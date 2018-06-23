Гол Чичарито — юбилейный, гол Сон Хын Мина — запоздалый

Сборная Мексики нанесла поражение со счетом 2:1 команде Южной Кореи в матче 2-го тура группового этапа Чм-2018. Мексиканцы набрали 6 очков в двух матчах и вышли в лидеры квартета. Корейцы же потерпели второе поражение кряду.

Корейская перестройка

Автор «Спорт-Экспресса» Андрей Кузичев отмечает, что корейцы изменили свою тактику и схему на матч с Мексикой, что сказалось на их игре.

«При всем восхищении от скоростей мексиканцев в их матче с Германией следует признать: Хуан Карлос Осорио блестяще сыграл на слабых сторонах чемпионов мира, а его команда выдала сверхагрессивную игру вторым номером.

Матч же с Кореей должен был показать, насколько сами "ацтеки" готовы диктовать свою волю сопернику, не рвущемуся вперед и оставляющему мало свободного пространства. Тем более, после авантюрных 4-3-3 в игре со шведами главный тренер азиатов Син Тхэ Ен сократил число нападающих, насытив среднюю линию.

А с новой расстановкой и стратегией корейцы сами кого угодно на встречных выпадах поймают. Как, например, в случае с сольным проходом Хван Хи Чхана, легко перехитрившего на входе в штрафную неожиданно появившегося в состава Альвареса.

Корейцы в первом тайме быглядели агрессивно Фото: Getty Images

Последовавший навес не стал голевым лишь благодаря реактивной скорости Лосано, успевшего ценой небольшого повреждения опередить готовившегося расстрелять ворота Ли Ена. Потом еще и защитники сумели принять на себя два удара Сон Хын Мина, по числу атак в первом тайме перестрелявшего всю команду соперника со счетом 6:5».

Не день Сон Хын Мина

Лидер корейской сборной Сон Хын Мин на мундиале пока не оправдывает ожиданий своих поклонников, констатирует Антон Кудинов, автор «Спорта День за Днем».

«В один ряд с Криштиану Роналду и Лионелем Месси Сон Хын Мина не поставишь, но в список лучших игроков АПЛ 25-летний форвард определенно входит. За ним же в сборной — пропасть. Например, в обороне, где привозят необязательный пенальти.

Пока Карлос Вела открывал счет в матче, любители статистики начали бить тревогу. На чемпионате мира в России еще до конца второго тура группового раунда назначено больше пенальти, чем за весь чемпионат мира в Бразилии: 14 против 13.

Впрочем, даже когда Сон Хын Мин должен на классе забивать в пустые ворота, ответственность давит на игрока. Лишние передачи губили шанс мексиканцев избавиться от статуса команды с худшей разницей мячей в истории чемпионатов мира.

Гол Чичарито, ставший для 30-летнего игрока английского "Вест Хэма" юбилейным 50-м за сборную, довел цифры до "минус 39" в 33 матчах южнокорейцев на мундиалях. Обладатель одного известного антирекорда Игорь Акинфеев в защиту команды из страны утренней свежести мог бы сказать: зато Южная Корея регулярно пробивается на ЧМ».

VAR работает, но не совсем

Обозреватель Rusfootball.info Роман Гуськов считает закономерным поражение корейской команды. но отмечает, что введение видеоповторов не застраховало от ошибок.

«Мексика с её отточенной контригрой и корейцы, не умеющие атаковать позиционно – почти приговор. В принципе, так оно и получилось. Если до перерыва корейцы по инерции ещё придерживались первоначального плана и оголяли зоны не сильно, то во втором тайме всё стало совсем плохо.

Мексиканцы раз за разом жалили соперника в опорную зону и могли закончить всё очень рано, но Лосано и Чичарито не всегда видели партнёров и молотили по воротам. Особенно ненужным получился удар Эрнандеса, который мог запросто вывести Лайюна 1 на 1, но вместо этого отправил мяч болельщикам. Возможно, своим – всё-таки мексиканцев в Ростове было очень много.

И всё-таки гол с такими зонами и такими техничными игроками был делом времени, тем более что проходили даже простые забросы за спину защитникам. Забитый мяч сделали Лосано и Чичарито, хотя Ирвин за пару минут до того получил повреждение и выглядел кандидатом на замену с учётом появления на бровке Маркеса.

Лосано и Чичарито сделали то, чего от них ждали Фото: Getty Images

Сам гол с проходом Лосано и обыгрышем Чичарито был крут, но показывать его правильно было именно с момента перехвата. Дело в том, что мексиканцы отобрали мяч с нарушением правил, после которого Лосано и разогнал атаку. И здесь VAR восстановить справедливость не удосужился, хотя нам, зрителям, крупный повтор момента показали. Или арбитры в специальной комнате посчитали, что это не нарушение? Понятно, что видеопросмотр не стоит устраивать из-за любого фола в середине поля, но здесь это был вопрос гола и шансов одной из команд продолжать борьбу».

Звездный Лосано

Автор Sport24 Марк Бессонов напоминает, что в составе сборной Мексики появилась настоящая суперзвезда, для который ЧМ-2018 стал возможностью раскрыться во всей красе.

«Мексиканцы очень много владели мячом в первом тайме — 67% на 33%, но обостряли не так часто. В основном шла перепасовка между центральными защитниками, после чего шли резкие броски на ход Лосано и Лаюну.

О Лосано вы будете много говорить уже в следующем сезоне — своей игрой на этом чемпионате мира он уже привлек к себе внимание топ-клубов и наверняка переберется из ПСВ в клуб посолиднее. Ирвинг разрывал свой фланг, собирал на себе фолы, но еще круче отрабатывал в обороне. Он выполнил идеальный подкат после забега быстроногого Хван Хи Чана в контратаке и заблокировал грудью опаснейший удар из штрафной. Лосано был везде.

Ирвинг Лосано ушел с поля под рев трибун, которые распевали его имя. Вот увидите, совсем скоро этот реактивный вингер, который год назад похоронил сборную России на Кубке Конфедераций, окажется в топ-клубе. И громогласные болельщики сборной Мексики уже на следующем крупном турнире могут иметь в составе настоящую суперзвезду».

Глупость Маркеса не помогла корейцам

Корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер сетует на расточительность азиатской команды. упустившей отличный момент, который мог подарить ей шанс.

«Как только счет стал 2:0, на поле появился центральный защитник Рафаэль Маркес. И вроде можно было отдать мяч сопернику и ловить его на контратаках, но мексиканцы продолжили владеть инициативой. Хотя одну из своих главных звезд Лосано все-таки поберегли, заменив.

На 75-й минуте Рафаэль Маркес сотворил удивительную глупость. Защитник в спокойной ситуации отдал передачу сопернику, который вышел один на один с вратарем сборной Мексики. Пас Маркеса обязан был становиться голевым, если бы кореец не начал играть пяткой.

Эпизод закончился тем, что мяч забрал Очоа, в которого въехал Ки Сун Юн. Корейцы вообще достаточно жестко били по ногам, когда не дотягивались до мяча. Судья показал четыре желтые карточки корейцам во втором тайме. Можно было и больше.

Маркес едва не привез гол, а Сон все же забил Фото: Getty Images

Проснулись корейцы слишком поздно. Лишь на 93-й минуте Сон классно пробил из-за пределов штрафной – 2:1. На что-то большее уже не осталось времени».

Три звезды и рейтинг тренеров

Обозреватель «Советского Спорта» Николай Резван расставляет оценки главным участникам матча.

«Эрнандес – 6,5. Вместе с Лосано и Велой закружил голову защитникам корейской сборной. Был очень энергичен и опасен. Забил отличный мяч, обыграв вратаря после выхода один на один.

Лосано – 6,5. Был не менее агрессивен, на скорости разрывал левый фланг, частенько истытывал нервы защитников искрометным дриблингом. Ассистировал Чичарито в эпизоде со вторым голом.

Сальседо – 6,5. Провел отличный матч. В отличие от партнеров по обороне, был очень надежен и накрыл множество ударов корейцев. Умело шел в борьбу, практически не ошибался в передачах.

Рейтинг тренеров:

Син – 5,0. Сделал ставку на быструю доставку мяча к чужим воротам, но как попасть в штрафную, так и не придумал. Большинство ударов корейцы нанесли издалека, и многие из них были заблокированы защитниками.

Осорио – 6,0. Дал поиграть всем звездным игрокам атаки, выпустив на замену Хесуса Корону и Джованни Дос Сантоса. Насытил центр поля тремя полузащитниками, сделав эту зону плацдармом для атакующих действий».