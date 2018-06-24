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    Никто не расстроился. Англия и Панама добились своих целей

    Реакция СМИ на крупную победу подопечных Гарета Саутгейта в матче чемпионата мира

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    Гарри Кейн
    Гарри Кейн
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    Сборная Англии одержала крупную победу над командой Панамы со счетом 6:1 в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018. Хет-трик оформил Гарри Кейн, два гола на свой счет записал Джон Стоунз, еще один точный удар нанес Джесси Лингард. У панамцев отличился Фелипе Балой. Мы решили узнать, как на это отреагировали СМИ.
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    Такие матчи тоже нужны

    Журналист «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов признал, что сборная Панамы во многом случайно попала на чемпионат мира, но подчеркнул, что подобные команды должны присутствовать на мировых первенствах.

    «Они [панамцы] понимали, что матч вряд ли даст много поводов для радости, поэтому отрывались накануне. И кутили, как в последний раз.

    5:0 к перерыву – доказательство их правоты. И суровое свидетельство случайности попадания сюда Панамы. Зануды скажут что-то об уровне чемпионата мира, но, по-моему, такие матчи тоже нужны. Про них песни поют. Футбол он ведь не только про жесткую борьбу и конкуренцию, он и про такой легкий кураж.

  • ЧМ-2018. Англия — Панама 6:1
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    • Сборная Панамы забавная. 100-килограммовый защитник Торрес с дредами и татуировками больше похож на спасателя Малибу, чем на футболиста. При счете 1:0 он запомнился тем, что включился в борьбу между Лингардом и Эскобаром и так навалился на обоих, что не оставил выбора судье – пенальти. Торрес не успел за Стерлингом в моменте с четвертым мячом, и он громче всех спорил с судьей, когда панамцам не дали разыграть мяч, пока англичане праздновали второй гол. Веселый человек.

    Но был в этот вечер не только смех, была и красота. Гол Лингарда обводящим ударом в дальний угол, например», — подчеркивает Зеленов.

    Хет-трик налегке

    Дария Конурбаева в своем блоге на Sports.ru заметила, с какой легкостью Гарри Кейн оформил хет-трик.

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    • «На хет-трик на чемпионате мира (всего третий в истории сборной Англии после Джеффри Херста в 1966-м и Гари Линекера в 1986-м) Кейну понадобилось 40 минут. За это время он ускорился примерно столько же раз, сколько забил: радостные забеги к болельщикам после ударов с пенальти дополнил рывок вдогонку празднующему Джону Стоунзу.

    Все остальное время Харри провел примерно так: засматривался на то, как Англия отбивается в защите. Лишь раз в начале матча он пришел к своим воротам, когда Панама подавала штрафной, и выбил мяч головой. Больше возвращаться в оборону не понадобилось. Пешком перемещался по половине поля Панамы, оглядываясь поочередно на Торреса и Эскобара.

    Кейн вызывал у панамцев искреннюю ярость: на угловых они облепляли Харри, как мошки в Волгограде, за что постоянно получали выговоры от арбитра. Кейн лишь миролюбиво разводил руками.

    Еще больше панамцев бесили пенальти; и пока они кричали на судью, Кейн все тем же неспешным шагом подходил к мячу, поглаживая, ставил его на 11-метровую отметку и оба раза бил в один и тот же, правый от вратаря угол.

    Третий гол, оформивший хет-трик, выглядел так же нелепо, как сам матч к этому моменту. Лофтус-Чик прорвался к штрафной, ударил и вполне заслужил, чтобы гол записали на него. Но Кейн не успел убрать ногу, чудом избежал офсайда – и вышел в лидеры гонки бомбардиров. Пять мячей в двух матчах Харри забил, нанеся четыре удара в створ», — отмечает Конурбаева.

    Кейн хорош, но помним про Лингарда

    Автор «Советского спорта» Евгений Ломоносов призвал не забывать о том, как хорошо сыграл Джесси Лингард.

    «Говорят, что в жизни все возвращается. Награда нашла героя в игре Панамой. Лингард изобрел сразу два гола. Во-первых, заработал пенальти, с которого Гарри Кейн забил свой первый гол в матче. Эскобар нарушил правила, так как Джесси своевременно нырнул в свободную зону. Кстати, созданную Кейном.

    Во-вторых, седьмой номер забил сам. Предварительно сместившись к дуге штрафной площади с фланга и сыграв в стенку с Рахимом Стерлингом. Гол восхитил Гарета Саутгейта, в чем он признался после финального свистка.

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    • Перед игрой с Панамой Саутгейт сказал, что его дружине нужно играть в свой футбол, а атакующим футболистам необходимо создавать друг другу зоны и правильно в них ускоряться. Лингард – тот, кто делает это блестяще. Вот уже второй такой матч.

    Интересно, что Лингард в матче с Панамой покинул поле вместе с Гарри Кейном – уже на 63-й минуте. Символично, что ушли два самых ярких игрока. Саутгейт понимает, что такие активы нужно беречь. Впереди у Англии возможен долгий путь. Таким его постараются сделать два парня, присевшие передохнуть», — пишет Ломоносов.

    Исторический гол

    Обозреватель Rusfootball.info Иван Долинин выделил тот факт, что сборная Панамы все же забила свой первый гол на чемпионатах мира.

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    • «Панама до конца встречи изо всех сил стараться отличиться хотя бы однажды. Получалось у нее далеко не все, но своей старательностью и упорством она все-таки заслужила первый гол на чемпионате мира.

    Его творцами стали вышедшие на замену игроки — Авила выполнил подачу со штрафного на Балоя, который переправил мяч в сетку из района 11-метровой отметки. Что ж, хоть эти парни вписали свое имя в историю и теперь всем могут рассказывать, что они забивали родоначальникам футбола.

    Меж тем, это никак не спасает сборную Панамы от вылета из турнира по завершению групповой стадии. В последнем матче они только могут скрасить свое положение и попытаться отобрать очки у сборной Туниса.

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    • А сборная Англии, как мы говорили выше, обеспечила себе выход в плей-офф, и теперь перед ней стоит задача в очном споре со сборной Бельгии выяснить, кто в итоге окажется на первом месте», — замечает Долинин.

    Панамский праздник

    Корреспондент «Спорта День за Днем» Александр Макаров заметил, что поражение вовсе не расстроило Панаму, а все благодаря забитому голу.

    «Парадоксально, но факт. После финального свистка египтянина Геада Гриша в Нижнем Новгороде можно было подумать, что победила команда в красном. То есть, Панама. Эрнан Гомес, главный тренер, с улыбкой что-то рассказывал Гарету Саутгейту, сохранявшему невозмутимое выражение лица.

    Футболисты один за одним подходили к Фелипе Балою, обнимали своего ветерана и хлопали того по спине. Болельщики на трибунах трясли кулаками и улыбаясь, позировали операторам. Тем временем Гарри Кейн, капитан сборной Англии, шел через поле с таким видом, будто это не он возглавил гонку бомбардиров ЧМ — 2018, каких-то полчаса назад оформив хет-трик.

    Таким развитием событий и прекрасен чемпионат мира среди 32 команд. Не всем из них надо кровь из носа выходить не просто в плей-офф, а как минимум до четвертьфинала. Иначе турнир можно считать проваленным. Нет, есть и такие, как Панама, для кого за радость сам факт участия в чемпионате мира.

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    • Для "канальщиков" это дебютный мундиаль, поэтому они стараются брать от жизни все, особо не запариваясь от девяти пропущенных мячей в двух первых турах группового этапа. Все-таки в соперниках не абы кто, а ведущие европейские футболисты, играющие в топ-клубах.

    Именно поэтому гол в ворота англичан стал для Панамы — событием планетарного масштаба. Местные комментаторы, плакавшие в прямом эфире во время исполнения гимна страны, на 78-й минуте нижегородского матча стали самыми счастливыми людьми на планете. Первый гол в истории на чемпионатах мира! Его автор – Балой — самый возрастной игрок сборной, до этого забивавший за национальную команду лишь трижды (в 2004-м, 2007-м и 2016-м годах). Жена 37-летнего Фелипе, сын и дочка, сидевшие на трибуне "Нижнего Новгорода", не могли скрыть эмоций, переполнявших их в столь знаменательный момент», — описывает ситуацию Макаров.

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