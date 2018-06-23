Они могут выиграть чемпионат мира

Сборная Бельгии одержала разгромную победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Туниса. Поединок завершился со счетом 5:2, что является рекордом результативности на российском мундиале. По дублю на свой счет записали Эден Азар и Ромелу Лукаку.

На трибунах — ничья

Болельщики устроили празник на трибунах Фото:Getty Images

«Раньше среди болельщиков сборной Бельгии были сплошные Феллайни – парни в пышных париках и соответствующими фамилиями на спине. Однако полузащитник "МЮ" потерял место в стартовом составе "Красных дьяволов", и у страны появились новые герои. По пути на стадион можно было увидеть примерно сотню Де Брейне, две сотни Азаров и еще немного Мертенсов. Попался и один Наингголан – как ни странно, оказался он хмур и необщителен. Словно до сих пор в глубине души протестует против невключения любимца в заявку национальной команды.

Накануне казалось, что бельгийцы потонут в море тунисских любителей футбола. Стоило выйти на прогулку ночью по Красной площади и близлежащим улицам, ты сразу же попадал в компанию горячих арабских парней, которых здесь были тысячи, и невольно пританцовывал под их звучные песни.

Однако уже в день игры удалось прочувствовать и масштаб нашествия бельгийцев. Дьяволы, демоны, черти с рожками – они были повсюду, раскачивали прыжками вагоны метро и били в барабаны на площади перед ареной. В численности европейцы гостям из Африки немного проиграли, но в громкости и колорите – ничуть. А уж на поле расклады изначально казались очевидными», — пишет корреспондент «Спорт-Экспресса» Михаил Гончаров.

Бельгию можно сравнить только с Россией

Тунису не удалось остановить бельгийскую машину Фото:Getty Images

«С первых же минут бельгийцы навалились с атаками на владения уступающих им в классе тунисцев. Первый гол не заставил себя долго ждать.

Пришел он с пенальти, который был назначен за снос Азара. И пришел он с правого фланга обороны, где очень сильно ошибался Маалул. Этот тунисский парень слишком увлекался безуспешным подключениями к атаке своей команды и забывал о своих основных обязанностях левого защитника. Как итог на 16-й минуте с его края Бельгия забила еще раз. При этом Маалул начал атаку соперника, не сумев обработать передачу от партнера.

Думаю, многие в этот момент поспешили подумать, что все с этим матчем понятно. Но Бронн замкнул подачу Хазри со штрафного и один мяч отыграл. Дело пошло веселее. Правда, достаточно скоро для Туниса ситуация существенно омрачилась. Автора гола в ворота Куртуа получил травму и был вынужден покинуть поле на носилках. К сожалению, Бронн оказался не единственным, кого постигла данная участь. В конце первого тайма на носилках унесли Бен-Юссефа. Таким образом, Тунис потерял двух игроков обороны, остался с одной заменой, а за несколько секунд до перерыва еще и пропустил третий — дублем отметился Лукаку.

Нападающий сборной Бельгии, таким образом, догнал в гонке бомбардиров Роналду. И у Ромелу было еще 45 минут впереди, чтобы обогнать великого португальца. Но во втором тайме отличиться ему было не суждено. Зато свой дубль вскоре после перерыва оформил Азар. Эден прорвался по центру и создал для себя ситуацию, в которой было невозможно промахнуться. Оборона Туниса при этом выглядела совсем слабой. Можно считать большим успехом, что в конечном итоге бельгийца забили лишь 5 мячей. У подопечных Роберто Мартинеса было еще много хороших возможностей забить еще, но воспользовались они только одной из них.

Причем, логично, что голеадором оказался вышедший на замену Батшуайи. Миши делал все, чтобы отличиться, но то защитник вынесет мяч из пустых ворот, то вратарь выдаст чудо-спасение. И только, когда он пробил в касание в начале дополнительного времени, никто и ничто не спасло Тунис от пятого пропущенного гола. Но логичным в концовке встречи было не только это. Вполне по делу завершился матч точным ударом Хазри, который был лучшим игроком сборной Туниса и заслужил право сказать последнее слово в этой зрелищной игре.

Правда, уже завтра это обстоятельство может стать для Хазри слабым утешением. Дело в том, что если Англия обыграет Панаму, то Тунис потеряет шансы на выход из группы. Зато Бельгия после двух уверенных побед на старте Чемпионата Мира обеспечила себе плей-офф. Более того, бельгийцы заставляют говорить о себе как об одних из фаворитом турнира. По крайней мере, никто другой не произвел столь же мощного впечатления. Разве что сборная России», — подчеркнул автор Rusfootball.info Иван Долинин.

Аксель Витсель Полузащитник сборной Бельгии Мы не просто забили пять мячей, но сделали это стильно, так что мы просто счастливы. Однако не стоит витать в облаках. Приятно, мы оставались полностью сконцентрированными на игре даже при счете 2:1. Голов, которые мы пропустили, вполне можно было избежать. Нужно уделять больше внимания деталям, и тогда мы сможем это исправить. Конечно, это детали, но на чемпионате мира порой даже мелочь может привести к голу. Расслабимся ли в матче с Англией после этих побед? Ни в коем случае.

Команда, которая может взять титул

«Четыре года назад Бельгия была слишком молода, а во Франции слишком бестолкова. Сейчас почти все игроки этой команды либо находятся на карьерном пике, либо близки к нему. У нее достаточно опыта, чтобы не допускать глупых ошибок в плей-офф, и достаточно зла, чтобы не только уничтожать соперников проникающими передачами и скоростными атаками, а еще и стелиться в подкатах шипами вперед. Раньше так делал только Наингголан, теперь жесткость на максималки выкручивают даже Азар с Мертенсом.

Кажется, что самим игрокам надоело быть лузерами и проглатывать насмешки конкурентов. Сейчас их победы выглядят словно акт устрашения. Англия мучилась с Тунисом 95 минут и спаслась от позора только благодаря гениальности Харри Кейна. Бельгийцы загрузили им трешку уже в первом тайме, а потом забили еще. Лукаку и Азар будто бы говорят англичанам: "Ребята, вы следующие!", — отметил обозреватель "Советского спорта" Сергей Подгорнов.

Комбинационный футбол Мартинеса в действии

Роберто Мартинес запретил футболистам разыгрывать стандарты Фото:Getty Images

"Полгода назад, до чемпионата мира, Кевин Де Брейне обрушился с критикой на тренера бельгийцев Роберто Мартинеса и назвал схему слишком оборонительной. Глядя на сегодняшний перфоманс Бельгии, сложно представить, что на самом деле слова Кевина близки к правде – когда 'красные дьяволы' сыграют с Англией и начнут плей-офф, вы в этом обязательно убедитесь. Но против команд слабее Бельгия устраивает очень мощное шоу.

Роберто Мартинес – сторонник комбинационного футбола: он запретил сборной Бельгии разыгрывать стандарты, сделал ставку на короткий пас и серию отточенных комбинаций, многократно повторяемых. Сегодня Бельгия выдала идеальный футбол по Мартинесу – забила 5 мячей, из которых только первый гол Лукаку стал следствием контратаки. Все остальное – после наигранных комбинаций, которые можно было подсмотреть в предыдущих матчах бельгийцев", — заметил корреспондент "Чемпионата" Сергей Титов.