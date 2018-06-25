Кто к нам с мячом придет? Германия

Рассказываем о четырехкратных чемпионах мира и одной из сильнейших сборных в истории мирового футбола – сборной Германии.

Германия – вторая самая успешная футбольная сборная в мире, четыре раза выигрывавшая титул сильнейшей команды планеты. Лишь Бразилия, с ее пятью титулами, опережает немецкую машину, о которой легендарный английский нападающий Гари Линекер в 1990-м году сказал бессмертную фразу: «Футбол – простая игра. 22 человека гоняют мяч 90 минут, а в конце Германия выигрывает».

Рожденный в империи, поднявшийся при нацизме и победивший при демократии

В этой фразе вся суть немецкого футбола, который оставался успешным на международной арене, несмотря на пережитые страной потрясения в виде двух мировых войн, нацистского режима и разделения на два различных государства. Все знают, что ФРГ и ГДР принимали участие в различных международных соревнованиях как самостоятельные единицы, но после Второй мировой войны еще одна часть современной Германии, провинция Саар, также успела сыграть в Олимпийских играх 1952 года как самостоятельное государство. Лишь в 1957 году Саар, находившийся под протекторатом Франции, окончательно вошел в состав ФРГ, на тот момент уже успевшей стать чемпионом мира.

Несмотря на разделение Германии, современная футбольная сборная страны, начавшая свою историю после обьединения ФРГ и ГДР в 1990 году, ведет корни именно от команды ФРГ. Хотя у ГДР были свои успехи – Олимпийское золото 1976 года, а также финал Олимпийских игр в СССР 1980-го, бронзовые медали Игр в Японии-1962 и в Западной Германии-1972. Правда, стоит признать, что социалистические страны долгое время возили на эти турниры профессионалов под видом «трудовых коллективов», имея заметное преимущество перед соперниками. Так что на уровне чемпионатов мира результаты ГДР были гораздо скромнее – лишь одно участие в финальном турнире 1974 года, а на чемпионат Европы команда и вовсе ни разу не пробилась.

Однако ФРГ и ГДР были уже после войны. А корни немецкого футбола гораздо более глубокие. Первые международные матчи немецкие команды начали играть в конце 19-го века, так что местный футбольный союз был образован в 1900 году, когда Германская империя лишь набирала силу, в ней правил кайзер Вильгельм II, а в Российской империи шесть лет как взошел на престол Николай II (к слову, оба императора были дальними родственниками). В общем, теперь вы можете себе представить, насколько другой тогда был мир и футбол в частности.

Несмотря на ряд международных встреч, первым признанным матчем национальной команды является встреча со Швейцарией 5 апреля 1908 года, в которой немцы проиграли 3:5. Да и в целом ранняя история немецкого футбола не блещет выдающимися результатами – через год Германия потерпела самое крупное поражение в истории от Англии (0:9), зато еще через три в 1912 году сумела одержать самую крупную победу в своей истории. К несчастью для нас, над сборной Российской Империи (16:0). Интересно, что в той игре немецкий футболист Готфрид Фукс забил 10 мячей, установив рекорд результативности игрока в одном матче, который продержался 89 лет, пока в 2001 году форвард сборной Австралии Арчи Томпсон не забил 13 голов в матче своей команды против Американского Самоа (31:0).

Лишь после того, как в Германии закрепился нацистский режим Адольфа Гитлера, известный также как «Третий Рейх», спорт в целом и футбол в частности начал развиваться в стране семимильными шагами. В понимание правящего режима, «доминирующая раса» должна была доминировать во всем – войне, политике, искусстве и, конечно же, спорте. Футбольным мечтам нацистов не суждено было сбыться, но уже послевоенная Германия кроме четырех чемпионатов мира выиграла также три чемпионата Европы и Кубок Конфедераций, а немецкий футбол сейчас считается одним из сильнейших в мире.

Германия на чемпионатах мира

Первый чемпионат мира 1930 года в Уругвае Германия пропустила, что было вполне понятно. Страну захлестнул экономический и политический кризис, в мире бушевала «Великая депрессия», а к власти в Германии рвались нацисты. Но через четыре года Германия, в которой на то время уже закрепилась власть Адольфа Гитлера, приняла участие на чемпионате мира в Италии, где также был свой диктатор, помешанный на мании величия своего народа и мечтавший о возрождении Римской империи – Бенито Муссолини. Завоевание мира оба диктатора начали с завоевания спорта. В 1934 году Италия выиграла свой первый чемпионат мира, а Германия в 1936-м – Олимпийские игры.

Что касается футбола, на первом для себя мундиале немцы выступили очень удачно, заняв третье место. В первом раунде была разбита Бельгия (5:2), во втором немцы одолели Швецию (2:1), и лишь в полуфинале уступили Чехословакии (1:3). Матч за третье место был принципиальным для команды, ведь соперником была Австрия, и Германия одержала трудовую победу (3:2). По иронии судьбы, все четыре страны во время Второй мировой войны оказались завоеваны Германией.

ЧМ-1938. Швейцария — Германия 4:2

Через четыре года на полях Парижа Германия предстала в виде объединенной команды с Австрией, которую несколькими месяцами назад просто оккупировала. Об этой истории мы подробно рассказывали в материале о швейцарской сборной, так что повторяться не будем. Отметим лишь, что вылет в первом раунде от Швейцарии (1:1 и 2:4) стал самым большим позором в истории спорта «Третьего рейха», и до сих пор остается самым худшим результатом сборной Германии на чемпионатах мира.

Германия – одна из немногих стран, сыгравшая на всех чемпионатах мира, если не считать дисквалификацию на чемпионате мира 1950 года в Бразилии. Память о преступлениях нацистов была еще слишком свежа, Федерация футбола Германии была исключена из ФИФА, так что немцев на турнир просто не пустили. Но спустя четыре года в Швейцарии команда приняла участие, и не просто приняла – она выиграла турнир, что стало достаточно неожиданным результатом, и вдвойне приятным для немцев, которые подняли кубок на полях одного из самых принципиальных футбольных соперников. Хотя стоит признать, что соперниками Германия и Швейцарии были только на футбольном поле, зато вне его именно швейцарцы активнее всего выступали за возвращение Германии в состав участников ФИФА.

В группе Германия сначала разбила Турцию (4:1), но затем потерпела унизительное поражение от Венгрии молодого Ференца Пушкаша, ставшего автором одного из голов в ворота немцев (3:8). В дополнительном матче за выход в плей-офф немцы снова не оставили шансов Турции (7:2), попав в четвертьфинале на Югославию, которую удалось выбить всухую (2:0), а затем в полуфинале разбить Австрию (6:1). Проблема же была в том, что в финале Германию снова ждала встреча с Венгрией, не оставившей камня на камне от команды на групповом этапе.

ЧМ-1954. Финал. Германия — Венгрия 3:2

Но уникальность ситуации была в том, что в матче группы наставник Германии Зепп Хербергер (тот самый тренер, который руководил командой на провальном турнире 1938 года) решил схитрить, поставив против венгров резервный состав. В финале же на поле вышла основа, которой удалось сокрушить одну из сильнейших сборных мира на тот момент. Действующие Олимпийские чемпионы вели в счете 2:0 к 10-й минуте матч, в том числе благодаря одному мячу Ференца Пушкаша, но Германия еще до перерыва счет сравняла, а на 84-й минуте фланговый форвард клуба «Рот Вайсс» Хельмут Ран оформил дубль, забив золотой для Германии мяч – 3:2.

Интересно, что тот матч имел громкий скандальный шлейф. Венгрия заявила, что игроки сборной Германии принимали допинг, а сами немцы затем подтвердили, что в перерыве матча игрокам делали уколы витамина «С». Но закон, запрещающий допинг, тогда еще не был принят, и результат оставили в силе, даже несмотря на то, что ряд немецких сборников затем заболел гепатитом.

Благодаря допингу или нет, но Германия стала чемпионом мира, вот только защитить титул спустя четыре года в Швеции не сумела, проиграв в полуфинале хозяевам 1:3, а в матче за третье место еще и Франции (3:6). Неудачным вышел и турнир 1962 года в Чили, где Германия вылетела уже в четвертьфинале, проиграв Югославии (0:1), а Зепп Хербергер подал в отставку.

Под руководством нового наставника Хельмута Шена Германию ждал исторический турнир 1966 года. Исторический своим поражением в финале от Англии. Германия ехала на мундиаль в ранге одного из фаворитов с молодым Францем Беккенбауэром и опытным капитаном Уве Зеелером в составе. И на групповом этапе немцы подтвердили свой статус, разбив Швейцарию (5:0), обыграв Испанию (2:1) и сыграв вничью с Аргентиной (0:0). В первом раунде плей-офф с Уругваем также не возникло проблем (4:0), а в полуфинале «Орлы» достаточно уверенно справились со сборной СССР (2:1), в том самом матче, где Йожеф Сабо получил травму, а Игорь Численко получил красную карточку.

Тот самый гол Джеффри Херста в ворота Германии в финале ЧМ-1966

В финале Германии предстояло сыграть со страной-хозяйкой турнира Англией, в составе которой блистали Бобби Чарльтон, Бобби Мур и Джеффри Херст, выстреливший хет-триком. Но запомнился поединок не столько тремя голами Херста, сколько одни его вторым голом в дополнительное время (основное завершилось вничью 2:2). После удара Херста мяч рикошетом от перекладины опустился на линию, и судья указал на центр поля. Несмотря на все протесты Германии, гол засчитали, Херст затем забил еще один мяч, установив окончательный счет 4:2, Англия стала чемпионом. И лишь спустя годы после специального анализа было установлено, что мяч был засчитан ошибочно.

Германия отомстила Англии спустя четыре года на чемпионате мира 1970 года в Мексике. Выиграв группу с Марокко (2:1), Болгарией (5:2) и Перу (3:1), немцы встретились с родоначальниками футбола уже в четвертьфинале, обыграв их в дополнительное время благодаря голу Герд Мюллера (3:2). И хотя в полуфинале Мюллер забил еще дважды, став с 10 голами лучшим бомбардиром турнира, Германия все же уступила Италии (3:4). Эта «Игра Столетия» считается одной из наиболее драматичных и выдающихся в истории двух сборных, ведь пять из семи мячей команды забили в дополнительное время. В игре за третье место Германия минимально одолела Уругвай (1:0), завоевав четвертый комплект медалей в своей истории.

«Игра Столетия». Полуфинал ЧМ-1970. Германия — Италия 3:4

Но Германия и золотое поколение немецкого футбола только набирали обороты, так что победы были лишь вопросом времени. В 1972 году Германия стала чемпионом Европы, а спустя всего два года на первом домашнем мировом форуме завоевала второй в истории титул чемпионов мира. Это был примечательный турнир, на который впервые пробилась «еще одна Германия» — сборная ГДР. И что еще более интересно, ФРГ и ГДР попали в одну группу, где «Восточные немцы» неожиданно обыграли «Западных» (1:0) заняв первое место.

ГДР против ФРГ. Исторический матч на ЧМ-1974

В любом случае, во второй раунд прошли обе команды, оставив не удел Чили и Австралию. Но если ГДР во втором групповом этапе заняла лишь третье место, уступив путевку в финал Голландии, и в «бронзовый финал» Бразилии, то ФРГ уверенно разобралась с Югославией (2:0), Швецией (4:2) и Польшей (1:0), пробившись в финал, где в решающем матче сумела обыграть Голландию (2:1) с Йоханном Кройффом. «Тотальный футбол» голландцев помог им открыть счет в поединке, но гол Пауля Брейтнера с пенальти и решающий мяч Герда Мюллера принесли Германии второй в истории титул чемпионов мира, а также первый в истории «золотой дубль» — победу в чемпионатах Европы и Мира с интервалом в два года.

Финал ЧМ-1974. Германия — Голландия 2:1

Следующего, третьего по счету титула сильнейшей команды планеты, пришлось ждать 26 лет. На чемпионате мира в Аргентине 1978 года Германия осталась без медалей, заняв третье место во втором групповом раунде, сыграв вничью с Голландией (2:2), Италией (0:0) и сенсационно проиграв Австрии (2:3). К слову, спустя четыре года Германия и Австрия стали соавторами еще одного интересного результата – на первом групповом этапе в последнем туре Австрия минимально проиграла Германии (0:1), что помогло выйти в следующий этап обеим сборным и отсеять по разнице мячей Алжир, которому ФРГ проиграла в первом туре (1:2). Алжир обвинил Германию и Австрию в том, что это был договорной матч, да и сама игра была откровенно странной (австрийцы совсем не стремились отыгрываться после пропущенного на 10-й минуте мяча), но ФИФА не нашла доказательств для дисквалификации команд.

Во втором раунде Германия попала в тяжелейшую группу с Испанией (2:1) и Англией (0:0), пробившись в полуфинал, где ее ждала Франция Мишеля Платини. Этот поединок вошел в истории как один из самых грубых в истории чемпионатов мира. Основное время матча завершилось вничью 1:1, в дополнительное французы забили два гола, но немцы отыгрались благодаря точным ударам Карла-Хайнца Румменигге и Клауса Фишера, и в серии пенальти сумели вырвать победу (5:4).

Правда, на финал у Германии сил уже не хватило – Италия спокойно разбила соперника со счетом 3:1, завоевав третий титул чемпионов мира, и лишив этой возможности Германию. Также, как это сделала в 1986 году в Мексике Аргентина Диего Марадоны. Хотя сам Марадона не забил, но отличились его партнеры Хосе Браун, Хорхе Вальдано и Хорхе Барручага, на что немцы ответили лишь двумя голами Карла-Хайнца Румменигге и Рудольфа Воллера (2:3).

Лишь спустя четыре года в Италии Германия, руководимая новым тренером Францем Беккенбауэром, сумела отомстить Аргентине. Команды снова встретились в финале, снова с Марадоной, которому противостояли Юрген Клинсманн и Лотар Маттеус, а единственный и победный мяч на 85-й минуте с пенальти забил защитник Андреас Бреме (1:0), подарив Германии третий титул в истории.

ЧМ-1990. Финал. Германия — Аргентина 1:0

Дальше началась черная полоса в истории немецкого футбола. На чемпионатах мира 1994 года в США и 1998 года во Франции немцы не пробивались дальше четвертьфиналов. В финале турнира 2002 года в Японии и Корее Германия уступила Бразилии (0:2) с великолепным Роналду, который оформил дубль и побил рекорд Герда Мюллера по количеству голов на чемпионатах мира (15 против 14). На домашнем мундиале 2006 года Германию в полуфинале остановила Италия, а на турнире 2010 года в Южной Африке – Испания (0:1).

Для любой другой сборной планеты такие результаты просто сказка, а большинство команд мечтают хотя бы попасть на чемпионат мира и просто выйти из группы. Но для Германии это были годы неудач и обидных поражений, которые прервались на последнем турнире 2014 года в Бразилии. Там команда под руководством Йоакима Лёва стала автором громкой сенсации, нанеся самое крупное в истории поражение хозяевам чемпионата Бразилии (7:1), а в финале одолев в дополнительное время Аргентину Лео Месси (1:0).

ЧМ-2014. Финал. Германия — Аргентина 1:0

Более того, на этом же турнире Мирослав Клозе забрал у Роналду титул самого результативного игрока чемпионатов мира, забив свой 16-й и последний мяч за сборную в полуфинале с Бразилией. Таким образом, Клозе вернул Германии титул, который ранее был завоеван Гердом Мюллером.

Лучший игрок в истории – Франц Беккенбауэр

Миру известны сотни классных немецких игроков и десятки звезд, среди которых были Лотар Маттеус и Юрген Клинсманн, Герд Мюллер и Карл-Хайн Румменигге, Оливен Кан и Михаэль Баллак, Мирослав Клозе и Лукас Подольски. Всех здесь просто не перечислить, да и не смысла – каждый может найти своего особенного немецкого игрока.

Мы же не будем спорить с большинством экспертов и ФИФА, признавшего величайшим немецким игроком Франца Беккенбауэра. Один из лучших центральных защитников в истории мирового футбола (а может и самый лучший), является олицетворением немецкого футбола – надежный, дисциплинированный, в меру жесткий игрок, не терпевший симуляций и отдававшийся игре на 101%.

Франц Беккенбауэр

На клубном уровне Беккенбауэр стал звездой «Баварии», отыграв за мюнхенскую команду 13 лет – с 1964 по 1977 год. За это время «Кайзер Франц» четыре раза выиграл чемпионат и Кубок Германии и трижды поднял над головой Кубок европейских чемпионов. В составе сборной Беккенбауэр стал чемпионом мира 1974 года как игрок, а затем в 1990 году в Италии уже как тренер.