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    Дневник ЧМ-2018. Три гола Кейна, достижение Панамы и день рождения Месси

    О главных событиях одиннадцатого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

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    Короче, ЧМ. 23 и 24 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 22:55
    • Сборная Польши проиграла Колумбии и лишилась шансов на выход в плей-офф
  • 19:51
    • Матч сборных Японии и Сенегала завершился результативной ничьей
  • 22:04
    • Российские волейболисты стали вторыми на предварительном этапе Лиги наций
  • 21:35
    • СМИ: Салах хочет уйти из сборной Египта из-за Кадырова
  • 20:16
    • Чилич отыграл матчбол и победил Джоковича в финале турнира в Лондоне
  • 19:19
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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    В воскресенье, 24 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три заключительно матча второго тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Матч дня

    Возможно, не все этого ожидали, но самым конкурентным оказался матч между сборными Японии и Сенегала, который прошел в Екатеринбурге.

    На поле вышли лидеры группы H, не желавшие терять очки, поэтому мы увидели много борьбы на каждом участке поля.

    Команды подарили болельщикам действительно увлекательное зрелище – четыре гола, двадцать ударов по воротам, семь угловых и многочисленное количество «стандартов».

  • ЧМ-2018. Япония — Сенегал 2:2
  • 72 фото
  • Вчера

    • Голы влетали в ворота на любой вкус: здесь вам и ошибка вратаря Кавасимы, выбившего мяч прямо на ногу Мане, и бильярдный удар Инуи, и силовой выстрел Вага, и суматошная реализация Хонды.

    К слову о Хонде – экс-игрок ЦСКА стал первым японцем, забившим на трех разных чемпионатах мира. Восемь лет назад в ЮАР он забил два гола, а четыре года назад в Бразилии – один.

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    • Теперь у Японии и Сенегала абсолютно идентичные показатели по очкам, забитым и пропущенным мячам. «Самураи» имеют преимущество лишь по очкам фейр-плей.

    Герой дня

    Главным героем игрового дня стал нападающий сборной Англии Гарри Кейн, который помог своей команде разгромить Панаму со счетом 6:1.

    Знаете, сколько голов забил игрок «Тоттенхэма»? Ровно половину, то есть три. При этом особых усилий для этого он не приложил.

    Кейн реализовал два пенальти, заработав только один из них, а в моменте с еще одним голом и вовсе оказался в нужном месте в нужное время, просто подставившись под траекторию полета мяча после удара Рубена Лофтуса-Чика.

    Теперь на счету Кейна пять забитых мячей на ЧМ-2018. Он возглавил бомбардирскую гонку, опередив Криштиану Роналду и Ромелу Лукаку, у которых по четыре точных удара.

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    • Игра против Панамы позволила Кейну установить несколько важных достижений. Во-первых, он стал первым игроком сборной Англии после Джеффри Херста, оформившим хет-трик в матче чемпионата мира. Все ждали этого момента больше 50 лет! Во-вторых, не меньше трех голов на групповом этапе чемпионатов мира раньше забивали только двое англичан – Гари Линекер и Роджер Хант.

    До этого дня сборная Англии ни разу не забивала шесть голов в одном матче чемпионата мира. Вот так переписываются рекорды!

    Неудачники дня

    Не будем выделять какого-то одного неудачника, тем более что все они находятся в одной команде – сборной Польши.

    Подопечные Адама Навалки приехали в Россию далеко не главным фаворитом ЧМ-2018, но все же большинство экспертов было уверенно, что они как минимум выйдут из своей группы, которая на первый взгляд казалась проходной.

    Однако очередной крупный турнир обернулся для поляков очередной катастрофой – дальше группового этапа на мировых первенствах они не проходят с 1986 года. Не суждено это сделать и в этот раз.

  • ЧМ-2018. Польша — Колумбия 0:3
  • 54 фото
  • Вчера

    • После поражения от Сенегала со счетом 1:2 в сердцах польских болельщиков еще теплилась надежда, что это всего лишь недоразумение, но сегодняшняя игра с Колумбией подтвердила их самые страшные ожидания – Польшу ждал новый провал и поражение 0:3.

    Роберт Левандовски

    Роберт Левандовски и компания оказались попросту не готовы к чемпионату мира. Команда, которая наносит в створ ворот соперника всего два удара, тем более в столь ответственном матче, не имеет права на попадание в плей-офф.

    Полякам придется смириться со своей непростой судьбой и готовиться к игре против Японии, в которой они будут бороться только за свой престиж.

    Гол дня

    Гол сборной Панамы в ворота команды Англии по красоте вряд ли сравнится с ударом Джесси Лингарда, но победить в нашей номинации он имеет полное право, ведь точно войдет в историю.

    Дело в том, что гол защитника Фелипе Балоя, забитый на 78-й минуте после розыгрыша штрафного удара, стал для сборной Панамы первым на чемпионатах мира!

  • ЧМ-2018. Англия — Панама 6:1
  • 72 фото
  • Вчера

    • Именно благодаря нему весь народ Панамы не ощутил горечи поражения и даже после финального свистка искренне радовался своей маленькой победе.

    37-летний Балой стал четвертым самым возрастным футболистом, отличившимся в финальной части чемпионата мира. Более старшими авторами мячей были только Роже Милла, Гуннар Грен и Куаутемок Бланко.

    Радость футболистов сборной Панамы

    Курьез дня

    В матче после Панама – Англия после второго гола «трех львов» случился очень забавный эпизод. В тот момент, когда подопечные Гарета Саутгейта отмечали взятие ворот, команда Эрнана Дарио Гомеса оперативно доставила мяч в центр поля, разыграла его и бросилась на ворота Джордана Пикфорда, стоявшего на своей половине поля в абсолютном одиночестве. Рвение панамцев, впрочем, быстро остановил арбитр из Египта.

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    • Почему же так вышло? Скорее всего, футболисты сборной Панамы просто повелись на шутку из Twitter, которая набрала большую популярность. Согласно обманчивому сообщению: ФИФА разрешает вводить мяч в игру, если все игроки, забившей команды, покинули половину поля противника.

    Увидев, что все англичане празднуют гол около трибуны, то есть не находятся на поле, панамцы решили воспользоваться этим и забить гол без сопротивления.

    Именинник дня

    Свой 31-й день рождения в России отпраздновал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, который в первой половине дня упорно тренировался, готовясь к игре с Нигерий, и лишь ближе к вечеру перешел к празднованию.

    Месси поздравили его партнеры по команде и представители тренерского штаба. В честь этого события был приготовлен праздничный торт.

    К поздравлениям Месси присоединились и отдельные футболисты, среди которого его бывший коллега по «Барселоне» Неймар.

    В России у Месси пока не было много поводов для радости, ведь в двух сыгранных матчах группового этапа Аргентина набрала всего одно очко и рискует не выйти в 1/8 финала.

    Травма дня

    Победа над сборной Польши подарила команде Колумбии много радости, но нашлась и своя ложка дегтя в бочке меда.

    Еще в первом тайме колумбийцы потеряли полузащитника Абеля Агилара, получившего травму приводящей мышцы.

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    • Пока рано говорить, как долго он будет восстанавливаться, но риск пропуска ближайших встреч довольно велик, ведь Агилар не смог самостоятельно покинуть поле – его выносили на носилках.

    Порядок дня

    Напоследок стоит отметить чистоплотность японских болельщиков, которые после матча с Сенегалом принялись… убирать мусор на трибунах.

    Хотелось бы, чтобы достойный пример гостей из Японии стал заразительным, но что-то нам подсказывает, что наши люди к подобному имеют крепкий иммунитет.

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