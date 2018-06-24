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    Дневник ЧМ-2018. Камбэк Германии, бельгийская феерия и юбилей Чичарито

    О главных событиях десятого игрового дня на чемпионате мира по футболу в России

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Германии Футбол Германии Сборная Бельгии Сборная Туниса Сборная Швеции Сборная Южной Кореи Сборная Мексики Календарь и таблицы ЧМ-2018
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    В субботу, 23 июня, на чемпионате мира по футболу, проходящем в России, состоялись три матча 2-го тура группового этапа. LiveSport.Ru подводит итоги игрового дня.
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    Событие дня

    Главным событием дня и настоящим остросюжетным триллером стал матч Германии и Швеции. Действующие чемпионы мира, не впечатлившие в первом матче, проигранном Мексике со счетом 0:1, с первых же минут бросились в атаку. Казалось, дело пахнет разгромом.

    Но шведы, сдержав первый натиск, не стали тушеваться, сами ответив настолько острой атакой, что если бы не арбитр-ретроград Шимон Марциняк, не ставший пользоваться видеповторами, она бы закончилась пенальти — Берга в немецкой штрафной откровенно роняли.

  • ЧМ-2018. Германия — Швеция 2:1
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    • После того, как из-за травмы пришлось менять Себстьяна Руди, игра немцев и вовсе начала расползаться по швам. А тут и шведы забили еще до перерыва, и перед Йоахимиом Левом во весь рост встала перспектива вылета с чемпионата мира еще на групповом этапе.

    Впрочем, почти начала второго тайма вечный неудачник Марко Ройс, из-за травм пропустивший два последних крупных турнира, удачно подставил ногу, сравняв счет. Положение немцем улучшилось, но довольно незначительно — шансов остаться на мундиале все еще было слишком мало.

    Боатенг оказал Германии медвежью услугу
    Фото:Getty Images

    Масло в огонь подлило и то, что к 82-й минуте Германия осталась в меньшинстве — Жером Боатенг за десять минут получил две карточки. Тем не менее немцы сумели показать характер, устроив финальный навал, и сначала Юлиан Брандт проверил на прочность штангу, а в компенсированное время Бундестим получила право на стандарт, реализация которого принесла долгожданную победу.

    Гари Линекер давно придумал объяснение этому феномену. Сегодня он его переформулировал.

    Вся борьба в этой группе впереди. Даже мексиканцы не могут спать спокойно. Поражение от Швеции может отправить домой именно их.

    Герой дня

    Главным героем дня стал полузащитник сборной Германии Тони Кроос. Игрок «Реало» после непростого сезона не показывал своей лучшей игры на чемпионате мира, за что уже успел получить свою порцию критики. Кстати, и обрез, приведший к голу в ворота Нойера — на его счету.

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    • Но, когда в компенсированное время, при счете 1:1, Германия заработала опасный стандарт, Кроос не оплошал, выполнив практически идеальный удар в дальний угол — практически без шансов для голкипера шведов.

    В итоге Германия одержала первую победу на турнире, сохранив хорошие шансы на выход в плей-офф, а Тони установил рекорд, забив самый поздний победный гол — на 94-й минуте и 41-й секунде.

    Ранее рекордсменом в истории мундиалей был экс-форвард сборной Италии Франческо Тотти, который в 2006 году забил в ворота Австралии (1:0) с пенальти на 94-й минуте и 26-й секунде.

    Неудачник дня

    Неудачник дня тоже из сборной Германии. Защитник сборной Германии Себастьян Руди наконец-то дебютировал за национальную команду на чемпионате мира — первый матч он просидел на лавке.

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    • Но и в матче со Швецией долго играть ему не пришлось — и получаса не прошло, как Тойвонен в борьбе за мяч, перепрыгивая через Руди, так попал тому по лицу коленом, что сломал бедняге нос. После тщетных попыток остановить кровь, вместо Себастьяна был выпущен Гюндоган.

    Дебют Руди на Мундиале был недолгим
    Фото:Getty Images

    Сыграет ли Руди со шведами? А если нет, то будет ли у него еще шанс сыграть на мундиале в России, если Германия вдруг не выйдет в плей-офф?

    Гол дня

    Красивейший гол игрового дня на свой счет записал полузащитник сборной Кореи Сон Хын Мин.

    Игрок «Тоттенхэма», забивший 12 голов в АПЛ в этом сезоне, не лучшим образом выглядел на мундиале — сказывалось давящая на плечи роль главной звезды команды.

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    • Сон умудрился запороть 200-процентный момент, когда в концовке матча мексиканцы подарили ему мяч в своей штрафной, зато в компенсированное время запустил из-за пределов штрафной шикарнейший и неберущийся удар почти в левую девятку.

    Жаль, что этот гол уже мало что решал для корейцев, для которых следующий матч станет последним на ЧМ-2018.

    Сэйв дня

    Лучший сэйв дня записал на свой счет голкипер сборной Швеции Робин Ольсен. В концовке первого тайма немцы, уже пропустившие гол и почувствовавшие, что перспектива вылета с турнира становится все реальней, устроили массированную атаку.

    Ольсен не раз спасал шведов
    Фото:Getty Images

    Гюндоган пробил по воротам шведов из-за пределов штрафной площади — Ольсен спас свою команду, даже несмотря на рикошет. Тут же, игравший на добивании Мюллер в борьбе с Лустигом сумел направить мяч в створ, но Ольсен снова блокировал удар.

    Юбилей дня

    В матче с Южной Кореей мексиканский нападающий Хавьер Эрнандес, больше известный как Чичарито, одним ударом достиг двух впечатляющих результатов.

    Забив за национальную команду 50 мячей, Чичарито утвердил свое звание лучшего нападающего в истории сборной Мексики. Игра против Южной Кореи стала для 30-летнего игрока 103-й за национальную команду.

  • ЧМ-2018. Южная Корея — Мексика 2:1
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    • Для Эрнандеса этот гол стал четвертым в матчах чемпионатов мира. В списке лучших мексиканских бомбардиров на главных турнирах четырехлетия форвард сравнялся со знаменитым однофамильцем – Луисом Эрнандесом.

    По три гола на счету Куаутемока Бланко и Рафаэля Маркеса. При этом только Хавьер Эрнандес и Маркес смогли отличиться на трех чемпионатах.

    Лукаку включился в гонку

    Сборная Бельгии устроила веселую голевую феерию в матче с Тунисом, наколотив африканцам пять мячей, после чего тренер проигравшей команды откровенно признался: «Мы выглядели посмешищем».

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    • По два мяча в этой встрече забили Ромелу Лукаку и Эден Азар, но если для последнего это первые голы на турнире, то Лукаку оформил дубль еще и в матче с Панамой, став первым за 32 года футболистом, отметившимся двумя дублями подряд в рамках чемпионата мира.

    После того, как в 1986 году Диего Марадона последовательно огорчил двумя мячами команды Англии и Бельгии, такую серию не выдавал никто.

    Лукаку поиздевался над голкипером
    Фото:Getty Images

    Таким образом на счету Лукаку уже четыре гола на мундиале в России — по этому показателю он догнал португальца Криштиану Роналду. Чуть позади, с тремя голами испанец Диего Коста и россиянин Денис Черышев.

    В третьем туре Португалия сыграет с Ираном, Испания — с Марокко, Россия с Уругваем, а Бельгия — с Англией. У кого больше шансов вырваться в лидеры?

    Впрочем, свое веское слово еще не сказал Гарри Кейн. Англичанин забил два мяча в стартовом матче, а завтра сыграет с Панамой.

    Признание дня

    Шикарный гол Тони Крооса не мог оставить равнодушным никого, даже поп-звезду Робби Уильямса.

    Сборная Англии будет ревновать!

    Травма дня

    Форвард сборной Перу и «Локомотива» Джефферсон Фарфан во время тренировки национальной команды в Химках после сильного столкновения с партнером получил травму головы и потерял сознание.

  • Во время сегодняшней тренировки Фарфан получил черепно-мозговую травму в результате столкновения с вратарем. Сразу после получения повреждения футболист был переведен в клинику, назначенную местным организационным комитетом чемпионата мира, где были проведены все соответствующие медицинские исследования. Как отметил доктор сборной Перу Хулио Сегура, результаты обследования являются благоприятными для игрока. Однако, по медицинским показаниям, Фарфан останется в клинике для улучшения показателей его здоровья.
  • Федерация футбола Перу

    • Ранее сообщалось, что Фарфан проведет в клинике всю сегодняшнюю ночь. Когда футболист будет выписан из больницы и сумеет ли принять участие в заключительной игре чемпионата мира неизвестно.

    Рекорд дня

    Чемпионат мира в России стал рекордным по количеству матчей подряд, которые не закончились нулевой ничьей — с учетом трех матчей этого игрового дня «забивная серия» достигла уже 29 матчей.

  • ЧМ-2018. Бельгия — Тунис 5:2
  • 75 фото
  • Вчера

    • Предыдущий рекорд – 26 игр подряд с забитыми мячами — держался с 1954 года.

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