудачу Исландии последствиями сложной стартовой игры Александр Макаров, специальный корреспондент «Спорта День за Днем».

«Ничейный результат, вырванный в матче с Аргентиной, стоил исландцам слишком больших сил. Нигерии они не смогли противопоставить активную игру, большую часть матча исключительно отбиваясь от "суперорлов".

Уже при счете 0:2 подопечные Хеймира Хадльгримссона благодаря VAR получили возможность пуститься в погоню, забив с пенальти. Однако Гилфи Сигурдссон умудрился пробить выше ворот. Теперь шансы исландцев на выход в плей-офф минимальны. Кто составит кампанию Хорватии узнаем во вторник, когда на поле "Санкт-Петербург Арены" сойдутся Нигерия и Аргентина».

Новичок ЦСКА не впечатлил

Автор Rusfootball.info Роман Гуськов пользуется матчем чемпионата мира чтобы оценить новичка ЦСКА — исландского защитника Хёрдура Магнуссона.

«Ни для кого не секрет, что Исландия любой аут вблизи чужой штрафной стремится превратить в полноценный стандарт. Однажды и сам Магнуссон запустил мяч на пару десятков метров вперёд в штрафной. Но основным исполнителем аутов является всё же Гунарссон, а Магнуссон в таких случаях отправляется бороться за верховые мячи.

В чужой штрафной у Хёрдура это сегодня не получалось, как и у партнёров в целом. Вот после очередного неудачного аута Нигерия и выстрелила контратакой по его флангу. "Армеец" просто не успел вернуться и угнаться за быстрыми Мусой и Мозесом.

Не стоит делать Магнуссона главным виновником гола – он старался выполнять требования тренера. Но недостаток скорости всё же ощутился. Впрочем, ЦСКА не станет бросать такие ауты, и наверняка лучше организует отход назад при угловых.

Игра сборной Исландии во 2 тайме произвела удручающее впечатление, чего не скажешь о первой половине. Можно сказать, что и лично Магнуссон провёл 2 разных тайма. Но надо понимать, что в сборной он играет не на своей позиции. И, надеюсь, не на той, где его собирается использовать Ганчаренко.

Это высокий, ловкий для своих габаритов центральный защитник, умеющий выбирать позицию, вести борьбу, не дающий обыграть себя 1 в 1. Несмотря на гол из его зоны, не стоит закреплять в уме отрицательное впечатление – в ЦСКА его должны использовать по-другому, а данные у Магнуссона неплохие».

Уход Мусы — потеря для РФПЛ

Глядя на отличную игру Ахмеда Мусы в матче с Исландией, обозреватель «Советского Спорта» Сергей Подгорнов грустит, что нигериец покидает ЦСКА.

«Он достаточно специфичный игрок, на котором потеря практики сказывается особенным образом. Его результативность напрямую зависит от чувства момента: когда совершить ускорение, в какую зону. Если ты сидишь на лавке, это чувство притупляется. Поэтому он с трудом въезжал в игру Гончаренко в первых матчах после возвращения.

Сегодня Муса получил шанс выйти на поле с первых минут. В стартовом матче против Хорватии он появился на поле во втором тайме и совершил лишь одно толковое открывание за полчаса, но в матче с Исландией мы увидели того Ахмеда, которого покупал в свое время чемпионский "Лестер".

Это футболист потрясающего объема. Выиграл борьбу в центре поля, полетел на ближнюю штангу, обработал сильный прострел Виктора Мозеса, который вообще шел на дальний угол вратарской, и следующим касанием сочно пробил под перекладину. Второй гол – просто шедевр! Могучий рывок на 75-й минуте и хладнокровно реализованный выход один на один.

В российском чемпионате так доминировать может, наверное, только Квинси Промес. Но он не играет на чемпионате мира. Уход Мусы — потеря не только для ЦСКА, но и для всей РФПЛ. Если Евгений Гинер смотрел сегодняшний матч Нигерии против Исландии, то еще раз пожалел, что не удалось договориться о продлении аренды нигерийца. А может, все-таки теперь найдет деньги? Говорят, у банков есть какие-то особенные кредитные предложения».

Муса — игрок, который нужно страшиться

Обозреватель ESPN Джефф Карлайлс отдает должное нигерийскому форварду, который уже имеет за плечами дубль в ворота Аргентины. Сумеет ли Муса повторить это достижение?

«Нигерийцы были заинтересованы в том, чтобы реабилитироваться за свое поражение от Хорватии. С этой целью менеджер Гернот Рор выбрал схему с тремя защитниками и двумя форвардами в лице Мусы и Ихеаначо. В целом, замены стократно окупились, благодаря более агрессивной игре.

"Суперорлы" повысили владение до 64,1 процента в первом тайме, и Рор должен был быть доволен тем, как его команда контролировала матч и действовала в атаке. Единственная проблема заключалась в том, что не было никакого завершения этих атака, поскольку нигерийцы не сумели нанести ни одного удара в створ, не говоря уже о голе.

Все изменилось во втором тайме, и Муса оказался тем игроком, делающим разницу, которого нигерийцы искали.

Надо сказать, что изменения Рора повлияли и на оборону. Третий центральный защитник в виде Кеннета Омеруо дал обороне Нигерии больше высоты и надежности. Несомненно, после пары кроссов было несколько тревожных моментов, но в целом Нигерия выглядела более уверенной в обороне, даже с пенальти в концовке, и теперь у них есть четкое представление о том, как они будут двигаться вперед.

Самым большим изменением было добавление Мусы к стартовому составу. Вышедший лишь на замену в стартовом матче форвард "Лестера", выжал из своих моментов максимум, обернувшийся двумя голами. Дубль Мусы в матче чемпионата мира напомнил о том, как он дважды поразил ворота Аргентины на ЧМ-2014 году. Повторение этого через четыре дня, вероятно, приведет к тому, что "СуперОрлы" выйдут в плей-офф».