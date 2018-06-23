Бельгия — Тунис 5:2, обзор матча

одержала разгромную победу в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против

Матч завершился со счетом 5:2.

Бельгия открыла счет в матче уже на 6-й минуте. Эден Азар был сбит на входе в штрафную, и арбитр Джейр Маруффо после видеоповтора указал на «точку». Сам Азар уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Еще через десять минут удвоить преимущество бельгийцев удалось Ромелу Лукаку, который получил пас от Дриса Мертенса и нанес точный удар в дальний нижний угол.

На 18-й минуте Тунису удалось возродить интригу в матче — после подачи со штрафного головой забил Дилан Бронн.

На третьей добавленной ко второму тайму минуте Бельгия вновь оторвалась от соперника — Лукаку вышел на ворота и мягко перебросил мяч через вратаря. Форвард оформил дубль и догнал Криштиану Роналду в гонке бомбардиров ЧМ-2018 (по 4 гола).

На 51-й минуте игры Азар получил пас из глубины поля, обыграл вратаря и довел счет до разгромного.

Добил Тунис на 90-й минуте матча Миши Батшуайи, который перед этим не реализовал несколько моментов.

Однако и на этом команды не остановились — точку в игре поставил Вахби Хазри, который замкнул передачу с правого фланга.

Таким образом, Бельгия после двух туров набрала 6 очков, у Туниса — 0 очков.

Календарь и таблица ЧМ-2018 по футболу

Еще две команды этой группы Англия (3 очка) и Панама (0 очков) свой матч проведут 24 июня.