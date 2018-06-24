Никто не расстроился. Англия и Панама добились своих целей

Такие матчи тоже нужны

Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов признал, что сборная Панамы во многом случайно попала на чемпионат мира, но подчеркнул, что подобные команды должны присутствовать на мировых первенствах.

«Они [панамцы] понимали, что матч вряд ли даст много поводов для радости, поэтому отрывались накануне. И кутили, как в последний раз.

5:0 к перерыву – доказательство их правоты. И суровое свидетельство случайности попадания сюда Панамы. Зануды скажут что-то об уровне чемпионата мира, но, по-моему, такие матчи тоже нужны. Про них песни поют. Футбол он ведь не только про жесткую борьбу и конкуренцию, он и про такой легкий кураж.

Сборная Панамы забавная. 100-килограммовый защитник Торрес с дредами и татуировками больше похож на спасателя Малибу, чем на футболиста. При счете 1:0 он запомнился тем, что включился в борьбу между Лингардом и Эскобаром и так навалился на обоих, что не оставил выбора судье – пенальти. Торрес не успел за Стерлингом в моменте с четвертым мячом, и он громче всех спорил с судьей, когда панамцам не дали разыграть мяч, пока англичане праздновали второй гол. Веселый человек.

Но был в этот вечер не только смех, была и красота. Гол Лингарда обводящим ударом в дальний угол, например», — подчеркивает Зеленов.

Хет-трик налегке

Дария Конурбаева в своем блоге на Sports.ru заметила, с какой легкостью Гарри Кейн оформил хет-трик.

«На хет-трик на чемпионате мира (всего третий в истории сборной Англии после Джеффри Херста в 1966-м и Гари Линекера в 1986-м) Кейну понадобилось 40 минут. За это время он ускорился примерно столько же раз, сколько забил: радостные забеги к болельщикам после ударов с пенальти дополнил рывок вдогонку празднующему Джону Стоунзу.

Все остальное время Харри провел примерно так: засматривался на то, как Англия отбивается в защите. Лишь раз в начале матча он пришел к своим воротам, когда Панама подавала штрафной, и выбил мяч головой. Больше возвращаться в оборону не понадобилось. Пешком перемещался по половине поля Панамы, оглядываясь поочередно на Торреса и Эскобара.

Кейн вызывал у панамцев искреннюю ярость: на угловых они облепляли Харри, как мошки в Волгограде, за что постоянно получали выговоры от арбитра. Кейн лишь миролюбиво разводил руками.

Еще больше панамцев бесили пенальти; и пока они кричали на судью, Кейн все тем же неспешным шагом подходил к мячу, поглаживая, ставил его на 11-метровую отметку и оба раза бил в один и тот же, правый от вратаря угол.

Третий гол, оформивший хет-трик, выглядел так же нелепо, как сам матч к этому моменту. Лофтус-Чик прорвался к штрафной, ударил и вполне заслужил, чтобы гол записали на него. Но Кейн не успел убрать ногу, чудом избежал офсайда – и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Пять мячей в двух матчах Харри забил, нанеся четыре удара в створ», — отмечает Конурбаева.

Кейн хорош, но помним про Лингарда

Автор «Советского спорта» Евгений Ломоносов призвал не забывать о том, как хорошо сыграл Джесси Лингард.

«Говорят, что в жизни все возвращается. Награда нашла героя в игре Панамой. Лингард изобрел сразу два гола. Во-первых, заработал пенальти, с которого Гарри Кейн забил свой первый гол в матче. Эскобар нарушил правила, так как Джесси своевременно нырнул в свободную зону. Кстати, созданную Кейном.

Во-вторых, седьмой номер забил сам. Предварительно сместившись к дуге штрафной площади с фланга и сыграв в стенку с Рахимом Стерлингом. Гол восхитил Гарета Саутгейта, в чем он признался после финального свистка.

Перед игрой с Панамой Саутгейт сказал, что его дружине нужно играть в свой футбол, а атакующим футболистам необходимо создавать друг другу зоны и правильно в них ускоряться. Лингард – тот, кто делает это блестяще. Вот уже второй такой матч.

Интересно, что Лингард в матче с Панамой покинул поле вместе с Гарри Кейном – уже на 63-й минуте. Символично, что ушли два самых ярких игрока. Саутгейт понимает, что такие активы нужно беречь. Впереди у Англии возможен долгий путь. Таким его постараются сделать два парня, присевшие передохнуть», — пишет Ломоносов.

Исторический гол

Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин выделил тот факт, что сборная Панамы все же забила свой первый гол на чемпионатах мира.

«Панама до конца встречи изо всех сил стараться отличиться хотя бы однажды. Получалось у нее далеко не все, но своей старательностью и упорством она все-таки заслужила первый гол на чемпионате мира.

Его творцами стали вышедшие на замену игроки — Авила выполнил подачу со штрафного на Балоя, который переправил мяч в сетку из района 11-метровой отметки. Что ж, хоть эти парни вписали свое имя в историю и теперь всем могут рассказывать, что они забивали родоначальникам футбола.

Меж тем, это никак не спасает сборную Панамы от вылета из турнира по завершению групповой стадии. В последнем матче они только могут скрасить свое положение и попытаться отобрать очки у сборной Туниса.

А сборная Англии, как мы говорили выше, обеспечила себе выход в плей-офф, и теперь перед ней стоит задача в очном споре со сборной Бельгии выяснить, кто в итоге окажется на первом месте», — замечает Долинин.

Панамский праздник

Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров заметил, что поражение вовсе не расстроило Панаму, а все благодаря забитому голу.

«Парадоксально, но факт. После финального свистка египтянина Геада Гриша в Нижнем Новгороде можно было подумать, что победила команда в красном. То есть, Панама. Эрнан Гомес, главный тренер, с улыбкой что-то рассказывал Гарету Саутгейту, сохранявшему невозмутимое выражение лица.

Футболисты один за одним подходили к Фелипе Балою, обнимали своего ветерана и хлопали того по спине. Болельщики на трибунах трясли кулаками и улыбаясь, позировали операторам. Тем временем Гарри Кейн, капитан сборной Англии, шел через поле с таким видом, будто это не он возглавил гонку бомбардиров ЧМ — 2018, каких-то полчаса назад оформив хет-трик.

Таким развитием событий и прекрасен чемпионат мира среди 32 команд. Не всем из них надо кровь из носа выходить не просто в плей-офф, а как минимум до четвертьфинала. Иначе турнир можно считать проваленным. Нет, есть и такие, как Панама, для кого за радость сам факт участия в чемпионате мира.

Для "канальщиков" это дебютный мундиаль, поэтому они стараются брать от жизни все, особо не запариваясь от девяти пропущенных мячей в двух первых турах группового этапа. Все-таки в соперниках не абы кто, а ведущие европейские футболисты, играющие в топ-клубах.

Именно поэтому гол в ворота англичан стал для Панамы — событием планетарного масштаба. Местные комментаторы, плакавшие в прямом эфире во время исполнения гимна страны, на 78-й минуте нижегородского матча стали самыми счастливыми людьми на планете. Первый гол в истории на чемпионатах мира! Его автор – Балой — самый возрастной игрок сборной, до этого забивавший за национальную команду лишь трижды (в 2004-м, 2007-м и 2016-м годах). Жена 37-летнего Фелипе, сын и дочка, сидевшие на трибуне "Нижнего Новгорода", не могли скрыть эмоций, переполнявших их в столь знаменательный момент», — описывает ситуацию Макаров.