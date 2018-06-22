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Сегодня в 20:07
ЧМ-2018. Нигерия — Исландия 2:0
Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче группового тура чемпионата мира со счетом 2:0. Оба гола в ворота соперников забил Ахмед Муса.
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Нигерии
Сборная Исландии
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Дубль Мусы принес сборной Нигерии победу над Исландией
Сегодня в 19:55
64 фото
ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
Сборная Бразилии в матче группового этапа ЧМ-2018 сумела обыграть сборную Коста-Рики, забив два гола уже в добавленное время
17:38
83 фото
ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3
Сборная Аргентины провалила матч группового этапа чемпионата мира против сборной Хорватии, пропустив от соперников 3 безответных мяча
Вчера в 22:56
40 фото
ЧМ-2018. Дания — Австралия 1:1
Сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1 на чемпионате мира по футболу
Вчера в 23:31
55 фото
ЧМ-2018. Франция — Перу 1:0
В своем втором матче группового этапа на чемпионате мира сборная Франции обеспечила себе выход в плей-офф, обыграв перуанцев с минимальным счетом
Вчера в 22:13
63 фото
ЧМ-2018. Иран — Испания 0:1
В матче второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Испания в упорном поединке с командой из Ирана одержала победу с минимальным счетом. Гол в ворота иранцев забил Диего Коста
20/06/2018 в 23:22
64 фото
ЧМ-2018. Португалия — Марокко 1:0
В Матче второго тура чемпионата мира в группе В сборная Португалии обыграла Марокко благодаря забитому на 4-й минуте голу Криштиану Роналду
20/06/2018 в 16:07
61 фото
ЧМ-2018. Уругвай — Саудовская Аравия 1:0
Сборная Уругвая обыграла сборную Саудовской Аравии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу и обеспечила себе выход в плей-офф
20/06/2018 в 19:37
100 фото
ЧМ-2018. Россия — Египет 3:1
Сборная России в Санкт-Петербурге обыграла Египет 3:1 на ЧМ-2018 и вышла в 1/8 финала. Фото огненного матча
19/06/2018 в 22:29
72 фото
ЧМ-2018. Польша — Сенегал 1:2
Сборная Польши неожиданно уступила Сенегалу на ЧМ-2018. Фотогалерея матча
19/06/2018 в 19:56
62 фото
ЧМ-2018. Колумбия — Япония 1:2
В Саранске зажгли на матче группового этапа чемпионата мира Колумбия и Япония. Фотогалерея
19/06/2018 в 16:56
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