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    Бельгия в результативном матче разгромила Тунис

    Бельгия — Тунис 5:2, обзор матча

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Бельгии Сборная Туниса Календарь и таблицы ЧМ-2018
    Сборная Бельгии одержала разгромную победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против сборной Туниса.

    Эден Азар и Ромелу Лукаку
    Эден Азар и Ромелу Лукаку
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    Матч завершился со счетом 5:2.

    Бельгия открыла счет в матче уже на 6-й минуте. Эден Азар был сбит на входе в штрафную, и арбитр Джейр Маруффо после видеоповтора указал на «точку». Сам Азар уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

    Еще через десять минут удвоить преимущество бельгийцев удалось Ромелу Лукаку, который получил пас от Дриса Мертенса и нанес точный удар в дальний нижний угол.

    На 18-й минуте Тунису удалось возродить интригу в матче — после подачи со штрафного головой забил Дилан Бронн.

    На третьей добавленной ко второму тайму минуте Бельгия вновь оторвалась от соперника — Лукаку вышел на ворота и мягко перебросил мяч через вратаря. Форвард оформил дубль и догнал Криштиану Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (по 4 гола).

    На 51-й минуте игры Азар получил пас из глубины поля, обыграл вратаря и довел счет до разгромного.

    Добил Тунис на 90-й минуте матча Миши Батшуайи, который перед этим не реализовал несколько моментов.

    Однако и на этом команды не остановились — точку в игре поставил Вахби Хазри, который замкнул передачу с правого фланга.

    Таким образом, Бельгия после двух туров набрала 6 очков, у Туниса — 0 очков.

    Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

    Еще две команды этой группы Англия (3 очка) и Панама (0 очков) свой матч проведут 24 июня.

    Чемпионат мира-2018. Группа G
    Бельгия – Тунис – 5:2 (3:1)
    Голы: Э.Азар, 6 — с пенальти (1:0). Лукаку, 16 (2:0). Бронн, 18 — штрафной (2:1). Лукаку, 45+3 (3:1). Э.Азар, 51 (4:1). Батшуайи, 90 (5:1). Хазри, 90+3 (5:2)Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Фертонген, Боята, Менье, Де Брейне, Витсель, Мертенс (Тилеманс, 86), Э.Азар (Батшуайи, 68), Феррейра-Карраско, Лукаку (Феллаини, 59)Тунис: Бен Мустафа, Бронн (Наггез, 24), С.Бен Юссеф (Беналуан, 41), Мериа, Маалул, Кауи, Скири, Бадри, Ф.Бен Юссеф, Сасси (Слити, 59), ХазриПредупреждения: Сасси, 14
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