Дневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения Месси

В воскресенье, 24 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три заключительно матча второго тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.

Матч дня

Возможно, не все этого ожидали, но самым конкурентным оказался матч между сборными Японии и Сенегала, который прошел в Екатеринбурге.

На поле вышли лидеры группы H, не желавшие терять очки, поэтому мы увидели много борьбы на каждом участке поля.

Команды подарили болельщикам действительно увлекательное зрелище – четыре гола, двадцать ударов по воротам, семь угловых и многочисленное количество «стандартов».

Голы влетали в ворота на любой вкус: здесь вам и ошибка вратаря Кавасимы, выбившего мяч прямо на ногу Мане, и бильярдный удар Инуи, и силовой выстрел Вага, и суматошная реализация Хонды.

К слову о Хонде – экс-игрок ЦСКА стал первым японцем, забившим на трех разных чемпионатах мира. Восемь лет назад в ЮАР он забил два гола, а четыре года назад в Бразилии – один.

Теперь у Японии и Сенегала абсолютно идентичные показатели по очкам, забитым и пропущенным мячам. «Самураи» имеют преимущество лишь по очкам фейр-плей.

Герой дня

Главным героем игрового дня стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, который помог своей команде разгромить Панаму со счетом 6:1.

Знаете, сколько голов забил игрок «Тоттенхэма»? Ровно половину, то есть три. При этом особых усилий для этого он не приложил.

Кейн реализовал два пенальти, заработав только один из них, а в моменте с еще одним голом и вовсе оказался в нужном месте в нужное время, просто подставившись под траекторию полета мяча после удара Рубена Лофтуса-Чика.

Теперь на счету Кейна пять забитых мячей на ЧМ-2018. Он возглавил бомбардирскую гонку, опередив Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, у которых по четыре точных удара.

Игра против Панамы позволила Кейну установить несколько важных достижений. Во-первых, он стал первым игроком сборной Англии после Джеффри Херста, оформившим хет-трик в матче чемпионата мира. Все ждали этого момента больше 50 лет! Во-вторых, не меньше трех голов на групповом этапе чемпионатов мира раньше забивали только двое англичан – Гари Линекер и Роджер Хант.

До этого дня сборная Англии ни разу не забивала шесть голов в одном матче чемпионата мира. Вот так переписываются рекорды!

Неудачники дня

Не будем выделять какого-то одного неудачника, тем более что все они находятся в одной команде – сборной Польши.

Подопечные Адама Навалки приехали в Россию далеко не главным фаворитом ЧМ-2018, но все же большинство экспертов было уверенно, что они как минимум выйдут из своей группы, которая на первый взгляд казалась проходной.

Однако очередной крупный турнир обернулся для поляков очередной катастрофой – дальше группового этапа на мировых первенствах они не проходят с 1986 года. Не суждено это сделать и в этот раз.

После поражения от Сенегала со счетом 1:2 в сердцах польских болельщиков еще теплилась надежда, что это всего лишь недоразумение, но сегодняшняя игра с Колумбией подтвердила их самые страшные ожидания – Польшу ждал новый провал и поражение 0:3.

Роберт Левандовски Getty Images

Роберт Левандовски и компания оказались попросту не готовы к чемпионату мира. Команда, которая наносит в створ ворот соперника всего два удара, тем более в столь ответственном матче, не имеет права на попадание в плей-офф.

Полякам придется смириться со своей непростой судьбой и готовиться к игре против Японии, в которой они будут бороться только за свой престиж.

Гол дня

Гол сборной Панамы в ворота команды Англии по красоте вряд ли сравнится с ударом Джесси Лингарда, но победить в нашей номинации он имеет полное право, ведь точно войдет в историю.

Дело в том, что гол защитника Фелипе Балоя, забитый на 78-й минуте после розыгрыша штрафного удара, стал для сборной Панамы первым на чемпионатах мира!

Именно благодаря нему весь народ Панамы не ощутил горечи поражения и даже после финального свистка искренне радовался своей маленькой победе.

37-летний Балой стал четвертым самым возрастным футболистом, отличившимся в финальной части чемпионата мира. Более старшими авторами мячей были только Роже Милла, Гуннар Грен и Куаутемок Бланко.

Радость футболистов сборной Панамы Getty Images

Курьез дня

В матче после Панама – Англия после второго гола «трех львов» случился очень забавный эпизод. В тот момент, когда подопечные Гарета Саутгейта отмечали взятие ворот, команда Эрнана Дарио Гомеса оперативно доставила мяч в центр поля, разыграла его и бросилась на ворота Джордана Пикфорда, стоявшего на своей половине поля в абсолютном одиночестве. Рвение панамцев, впрочем, быстро остановил арбитр из Египта.

Почему же так вышло? Скорее всего, футболисты сборной Панамы просто повелись на шутку из Twitter, которая набрала большую популярность. Согласно обманчивому сообщению: ФИФА разрешает вводить мяч в игру, если все игроки, забившей команды, покинули половину поля противника.

Увидев, что все англичане празднуют гол около трибуны, то есть не находятся на поле, панамцы решили воспользоваться этим и забить гол без сопротивления.

Именинник дня

Свой 31-й день рождения в России отпраздновал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который в первой половине дня упорно тренировался, готовясь к игре с Нигерий, и лишь ближе к вечеру перешел к празднованию.

Месси поздравили его партнеры по команде и представители тренерского штаба. В честь этого события был приготовлен праздничный торт.

К поздравлениям Месси присоединились и отдельные футболисты, среди которого его бывший коллега по «Барселоне» Неймар.

В России у Месси пока не было много поводов для радости, ведь в двух сыгранных матчах группового этапа Аргентина набрала всего одно очко и рискует не выйти в 1/8 финала.

Травма дня

Победа над сборной Польши подарила команде Колумбии много радости, но нашлась и своя ложка дегтя в бочке меда.

Еще в первом тайме колумбийцы потеряли полузащитника Абеля Агилара, получившего травму приводящей мышцы.

Пока рано говорить, как долго он будет восстанавливаться, но риск пропуска ближайших встреч довольно велик, ведь Агилар не смог самостоятельно покинуть поле – его выносили на носилках.

Порядок дня

Напоследок стоит отметить чистоплотность японских болельщиков, которые после матча с Сенегалом принялись… убирать мусор на трибунах.

Хотелось бы, чтобы достойный пример гостей из Японии стал заразительным, но что-то нам подсказывает, что наши люди к подобному имеют крепкий иммунитет.