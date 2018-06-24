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Сегодня в 22:37
ЧМ-2018. Польша — Колумбия 3:0
Сборная Колумбии уверенно разобралась с командой из Польши в третьем матче группового этапа ЧМ-2018. Авторами голов стали Йерри Мина, Радамель Фалькао и Хуан Куадрадо.
Фото
GettyImages
Чемпионат мира по футболу-2018
Сборная Польши
Сборная Колумбии
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Сборная Колумбии обыгрывает Польшу после первого тайма
Сегодня в 21:49
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ЧМ-2018. Англия — Панама 6:1
В матче группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Англии расстреляла ворота сборной Панамы. Фотогалерея
17:15
72 фото
ЧМ-2018. Япония — Сенегал 2:2
Сборные Японии и Сенегала сыграли в Екатеринбурге матч группового этапа чемпионата мира. Встреча завершилась с ничейным результатом
19:34
86 фото
ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
Сборная Германии вырвала победу у Швеции 2:1 на ЧМ-2018 и сохранила шансы на выход в плей-офф. Красивые фото
Вчера в 22:18
75 фото
ЧМ-2018. Бельгия — Тунис 5:2
В матче группового этапа на ЧМ-2018 сборная Бельгии разгромила команду из Туниса, забив в ворота соперников 5 голов
Вчера в 19:38
70 фото
ЧМ-2018. Южная Корея — Мексика 2:1
Сборная Мексики в матче группового этапа чемпионата мира по футболу обыграла сборную Южной Кореи со счетом 2:1
Вчера в 20:18
64 фото
ЧМ-2018. Бразилия — Коста-Рика 2:0
Сборная Бразилии в матче группового этапа ЧМ-2018 сумела обыграть сборную Коста-Рики, забив два гола уже в добавленное время
22/06/2018 в 17:38
68 фото
ЧМ-2018. Сербия — Швейцария 1:2
Сборная Швейцарии добилась волевой победы в матче группы E ЧМ-2018 над Сербией
22/06/2018 в 23:16
65 фото
ЧМ-2018. Нигерия — Исландия 2:0
Сборная Нигерии обыграла Исландию в матче группового тура чемпионата мира со счетом 2:0. Оба гола в ворота соперников забил Ахмед Муса
22/06/2018 в 20:07
83 фото
ЧМ-2018. Аргентина — Хорватия 0:3
Сборная Аргентины провалила матч группового этапа чемпионата мира против сборной Хорватии, пропустив от соперников 3 безответных мяча
21/06/2018 в 22:56
40 фото
ЧМ-2018. Дания — Австралия 1:1
Сборные Дании и Австралии сыграли вничью 1:1 на чемпионате мира по футболу
21/06/2018 в 23:31
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