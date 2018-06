Дневник ЧМ-2018. Камбэк Германии, бельгийская феерия и юбилей Чичарито

Главным событием дня и настоящим остросюжетным триллером стал матч Германии и Швеции. Действующие чемпионы мира, не впечатлившие в первом матче, проигранном Мексике со счетом 0:1, с первых же минут бросились в атаку. Казалось, дело пахнет разгромом.

Но шведы, сдержав первый натиск, не стали тушеваться, сами ответив настолько острой атакой, что если бы не арбитр-ретроград Шимон Марциняк, не ставший пользоваться видеповторами, она бы закончилась пенальти — Берга в немецкой штрафной откровенно роняли.

После того, как из-за травмы пришлось менять Себстьяна Руди, игра немцев и вовсе начала расползаться по швам. А тут и шведы забили еще до перерыва, и перед Йоахимиом Левом во весь рост встала перспектива вылета с чемпионата мира еще на групповом этапе.

Впрочем, почти начала второго тайма вечный неудачник Марко Ройс, из-за травм пропустивший два последних крупных турнира, удачно подставил ногу, сравняв счет. Положение немцем улучшилось, но довольно незначительно — шансов остаться на мундиале все еще было слишком мало.

Масло в огонь подлило и то, что к 82-й минуте Германия осталась в меньшинстве — Жером Боатенг за десять минут получил две карточки. Тем не менее немцы сумели показать характер, устроив финальный навал, и сначала Юлиан Брандт проверил на прочность штангу, а в компенсированное время Бундестим получила право на стандарт, реализация которого принесла долгожданную победу.

Гари Линекер давно придумал объяснение этому феномену. Сегодня он его переформулировал.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.