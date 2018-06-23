Политика затмила футбол

Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Сербией, забив победный гол в концовке встречи — 2:1. Однако футбольный матч с яркой развязкой затмил скандал, связанный с жестами Гранита Джаки и Джердана Шакири во время празднования голов.

Перед матчем швейцарцы и сербы вместе пили пиво

Автор Sports.ru Максимилиан Алфимов подчеркивает, что перед матчем все было тихо и спокойно, но затем «что-то изменилось».

«В стартовом составе Швейцарии почти нет коренных швейцарцев – там собраны или мигранты, или дети мигрантов. Немало бывших югославов и косовских албанцев.

Мы не будем снова рассказывать, почему у сербов плохие отношения с Косово. Перед игрой Сербский футбольный союз специально обратился к болельщикам: никаких политических баннеров, не поддавайтесь на провокации, главное – спорт. Швейцарцы даже отменили традиционный массовый проход к стадиону, об этом их попросили приехавшие с ними полицейские. Все, опять же, из-за безопасности – этой игре присвоили повышенную степень риска, так как в полиции опасались столкновений сербов и косовских албанцев (их в Швейцарии более 200 тысяч).

Несмотря на все опасения, перед матчем было тихо и спокойно. Сербы и швейцарцы вместе пили пиво, по дороге к стадиону подпевали ансамблю, игравшему "Катюшу", фотографировались друг с другом (и даже парень в футболке Джаки).

Но потом что-то изменилось. Как будто на стадионе собрались не те люди, которые только что мирно пили пиво. Когда объявляли составы, яростно освистали всех швейцарцев. Больше всех досталось Джаке, Дземаили, Сеферовичу (он босниец) и особенно – Джердану Шакири и Бехрами. Оба никогда не скрывали, что их родина – Косово. Бехрами даже набил татуировку с косовским и швейцарским флагами. А Шакири вышел на матч в особенных бутсах: на левой – флаг Швейцарии, на правой – Косово».

Бутсы Джердана Шакири Фото:GettyImages

Швейцарии помогли замены

«Первая половина игры вышла зрелищной. На двоих команды нанесли 21 удар по воротам. Сербы на ворота были более нацелены – 11-8. Самым опасным игроком данного отрезка был Александр Митрович. Он сразу шесть раз угрожал чужим воротам. Один из них стал голевым – нападающий замкнул подачу Тадича.

Как правило, Митрович открывался в зоне правого центрального защитника Швейцарии Фабиана Шера. Как при атаках по флангу, так и через центр. Оборона с форвардом не справлялся. Именно из-под него нападающий отправил мяч в ворота. Три удара из шести Митрович нанес после передач правого защитника "Зенита" Бранислава Ивановича! Он разрывал бровку, которую ему смещением в середину освобождал Душан Тадич. С Ивановичем не доигрывал левый полузащитник, экс-игрок ЦСКА Стивен Цубер.

Если до перерыва острее были сербы, то во второй половине встречи швейцарцы значительно превзошли соперника по ударам – 10-2! Уже на 51-й минуте Гранит Джака сравнил счет – сильным ударом из-за пределов штрафной в противоход вратарю. Его выстрелу предшествовала контратака, в которой Родригес прорвался к воротам через зону Ивановича. Надо же такому случиться: сербы получили гол в контратаке при устраивающем себя счете! Зато не Крстаич не соврал: его команда пыталась доминировать.

Главным действующим лицом стал Джердан Шакири. Он совершил четыре успешные обводки и четыре раза пробил по воротам, в том числе забил победный гол. После перерыва сербы не могли совладать с 10-м номером соперника. Перевернуть игру Петковичу помогли замены. Победный гол Шакири забил после передачи вышедшего на поле после перерыва Марио Гаврановича. Чуть раньше он не забил из очевидной позиции, загубив передачу Эмболо. Брил тоже вышел на замену. На двоих два форварда нанесли три удара по воротам», — констатирует автор «Советского спорта» Евгений Ломоносов.

Косовары против Сербии

«Официально это был матч между Сербией и Швейцарией, однако у этого поединка были более глубокие, более темные и эмоциональные тона. Для Джердана Шакири и Гранита Джаки это был матч Косово против Сербии.

Оба игрока являются уроженцами Косово — республики, которая отсоединилась от Сербии и является лишь частично признанной. Шакири провел этот матч с флагом Косово, изображенным на одной из бутс, за что его освистали сербские болельщики. Он мог только мечтать о том, чтобы решить исход матча против Сербии на чемпионате мира. И в конце матча он хладнокровно забил этот гол. Шакири был не единственным косоваром, который праздновал это событие.

Гранит Джака Фото:GettyImages

Ранее в этом матче дальним ударом отличился Гранит Джака. Арсен Венгер в этот момент мог задуматься о том, почему Джака не мог делать такие вещи чаще во время матчей на "Эмирейтс". Для полузащитника гол также стал возвышенным моментом. Он отпраздновал его, пытаясь изобразить при помощи рук двуглавого албанского орла — это не то, чему вас учат на телешоу Blue Peter. Это была отсылка к его отцу — косовскому албанцу, который был отправлен сербским правительством в тюрьму за агитацию к независимости», — рассказывает The Independent.

Джердан Шакири Полузащитник сборной Швейцарии Не буду говорить о своем жесте, вы видели, что я сделал, – это эмоции. Это были эмоции, и большее я ничего не вкладываю в свой жест и не хочу говорить про него.

Такому не место на футбольном поле

«Это была сладкая победа для Шакири и Джаки, которых наряду с Бехрами освистали сербские фанаты. Шакири, Джака и Бехрами являются уроженцами Косово, что привело к напряжению еще перед игрой. И Шакири, и Джака отпраздновали свои голы, изобразив орла — символ неповиновения. Многие сразу же обратили внимание на этот жест в соцсетях, отметив, что он может являться провокативным, что ему не место во время футбольного матча, а некоторые назвали его просто идиотским», — пишет швейцарское издание The Local.

Владимир Петкович Главный тренер сборной Швейцарии Что касается жестов после голов, то я уже говорил, что нам нельзя смешивать спорт и политику. Спорт объединяет людей, а вы подливаете масла в огонь. Давайте не будем забывать, что спорт — это красивая игра. Мы не хотим вмешивать спорт в политику. Это не только мое мнение, но это мнение всей нашей сборной, федерации, страны и всего футбольного мира. Мы не должны уделять внимание этим моментам не только на игровом поле, но и за его пределами.

Реакция ФИФА

«Что может сделать ФИФА? Скорее всего, ничего. Шакири имел полное право нанести на бутсы флаг Косово, поскольку это член ФИФА. Экипировку футболистов всегда проверяют перед матчами, полузащитник выступал в бутсах уже второй раз – у ФИФА нет к нему претензий.

С празднованием ещё сложнее. Да, на общем уровне все понимают, какую именно птицу изображали Джака и Шакири. Но сам жест не запрещён, доказать его политический подтекст и наказать футболистов будет сложно. Скорее, санкции применят к тем сербам, которые кидались предметами в футболистов», — подчеркивает обозреватель «Чемпионата» Павел Пучков.

Что пишут в Сербии?

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев рассказывает о том, как на жесты Шакири и Джаки отреагировали в Сербии.

«В сербских СМИ случившееся не могли обойти стороной. В частности, поведение Шачири все синхронно называют провокацией.

"ФИФА наказала Сербию за флаг, который, по их мнению, был 'оскорбительным и содержал политические требования' (речь о штрафе по итогам игры с Коста-Рикой. – Прим. 'СЭ'). А бутса Шачири не содержит ничего! Швейцарец сыграл с флагом так называемого Косово. У международной федерации, похоже, нет с этим проблем, и еще предстоит выяснить, может ли быть наказание после матча", – пишет сайт издания "Вечерние новости".

В свою очередь агентство "Танюг", акцентируя внимание на сложенных руках в виде "орла на албанском флаге", напоминает в своем репортаже и также говорит о провокационном поведении. "Этнические албанцы, которые носят футболки других стран, часто отмечают голы таким образом, символически ссылаясь на так называемую великую Албанию", — пишет издание».

Жалоба на судейство

Александар Митрович и Феликс Брых Фото:GettyImages

Обозреватель «Советского спорта» Степан Чаушьян рассказывает подробности еще одного скандала, связанного с этим матчем — судейского.

«Одним скандалом матч не ограничился. После игры сербская Футбольная федерация вознамерилась подать жалобу на немецкого арбитра Феликса Брыха, который при счете 1:1 не дал в ворота Швейцарии очевидный пенальти.

— Я не могу обсуждать решения судьи. Для этого у нас есть вы – журналисты. вы можете делать подобные заявления, — заявил после игры тренер сборной Сербии Крстаич.

Спросили про момент, в котором двое швейцарцев буквально повисли на Митровиче и тренера сборной Швейцарии:

— Я думаю, что арбитр был непредвзят, потому что он судил два нейтральных для него государства, — на чистом немецком языке ответил Владимир Петкович.

Чуть позже, видимо, чтобы не подставлять своего главного тренера, с заявлением выступил вице-президент Футбольной федерации Сербии и экс-звезда этой сборной Саво Милошевич:

— Не понимаю, зачем нам вообще система VAR. У нас это уже второй случай, когда систему надо использовать, но она не работает, Первый случай произошел во время матча с Коста-Рикой, второй – сегодня. Но к системе VAR никто не обращался. Зачем ее вообще вводили. Или эта система работает для отдельных команд, не для всех. Нам должны были дать два пенальти на Митровиче в двух матча. Может арбитр не видел эпизода, но ему на помощь должна была прийти система VAR. Интересно, чем эти парни там вообще занимаются? Мне кажется, что мы ввели систему VAR для того, чтобы над арбитром были люди, которые укажут ему на ошибку. Может надо ввести еще четыре человека, которые будут следить за ними? Но тогда в итоге сто человек будут контролировать то, что мы видим и без них. Я видел эпизод с Неймаром. Но это – Бразилия. А мы – Сербия. На нас всем наплевать. Я никого ни в чем не обвиняю. Нам просто обидно. Мы выкладываемся и отдаем всех себя… Это чемпионат мира. Для нас сложно даже просто попасть сюда. И когда здесь творится такое…».